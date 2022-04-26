2022/04/26,
印太

杜特蒂卸任前深化菲美關係，排除中資允美商收購蘇比克灣韓進造船廠

杜特蒂卸任前深化菲美關係，排除中資允美商收購蘇比克灣韓進造船廠
圖為美國夏洛號巡洋艦，在2015年5月30日停靠在蘇比克灣。Photo Credit：Reuters/達志影像

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菲律賓財政部24日發布新聞稿表示，財政部長杜明奎說，美國博龍資產管理公司的收購協議達成後，菲國海軍將獲得一個海軍基地，以利面向西菲律賓海迅速擴張的艦隊提供理想港口，進而捍衛在南海的主權。

（中央社）菲律賓總統杜特蒂卸任前，美國博龍資產管理公司近日完成收購位於蘇比克灣的韓進造船廠。菲國駐美大使羅慕德斯說，這項協議將可深化菲美關係，保護菲律賓和整個區域利益。

菲律賓電視台One News曾於2020年報導，時任菲國海軍司令巴科爾度（Giovanni Bacordo）說，美國博龍資產管理公司（Cerberus）有意接手「韓進重工」（Hanjin Heavy Industries）在蘇比克灣部分廠區。美國海軍計劃藉此重返蘇比克灣。

菲律賓財政部24日發布新聞稿表示，財政部長杜明奎（Carlos Dominguez III）說，收購協議達成後，菲國海軍將獲得一個海軍基地，「為面向西菲律賓海迅速擴張的艦隊提供理想港口」。

「西菲律賓海」是馬尼拉當局主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

台商擬改造美軍蘇比克灣訓練區域 建觀光勝地
Photo Credit: 中央社
圖為蘇比克灣的珊瑚砂沙灘。 （台商提供）

新聞網站Rappler報導，菲國海軍於2019年1月首度表達對韓進造船廠的興趣，要求政府部門出售造船廠時，將海軍需求納入其中。

當時也有幾家中國公司表達有興趣收購韓進造船廠。但菲律賓、中國和多個周邊國家在南海存在主權爭議，中國公司未能收購這座造船廠。

巴科爾度2020年說，菲律賓現有的海軍基地港口都不夠深，不足以容納海軍最大的戰略船艦。這些船艦包括2艘登陸艦、3艘近海巡邏艦和一艘護衛艦，目前只能停靠在商港中。

另外，韓進造船廠鄰近菲國海軍教育訓練司令部和菲律賓商船學院，便於海軍人員使用。

另據菲律賓駐美大使館新聞稿，羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）19日在華府舉行外交招待會，慶祝菲美兩國穩固邦誼及蘇比克造船廠協議締結，並歡迎菲律賓代表團出席世界銀行和國際貨幣基金組織春季會議。

菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）、國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）、杜明奎、央行總裁狄歐克諾（Benjamin Diokno）和美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）等官員出席這場招待會。

陸辛表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府即將卸任，「針對強化我們與美方關係的所有工作，最好的壓軸莫過於目睹菲美關係75年來最大合作案的簽定」。

羅慕德斯說，蘇比克灣造船廠「將為當地社區帶來工作機會，增加經濟活動，同時強化我們的戰略安全措施。在這項計畫上與美國合作將有助於確保我們能保護我們的利益，不僅為我們的國家，也為了整個區域」。

戴杜羅則強調美菲人民間的聯繫，以及美國和菲律賓身為長期條約盟友間穩固的安全及軍事合作。

美國國防部印太助理部長瑞特納（Ely Ratner）推文表示，很高興看到美國公司完成對蘇比克灣韓進造船廠的收購。這是美菲公私合作的重要範例。

蘇比克灣曾是美軍最大的海外基地之一。1991年皮納土波火山（Pinatubo）爆發，鄰近的克拉克空軍基地報銷，蘇比克灣海軍基地被火山灰掩蓋。1992年美軍撤離，當地設立蘇比克灣自由港區。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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