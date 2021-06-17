【專訪】希萌創意執行長：二次元代言人「讓政府萌起來」，在長官與繪師之間折衝把關美學

文：賴萱珮（CCC編輯部）

空氣少女、迷路小瑪在萬金、高捷少女、魔法少女iPASS……這些有著廣大粉絲的二次元代言人，幕後推手都是希萌創意團隊。而希萌創意的執行長楊家宇（Simon），一個八年級生，究竟施展了什麼樣的魔法，讓政府萌起來呢？

二次元代言之始

楊家宇大學時擔任漫研社社長，受到當初微軟的Silverlight代言人「藍澤光」與台北地下街代言人「莉洋」的啟發，2013年成立空氣少女FB粉絲頁，以空氣擬人的方式，宣傳怠速熄火觀念，獲得網友上萬的讚數，而這樣的經營實績，也成為後續與官方合作二次元代言人的關鍵。

「我想要製作角色代言人這種型態的作品，需要適當的活動載體，所以就去接觸屏東縣政府觀光傳播處。其實那個時間點剛好臉書興起，很多公部門想要嘗試做社群，不管是LINE貼圖還是臉書，他們想做卻沒有方向，剛好我的空氣少女是透過粉絲頁起來的，他們可以從數字上看到成果，於是就同意合作。」

楊家宇說起2013年的第一次提案，即是以「迷路小瑪在萬金」與屏東觀傳處合作，結合聖誕節、萬金聖母堂，以及在萬金周遭容易迷路的意象，創造了瑪姬這個角色，她也成為屏東縣萬金聖誕季的代言人。「有的時候你想要的東西跟對方想要的東西也許不是一致的，但是可以在需求有部分重疊的情況下來合作。」他解釋著當初的起源。

Photo Credit: 屏東縣政府攝影／希萌創意提供 為了慶祝萬金聖誕季，屏東縣政府採用俗稱「痛車」的手法，將小瑪的圖像包覆在屏東客運專車上，吸引眾多目光。

希萌創意二次元代言人粉絲頁網路聲望

粉絲頁名稱 粉絲數量 成立年分 迷路小瑪在萬金 60000+ 2013年成立 初夏的東港之櫻 78000+ 2014年成立 前進吧！高捷少女 107000+ 2014年成立 魔法少女iPASS 29000+ 2015年成立 東津萌米-穗姬 41000+ 2016年成立 食用系少女 65000+ 2018年成立

※ 數字為按讚人數，最後統計日期：2020年6月24日。

做出大家都喜愛的代言人

將萌系角色引入與公家單位合作，楊家宇也在長官與繪師之間折衝把關美學，他在提案時就會向公家單位誠實說明底線：「我一開始就會在設計上排除乳溝、太露肩或是臀部曲線太明顯等可能引起爭議的元素，但創意與設計的部分就要信任我，交由我來處理，不然我就不做了。」

不讓繪師直接面對公部門的原因，不僅是避免繪師變成傳統美工般聽令修改，楊家宇更有市場面的考量：「公部門的修改意見可能都是提出者個人的想法，並沒有回歸到市場上，去考慮市場會喜歡什麼樣的角色，這樣就會失去量身訂作代言人的意義，因為二次元代言人應該是要做出一個市場都能接受的代言人，而不是做出一個長官喜歡的代言人。」

在與公部門合作的過程中，希萌用合作案的方式，逐步推出在市場上受歡迎的角色，他們將角色的權利掌握在自己手上，負擔營運過程的支出，但與每個合作單位有不同的但書，協議二次創作的規範與準則。

問到為什麼不是採取標案的形式時，楊家宇也坦白地說：「拿錢就會手軟呀！」因為是合作案而非標案，反而能夠在平等的狀態下與公部門溝通，角色的權利在公司手上，也才能完整操作各種宣傳企畫。由於中南部地方政府的經費並不充足，這樣的合作案對官方而言也較容易接受，然而對希萌來說，就必須背水一戰。

「營收上等於是我自己想辦法，如果推出的東西在市場上無法引起回響，就代表會被淘汰，因此我會以市場為最優先，讓市場接受，不然我就活不下去了。」楊家宇看似一派輕鬆，公司經營卻時常面臨生存的考驗。

談到如何瞄準市場的需要，楊家宇也誠實地說，這種事情很難量化，因為是質性的思考方式，來自過去累積的、觀看的、接觸過的作品與事物，然後再去洞察什麼樣的因素會讓大家感到興趣，所以圈內圈外的東西都必須要接觸。

創造希萌宇宙！

一路走來，楊家宇有他的經營策略，他認為「題材」是二次元代言人最重要的核心。因此，從代言觀光活動的小瑪與絢櫻開始，逐漸轉移到代言交通的「高捷少女」，進而到代言電子票證的「魔法少女iPASS」，挑選這些代言的題材，重點是要引起大家的興趣與共鳴。

「初期做角色時，因為台灣沒有這樣的先例，只要讓公家機關推出二次元代言人，這件事情本身就是一個爆點；但隨著角色越來越多，要怎樣能夠找到大家有共鳴的題材，變成是我思考的方向。」因此選擇了領域不重疊卻能夠讓角色互補與支援的題材，成為他建構希萌宇宙的重要方法。

Photo Credit: 繪師：緋華／希萌創意 高雄捷運的二次元代言人，每一位都有各自的職務喔！小穹是站務員、艾米莉亞是司機員、NANA是客服員、婕兒是維修工程師。有機會到高雄與她們相見吧！

「每個角色都要做長期的思考，這個長期是指至少三年期以上。」楊家宇指出代言人須長期宣傳，並認為炒短線其實效益不大。而他也提到自己的優勢是可以透過不同的作品，延續角色的生命週期：「就像所有的漫畫IP一樣，透過世界觀的連結讓角色持續活著。」因此，在代言屏東稻米的「東津萌米」遊戲中也可以看到絢櫻、瑪姬、空氣少女艾兒的出現。

而在所有的作品當中，又以與高雄捷運公司合作的「高捷少女」最為人注目，楊家宇說到，其實是因為剛好推出的時間點，與官方合作仍有話題性，而高捷的載體也夠大，能夠做的實體宣傳很多，特別是因為捷運的特殊性，吸引了很多日本鐵道迷的注目。

他笑說：「當高捷少女紅到日本後，日本就會再擴散出去，有點像是鍍金般——你看，連日本人都喜歡呀！這樣子再紅回來台灣。」再透過音樂PV、遊戲的宣傳，至今日，高捷少女官方粉絲頁已有多達10萬7千多人次，人氣不同凡響。

談到目前台灣對於二次元代言以及動漫畫角色濫用的狀態，他也建議公部門可以在內部訓練中，多增加智慧財產權的課程。有鑑於台灣對於智慧財產權的重視，是近年才發展起來的觀念，其實很多上一輩的人，可能對於動漫畫、電影等角色的版權概念並不清楚，所以才會發生許多公部門濫用設計的情況，但對於二次元代言人的合作來說，智慧財產權可說是重要的基礎知識。

Photo Credit: ©繪師：緋華／希萌創意 艾兒，空氣少女注意報。原本是為了宣導車輛怠速熄火而生，現在為第二代空氣少女，暫時還沒有代言的對象，但是空氣是無所不在的喔！

Photo Credit: 繪師：手刀葉／希萌創意 瑪姬（MAGI），迷路小瑪在萬金。名稱來自東方三賢者，屏東萬金聖誕季二次元代言人，帶領大家到萬金巡禮，體會聖誕節的意義。

Photo Credit: 繪師：手刀葉／希萌創意 絢櫻，初夏的東港之櫻。絢櫻是半透明身軀帶著櫻花圖案的蝦娘，擔任「屏東東港黑鮪魚文化觀光季」的二次元代言人。

Photo Credit: 繪師：手刀葉／希萌創意 屏東東港稻米品種「高雄145」所生產的東津萌米品牌二次元代言人，有秧苗、結穗、白米三種階段，頭髮會隨著生長過程而變色，白髮即為白米階段。

Photo Credit: 繪師：初夏／希萌創意 高捷少女小穹提醒大家嚴禁在高雄捷運上飲食的海報。

Photo Credit: 繪師：迷子燒／希萌創意 從普通高中生變身為魔法少女的小帕，能變身三種不同形象，是台灣iPASS一卡通的二次元代言人。

Photo Credit: 張真萍攝影／希萌創意提供 東港華僑市場旁五公尺的巨型絢櫻代言東港黑鮪魚季。

從代言人走向獨立製作新模式

過去是先有合作單位才有角色，現在希萌又進一步往前，推出台灣小吃擬人的〈食用系少女〉遊戲，以反過來的做法，先將角色經營好，再看有沒有單位會想啟用她們進行代言。但楊家宇也說：「其實現在也不一定要找到單位合作，因為〈食用系少女〉屬於電腦遊戲載體，本身的營銷能力已經很強，若有合作的機會就是賺到的。」

會開始開發獨立遊戲，其實也是考量到，若遊戲的劇本還需要經過代言單位監修，可能會產生營運上的困難。但遊戲市場本身已經可以帶來很高的營收，因此才開始選擇獨立開發角色。另外一個原因，也是因為現在公部門代言已不再具有新奇的爆點，對希萌來說，考慮往後發展，目前正是開始做自己東西的時機。

在公司經營上，楊家宇也有一套他的萌系產業鏈哲學。從建構角色開始，到圖像式的漫畫與文字小說，進入音樂、聲音的廣播劇，再到能容納這些載體的遊戲，若再更上一層樓，就是動畫電影。包含在這條產業鍊周遭則是LINE貼圖、卡通、Cosplay等等的分支。

這樣的產業鍊為他帶來了許多合作機會，楊家宇說：「在台灣，產業鍊並不完整，要找合作對象跟資源其實不容易，不過，全世界其實也沒幾個國家有完整的資源。台灣有很好的人才跟題材，我想做的事情，是把台灣的東西包裝起來，再推向國外。」

目前希萌是一個小團隊，但透過與外部團隊合作，在萌系產業這塊領域逐漸站穩腳步。問到未來是否可能會有新的迷人角色呢？楊家宇笑說：「有一些想法，還在企畫中！」就請大家拭目以待囉！

受訪者介紹

希萌創意，希萌創意又稱希萌、Simon，是由創辦人楊家宇於2014年創立的公司，主要經營項目為角色形象設計、角色版權管理與後續行銷營運。旗下的角色企畫有〈空氣少女注意報〉、〈迷路小瑪在萬金〉、〈初夏的東港之櫻〉、〈前進吧!!高捷少女〉、〈魔法少女iPASS〉、〈東津萌米-穗姬〉、〈食用系少女〉。臉書粉絲頁的聲望最高者可達近十萬粉絲，全部企畫粉絲人數加起來超過三十萬人次。在台灣的二次元代言人市場中，可說是與公部門合作經驗多、長期經營角色的代表。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈讓政府萌起來！希萌創意〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航