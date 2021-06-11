本土新增286例、死亡24例，高速公路今晚9點起實施嚴格匝道儀控降低車流

中央疫情流行指揮中心今（11）日下午召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增286例、境外移入1例。確診個案中新增24例死亡。

有鑒於明日開始為端午連假，交通部長王國材宣布今年國道交通疏導措施以單一費率和嚴格匝道儀控為主，將會對高速公路進行總量管制。管制時間將從今晚9點開始，只要一超過這個總量，就會將所有車子擋在匝道口。車輛如果在匝道等候地方太長，警政人員也會協助驅離。

本土新增286例、24例死亡，採購複合單株抗體藥物紓解重症醫療量能

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增287例COVID-19確定病例，分別為286例本土及1例境外移入；另確診個案中新增24例死亡。

指揮中心表示，今日新增之286例本土病例，為141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月19日至6月10日。個案分佈以新北市120例最多，其次為苗栗縣56例、台北市49例、桃園市19例、新竹縣12例、基隆市8例、彰化縣7例、台中市4例、宜蘭縣及新竹市各3例、雲林縣及花蓮縣各2例、台南市1例。其中雙北地區以外縣市117例中，109例為已知感染源，8例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案（案12479），為泰國籍30多歲男性移工，2月7日曾在泰國當地檢出COVID-19陽性，3月23日自泰國來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，4月7日檢疫期滿採檢結果為陰性，6月8日出現發燒及咳嗽症狀，6月10日就醫採檢，於今日確診（Ct值31，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體陽性）；已匡列個案接觸者13人，皆列為居家隔離。

為了協助紓解重症醫療量能，指揮中心表示已採購複合單株抗體藥物，將提供具有重症風險因子之輕中度確診個案治療使用，以降低個案轉為重症需住院之風險。

指揮中心指出，依據國際研究顯示，新冠病毒感染患者輕症比率大約佔8成左右，但其中約9％的患者可能惡化為重症，主要的重症危險因子有高齡、肥胖、慢性腎病、心血管疾病/高血壓、慢性肺病、免疫抑制疾病/免疫抑制治療等影響免疫功能之疾病，以及懷孕等，且其病程演化迅速，甚至導致死亡。截至本年6月10日監測資料，國內輕中度COVID-19確診病例約佔所有確診個案84%，死亡病例數佔確診病例2.7%。

指揮中心表示，國內COVID-19疫情持續嚴峻，重症醫療量能持續緊繃，鑒於單株抗體之療效及安全性已有部分證據支持，美國FDA及國際間已陸續發布緊急使用授權（EUA）核准於臨床使用，以治療輕度至中度SARS-CoV-2感染且有重症危險因子之高風險患者，降低個案轉為重症需住院之風險。

指揮中心經諮詢專家，已將該藥物之使用建議納入我國新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置暫行指引，並著手採購儲備該藥物，規劃分配於集中檢疫場所之主責醫院，經醫師評估治療效益與風險，並充分告知後，給予符合條件個案注射治療。

鑒於近日國內疫情嚴峻，台灣共計6家企業及民間單位集資共同捐贈日本日立公司所生產之「負壓隔離艙」80座，將由衛生福利部轉交各急救責任醫院使用，盼能協助解決為各大急救責任醫院負壓隔離病房不足的問題，提供解決方案。

指揮中心表示，經指揮中心醫療應變組王必勝副組長與代理商三顧股份有限公司交涉，日本日立公司鑒於台灣疫情嚴峻，優先協調部分訂單給予我國採購，並由中華航空公司無償協助運輸工作，今日晚間首批10座已抵達臺灣，剩餘70座將分批於未來3周內陸續送達。

端午連假將至，國道嚴格匝道儀控從今晚9時開始

明天開始即是端午連假，交通部長王國材表示今年交通疏運的目標是希望民眾盡量不要移動，因此在管制上是以讓民眾不方便、不容易上匝道為管制目標。

王國材表示，此次的管制措施為單一費率以及嚴格的匝道儀控管制，將會對高速公路進行總量管制。只要一超過這個總量，就會將所有車子擋在匝道口。車輛如果在匝道等候地方太長，警政人員也會協助驅離。王國材也表示，高速公路服務區所有賣場全數關閉，只保留部分廁所跟加油站供民眾使用。

副指揮官陳宗彥補充，匝道儀控是從今天晚上9點開始，會在匝道控將管制時間拉長，員警會再配合交通部的疏導策略。如果民眾回堵到平面道路上，員警會再請駕駛人駛離該地區。陳宗彥表示，在昨天疏導政策宣布之後，網路上傳出從今天中午開始警察會在高速公路攔查，陳宗彥也澄清無此情事。

針對公共運輸管制的部分，王國材表示原先指揮中心給交通部的目標是每個車廂乘載率低於兩成，但目前高鐵現在剩5%、台鐵剩下3.42%、國道客運則只剩3.76％。王國材表示過去端午連假的移動大約為465萬人，今年只剩下6萬5795人，下降得非常明顯。王國材也感謝國人同胞配合指揮中心的指示陸續退票。

針對醫護防護人員擔心回家會傳染給家人，在外頭想訂旅宿不易，因此觀光局與雙北、桃園市、新竹市、台中市等13縣市政府計172家旅宿業者合作，提供醫護人員入住的優惠方案。醫護人員若透過台灣旅宿網的防疫專區，與旅館窗口聯絡人員訂房都會有相關優惠。

王國材表示，這些旅館採分層分流，大部分提供給醫護防疫人員居住，提供給一般民眾的房間會另外分層。

有關高端疫苗昨晚公布二期試驗期中解盲數據，指揮官陳時中表示以高端二期試驗3000多人的結果，安全數據看起來可信，會被大家認可。抗體陽轉率的結果也是好的跡象，表示有引發身體免疫反應。三批次一致性看起來也沒問題。

陳時中表示，中和抗體的數目看起來不錯，但中和抗體是否就代表保護力，需要專家收集更多意見後綜合研判才曉得。陳時中表示，中和抗體有相關研究顯示，和保護力有正相關，但有中和抗體不表示就一定有保護力，這需要專家研判。

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核稿編輯：楊士範