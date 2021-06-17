【美劇】《汪達與幻視》：以復古影像、妝髮與美術打造嶄新風格，如何復刻早期情境喜劇？

文：邱昶維（DCFS編輯部）

2021年漫威迷你影集《汪達與幻視》，講述《復仇者聯盟：終局之戰》故事之後，主角Wanda及其丈夫Vision隱藏各自的超能力，一起住在鄉村小鎮安然生活，但隨著周遭發生越來越多難以理解的事情，夫妻倆逐漸發現事態不單純。

本劇是「漫威電影宇宙第四階段」的第一部影集，也是漫威首次嘗試情境喜劇，以復古影像、妝髮及美術等特色元素，打造風格嶄新的影視作品，不僅獲得觀眾與影評的廣泛好評，更斬獲多項MTV影視大獎，令人驚豔。

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善用拍片技法，重現復古電視劇

「在情境喜劇的世界裡，風格尤其重要。」 ——導演Matt Shakman

在《復仇者聯盟：終局之戰》後，緋紅女巫Wanda與幻視Vision經歷生離死別，令前者深陷巨大悲痛之中；因此，漫威編劇團隊決定以「情境喜劇」詮釋Wanda的內心世界，並邀請曾演出情境喜劇的導演Matt Shakman執導，讓全劇充滿有趣又復古的影像風格。

「我們會議室的牆上，佈滿了情境喜劇跟漫畫原著的參考圖片。」Shakman表示，由於不同集數的情境喜劇風格各有不同，再加上故事裡充滿漫威電影宇宙的彩蛋或劇情線索，他必須不斷向演員們解釋表演風格跟場景元素的意義，並且聘請口條教練（Dialect Coach）指導演員的口音、習慣用詞，甚至走路方式等。

Photo Credit: 《汪達與幻視》

如何復刻早期情境喜劇？

考量到本劇故事大多發生在家庭裡，Shakman主要參考家庭情境喜劇，像是50年代《我愛露西》、《唐娜瑞德秀》，60年代《迪克范戴克秀》、《神仙家庭》，以及80年代《歡樂滿屋》等。同時，Shakman也前往早期情境喜劇片場取景，試圖使工作人員更能理解影視風格走向，他強調：「我們不要諧仿，我們想要真實地重現情境喜劇。」

例如，拍攝第一集時，為了還原五零年代情境喜劇風格，劇組除了採取黑白影像、三機拍攝、棚內現場演出之外，也利用金屬線製作道具飛舞的實體特效，以及讓演員Paul Bettany穿戴假屁股等，使拍攝過程更貼近早期的技術水準。

玩轉影像規格，融合搞笑與詭異

「每一集都是一個全新的面貌。」 ——攝影指導Jess Hall

本劇影像風格涵蓋各種時代特色，攝影指導Jess Hall不僅前後採用共47種鏡頭，以同一台攝影機，拍出橫跨35毫米膠捲到4K數位的影像質感，更每天彙整當日使用的器材、燈光、畫面比例、RGB色碼表等，以供導演跟其他部門參考，Hall說明：「如此，我們可以確保那一集的風格協調，藉此完整地還原所有細節。」

「這部影集是黑暗、令人不安，而且有點電影感的。」Hall解釋，有鑑於本劇其實是在表現主角Wanda逃避現實的陰暗面，他除了參考導演David Lynch作品以及影集《陰陽魔界》，不時營造調性詭異的影像風格，也會透過突然改變鏡位、色調等方式，向觀眾突顯該情境喜劇裡的怪異之處。

Photo Credit: 《汪達與幻視》

改變畫面比例的原因

從第一集到最後一集，本劇共出現過4:3、16:9與2.39:1三種畫面比例，藉此展示影像規格的時代演變，同時幫助觀眾更融入故事，Hall表示：「我很高興我們最終堅持使用這種手法，因為它真的很真實，而且非常有效。」此外，劇組也能夠透過突然改變畫面比例，呈現強烈的戲劇性轉折。

「我們必須非常清楚什麼時候要從4:3變成2.39:1。」Hall強調，為了區別主角Wanda的幻想世界，以及外部的現實世界，劇組通常會以球面鏡頭拍攝前者，以1.3倍變形鏡頭拍攝後者，讓觀眾更容易理解劇情，他補充：「漫威電影宇宙是一個2.39:1的世界。」

挑戰妝髮變化，打造經典款造型

「這是一個非常具挑戰性、非常困難的工作， 如果沒有導演協助，我們根本無法完成這些任務。」 ——化妝師Tricia Sawyer

因為故事橫跨50年代至90年代以後，本劇製作亟需大量美國電視劇知識，令不少工作人員難以駕馭。其中多樣妝髮變化，令化妝師Tricia Sawyer讚嘆：「對化妝師跟髮型師而言，這真的是一個夢幻工作。」

除了擁有豐富情境喜劇經驗的導演Matt Shakman，提供劇組人員許多建議之外，家人曾演出情境喜劇的演員Elizabeth Olsen，亦樂於跟妝髮部門共同研究適合自己的造型，而這種互助合作的工作氛圍，髮型師Karen Bartek也表示：「整個過程就像是每天跟大家拍一部小電影。」

Photo Credit: 《汪達與幻視》

適應不同年代的妝容

拍攝50年代風格時，為了契合黑白畫面的色調濃度，Sawyer根據攝影指導提供的20色色碼表，以知更鳥蛋藍的眼影、淡粉色的指甲，以及粉紅色的口紅，塑造主角Wanda的妝容，而Vision標誌性的紅色面孔，更改以藍色妝容呈現，才能讓整體黑白視覺更顯自然、和諧。

過渡到彩色畫面之後，Sawyer開始根據時代流行調整妝容。例如，拍攝70年代風格時，她即為演員Teyonah Parris添加亮麗的藍色眼影，而在拍攝80年代風格時，她則在演員顴骨上方添加明顯的腮紅，並認為當時流行的這類妝容，反而會讓演員看起來更年輕：「這有助於創造一種更柔和、圓潤的臉型。」

「漫威電影的偉大之處在於，每部電影的風格都能夠截然不同。」 ——導演Matt Shakman

雖然透過情境喜劇講述漫威故事，是一次大膽的嘗試，但導演Matt Shakman絲毫不擔心觀眾不買單，並表示《星際異攻隊》、《雷神索爾：諸神黃昏》等漫威電影，同樣是完美融合漫畫內容跟類型片的傑作。他盛讚：「漫威電影宇宙不只是改編漫畫，它們甚至重新發明事物，並且繼續建立在過往的作品之上。」

來源：in.mashable, marvel, tvinsider, hollywoodreporter, variety, collider, comicbook, fandom, elle, glamour, dailydot

本文經DC Film School授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航