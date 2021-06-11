各大餐旅集團營收面臨腰斬，晶華17億出清達美樂全部股權斷尾求生

晶華國際酒店集團，為了能受夠支撐營運，以17億出售知名比薩店家達美樂全部股權。翻開5月各餐旅集團的財報，以遠雄來年營收衰退最多，年減率高達43%，而六福集團、寒舍、雲品國際和晶華等，年減率皆衰退二至三成。北市旅宿業理事長則表示，政府準備6萬疫苗施打、貸款本金展延2年以及利息補貼，三項措施救餐旅，只要度過這個產業寒冬，就能和歐美一樣迎接好景氣到來。

為了保障員工生計 晶華以17億出清達美樂全部股權

（中央社）晶華今天宣布出售子公司「達美樂披薩」全部股權，交易額約新台幣17億元，晶華表示，日後將專注於旅館經營管理以及品牌授權，而此現金入帳將使晶華在疫情下保障同仁工作權。

晶華國際酒店今天公告，10日召開董事會，決議通過將出售子公司達美樂披薩公司全部股權予澳大利亞Domino’s Pizza Enterprises Limited Australia，交易金額為新台幣17億428萬5000元，加上交易交割日結算流動資產及負債調整數，預定簽約後90天完成交割。

晶華強調，此現金入帳將使晶華可在全球及台灣疫情嚴峻考驗下保障全體同仁的工作權，提升股東權益，持續聚焦並強化經營競爭力；出售達美樂披薩股份有限公司，主要基於經營策略聚焦的考量，日後將專注於旅館經營管理以及品牌授權。

晶華補充，目前集團旗下在台灣擁有Regent Taipei（晶華）、Silks Place（晶英）、Wellspring by Silks（晶泉丰旅）、Just Sleep（捷絲旅）等15家營運中與5家開發中的旅館，加上8家海外Regent Hotels & Resorts（麗晶酒店），集團除了更致力於海內外各品牌旅館的開發拓展之外，也積極進行台灣區Regent（晶華麗晶）品牌酒店與豪邸的授權與管理業務。

台灣區達美樂為全台第二大披薩連鎖店，2007年由晶華國際酒店集團接手代理後、以其擅長的餐飲及飯店管理模式大幅加快展店的速度與數量，經營績效斐然，目前共擁有138家加盟店及19家直營店，門市網絡與數位化訂購系統成熟，2020年稅後淨利約6800萬元。

Domino's Pizza Enterprises Ltd （DPE）是澳大利亞最大的披薩連鎖店，在門市商店數量還是網絡銷售業績都獨占鰲頭，是Domino's Pizza品牌在世界上最大、最成功的特許經營商，更是全球達美樂數位行銷的領頭羊，除了澳大利亞之外，另在紐西蘭、比利時、法國、荷蘭、日本、德國、盧森堡和丹麥亦擁有達美樂品牌和網絡的獨家特許經營權。

Domino's Pizza Enterprises Ltd.目前在以上9個國家共擁有2700多家門市，晶華認為，日後在DPE優勢延伸的帶領下，台灣區達美樂將躍升為全台最大的披薩連鎖店。

北市旅館公會理事長：貸款展延2年、利息補貼和疫苗施打救產業

晶華為了補救財務虧損，以17億出清達美樂全部股權，作為營運資金。而受到疫情爆發影響各大飯店出盡奇招，多以外送、外賣或轉型成防疫旅館支撐營運。不過，一個月來仍有不少大型飯店叫苦連天，此情形去年所未見。檢視各家飯店5月營收，可以明顯感受，受疫情衝擊劇烈。

其中，以遠雄來衰退最嚴重，以5月營收來看，僅賺入0.18億元，年減43%，月減幅度達逾53%；其次是六福集團，5月營收0.49億元，年減34%，月減逾60%；再來是，寒舍5月營收1.14億元，年減26.7%、月減逾52%。

而後依序是，雲品國際5月合併營收為0.65億元，年減18%、月減逾50%；晶華5月營收新台幣3.43億元，月減27%，年減6.18%。

《關鍵評論網》訪問台北市旅館商業同業公會理事長韋建華，他指出以台北為例，目前旅宿業經過去年（2020年）第一波疫情時備受考驗，那時候體質不佳的旅宿業者其實都已經收攤，因此雖這次疫情來勢洶洶，但反而不如去年來得擔憂。

韋建華表示，主要是因為目前體質好的業者，都應該能苦撐下三個半年，另外因疫情所需，許多業者也靠著「防疫旅館」多少都能增加收入，熬過這次疫情。

他說，疫苗的數目施打進度還是關鍵，目前政府給的數量還是遠遠不夠，若能有足夠的疫苗施打，第一線的餐旅人員都很願意上班，甚至幫忙防疫旅館的運作。

韋建華估計，要將台北市的餐旅人員全部都接種疫苗，起碼要6萬劑，才能夠完全涵蓋。

他強調，目前政府重心除了在紓困以外，更重要的是讓公股銀行對餐旅業者貸款本金展延2年，不能夠讓貸款抽銀根壓垮業者。另一方面，貸款利息也應由政府吸收，減少企業負擔。

韋建華期盼，政府可以趕快供應足夠的疫苗，因為這才是解決產業問題的根本。

他指出，以美國為例，隨該國疫苗穩定施打陸續解封後，本地的旅宿業者都面臨一波報復性消費，也代表未來只要「疫苗」、「貸款本金展延2年」以及「利息補貼」三項的政策能夠到位，撐過疫情後台灣餐旅業者，他樂觀表示可以迎來好景氣。

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核稿編輯：翁世航