2021/06/12,
生活

在家工作反而更疲憊？原來「通勤」是一種儀式感，協助我們在「兩種生活」間切換

在家工作反而更疲憊？原來「通勤」是一種儀式感，協助我們在「兩種生活」間切換
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

儀式就像一種摩擦，可以讓我們放慢速度，進而開啟更專注的一天工作，而隨著台灣也因本土疫情影響開始在家上班，暫時無法回歸以往的上班模式，有什麼辦法能替代通勤所帶來的儀式感？

文：Heemie

在疫情影響而轉為遠距工作前，你每天通勤時間多長？喜歡通勤嗎？最近一篇外媒評論指出，通勤其實是一種儀式感，可以讓我們順利在居家、工作的思考模式間切換，反而有利於工作效率。

根據The Atlantic評論，雖然之前瑞士一項研究曾指出，「長時間通勤」會降低我們的主觀幸福感，但當COVID-19全球大流行導致諸多企業開始遠距上班，卻有許多員工心理狀態產生變化。

因為「生活」與「工作」再也無法透過通勤來切割，反而讓精神持續處在緊繃狀態。去年秋天，微軟也曾發布報告指出，少了通勤反而可能傷害員工的生產力，因為公司內部平台通訊平台的使用者們，在表定下班時間後的聊天次數大幅增加69%，反而讓員工更疲憊。

「通勤」的意義是什麼？有何優點？

1968年時，已故的美國知名作家Gail Sheehy曾撰文指出，不管是搭火車通勤或開車經過橋樑，「列車」和「橋樑」這類東西都會讓人產生強烈的「兩種生活」（two lives）感覺，把我們的日常分成兩半：一邊是工作、另一邊則是生活。

而該篇評論的作者認為，開車或搭車這樣的行為，雖然看似進出空間而已，卻能藉由這種「儀式感」協助我們啟動不同的思考模式。換言之，一踏上通勤，我們會自動將家庭、生活裡的那個自己放下，並轉換成工作思維的自己。

2017年時，微軟曾經進行一項實驗研究，讓通勤族的手機安裝名為SwitchBot的程式。在一天工作開始以及結束前，聊天機器人都會問簡單問題，例如：你今天對工作感覺如何？有想分享的事情嗎？

這項簡單的科技，讓通勤族能在回想一天工作情況時，進而放鬆並回到家庭生活狀態。實驗結果發現：這些通勤族工作時的效率提高，在下班後還得發電郵的頻率也因而降低了。

設計這項研究的Shamsi Iqbal認為，一名優秀員工需同時具備「離開工作狀態」（to detach from a job）的能力，因為這才能讓精神好好放鬆，否則長期下來倦怠感將增加，最終影響工作效率。

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Photo Credit: 中央社

疫情當下，有什麼策略能維持儀式感？

不過，現在全球仍有許多人遠距上班，台灣也因本土疫情影響開始在家上班，假如後疫情時代也暫時無法回歸以往的通勤上班模式，有什麼策略能替代通勤所帶來的儀式感？

「衣著認知」（Enclothed Cognition）理論指出，當一個人穿上象徵專業的服裝時，他的注意力、自信以及抽象思維也都會產生變化。例如：當要求某個人完成一項需集中視覺注意力的高難度任務時，如果給對方穿上一件全白實驗室專業外套，他的犯錯率就會減半。

換句話說，穿著也如同一種「儀式感」，能夠給予我們大腦認知上的協助。不過，每個人要啟動工作模式的儀式感都不同，有些人是打坐冥想、有些人是更換上班用服裝等等。

而前面提到的微軟研究員Shamsi Iqbal，就是透過公司發布的「虛擬通勤」（virtual commute）來啟動儀式。當一天工作結束，可以輕敲螢幕，就會跳出「準確好離嗎？」（Ready to leave for the day?）來提醒我們該下班了。

文章認為，這些儀式就像一種摩擦（Rituals are friction），其角色就像通勤所帶來的效果一樣，可以讓我們放慢速度，進而開啟更專注的一天工作。

你呢？開啟你一天工作的「儀式」，又是什麼呢？

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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