【遊戲】小說、電影難以達成的敘事手法，《Gris》透過「互動」說出一個好故事

文：TSUBAME 田敬暘

電子遊戲能否成為藝術一直以來有很大的爭論，美國知名影評人羅傑・艾伯特（Roger Ebert）曾撰文認為電子遊戲永遠不可能成為藝術，當時的文章惹來許多遊戲人的非議。[1]文中提到我們所認為遊戲中重要的「互動」成份，卻是使遊戲無法成為藝術的絆腳石。

一個典型的遊戲，必定會有互動過程。玩家在遊戲中做出各式各樣的選擇，接著遊戲依據玩家的選擇給予相應的回饋，而玩家在接收這些回饋後進而做出不同的選擇，如此周而復始。

「互動」成為了遊戲與傳統藝術載體最大的區別，卻也是羅傑・艾伯特認為遊戲難以成為藝術的論點之一。他認為藝術與遊戲最大的差異在於「遊戲可以贏」，而傳統的載體呢？我們只能被動地體驗它。然而遊戲之所以能「贏」在於玩家與遊戲「互動」的過程，因此羅傑・艾伯特的說法也間接地否定遊戲中的「互動」成為藝術的可能。

可以理解為何羅傑・艾伯特認為「遊戲可以贏」稱不上是藝術，因為藝術作品通常會傳達某種意念，而我們是被動地去接收這個意念。然而「遊戲可以贏」在於我們處於主動的地位，我們能夠「選擇如何與遊戲互動」，這個狀態就跟羅傑・艾伯特在這篇文章中所認為的藝術定義有所出入。

不過我們從其他角度來看的話，互動所帶來的體驗不也類似於傳統載體給予我們的體驗嗎？這也是為什麼羅傑・艾伯特的說法會惹來許多非議的地方。事實上，互動式電影的出現，大大地挑戰了這個觀點，不過互動式電影算不算是遊戲，這又是後話了。

也有人認為遊戲是一種通俗藝術，不過這有可能會受到大眾市場的牽制，遊戲開發商會為了迎合大眾的口味，淘汰那些別出心裁卻不適合市場的想法。沒有了這些別出心裁的創意，更遑論藝術價值？所幸，近幾年獨立遊戲的盛行，讓我們意識到遊戲其實未必全然受制於大眾市場，也因此像《Gris》這樣的遊戲才得以誕生。

灰色的起點——Gris

《Gris》是由來自西班牙的獨立遊戲團隊Nomada Studios開發而成，開發團隊起初只有三人：巴塞隆納知名藝術家康拉德・羅賽特（Conrad Roset）、曾在育碧巴塞隆納工作室從業的兩位程式設計師羅傑・門多薩（Roger Mandoza）以及阿德里安・奎瓦斯（Adrian Cuevas）。

誰能想像，一位對程式語言一竅不同的藝術家，與兩位對藝術一無所知的程式設計師竟然一拍即合，萌生了開發《Gris》的火苗。

Photo Credit: 《Gris》

《Gris》為一款橫向卷軸解謎遊戲，遊戲裡玩家將扮演著一位名叫Gris的女孩，失去歌聲後掉落於其內心世界中，遇到各種難題並學會變通，如此周而復始，在這一趟旅程中逐漸成長。

從失去歌聲的黑白世界開始，走入憤怒且自暴自棄的紅色世界，隨後進入情緒短暫平穩的綠色世界，接著潛入內心的藍色世界，最後對抗心魔尋回自我。

《Gris》中沒有太多的文字敘述，遊戲中不存在任何對話，而是充滿視覺與聽覺的回饋，透過顏色的渲染與音樂的起伏，讓玩家覺得自己正是Gris，能夠同理她的情緒變化，陪著她一同成長。遊戲破關的同時，玩家也成為了一個新的自己，走出遊戲。

遊戲中大量的手繪場景，讓玩家感受到了創作者的溫度，細緻的線條與水彩，讓每一個場景都彌足珍貴，這或許得歸功於康拉德・羅賽特。這是康拉德第一款參與製作的遊戲，在此之前他早已是西班牙獨具風格的知名插畫藝術家。

不過在《Gris》之中，他和團隊們所營造出的水彩世界，不只結合了他的藝術風格，也看得見許多前輩藝術家的影子。其中《Gris》的許多場景，不免讓人聯想到了歐洲漫畫大師墨必斯（Moebius，本名：Jean Giraud）的風格。

身為科幻漫畫家的墨必斯，其影響無遠弗屆，也參與許多好萊塢科幻電影的製作，甚至是手塚治虫、大友克洋、宮崎駿等日本動畫導演也深受他的啟發。如今我們也能在電子遊戲中發現他的蹤跡，《Gris》正是一個很好的例子。

Photo Credit: 左:Pinterest；右:《Gris》遊戲截圖 巨大的藍色女子雕像（左：墨必斯，Moebius Collect Card；右：《Gris》遊戲截圖）

像《Gris》這樣不使用多餘文字是許多優秀遊戲的慣用手法之一，比如《風之旅人》、《紀念碑谷》，這些作品都發揮了「遊戲」身為一個載體的特長——「互動」。

不需要文字，依然能透過互動說出一個故事，這是其他如：小說、電影等一般載體難以達成的敘事手法。即便在這些遊戲裡，光仰賴視覺與聽覺，就能讓我們產生「電子遊戲或許能夠是藝術」的想法，但我們也不能忽視遊戲裡「互動」給予的魔力。

玩家透過與電子遊戲內的各個機制互動，亦能逐步地建構自身對於此作品的體驗。在《Gris》裡玩家透過遊戲內給予的線索，不依靠文字而是仰賴其他的感官，一一組合出自身對於主角故事的理解，同時也涉入了自己的主觀經驗，而產生了不同詮釋。我們將在下篇進一步介紹，「互動」是如何讓電子遊戲具有藝術價值的。

備註

[1]羅傑・艾伯特在日後的文章中稍微地修正了他的看法，從藝術的定義切入，對「電子遊戲是否為藝術」一事改採保留態度：「我的結論是沒有一個讓我滿意的定義。我必須同意玩家可以擁有一種對他們來說就是藝術的體驗。（I concluded without a definition that satisfied me. I had to be prepared to agree that gamers can have an experience that, for them, is Art.）」

參考資料

網路資源

圖書資源

Michael Sellers. Advanced Game Design : A Systems Approach. U.S.A.: Addison-Wesley, 2018.

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀：

【遊戲】當美術館將電玩遊戲作為典藏時，還認為它沒有藝術價值嗎？

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航