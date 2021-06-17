【專訪】希萌創意執行長：二次元代言人「讓政府萌起來」，在長官與繪師之間折衝把關美學
我們想讓你知道的是
有著廣大粉絲的二次元代言人，幕後推手都是希萌創意團隊。而希萌創意的執行長楊家宇，一個八年級生，究竟施展了什麼樣的魔法，讓政府萌起來呢？
文：賴萱珮（CCC編輯部）
空氣少女、迷路小瑪在萬金、高捷少女、魔法少女iPASS……這些有著廣大粉絲的二次元代言人，幕後推手都是希萌創意團隊。而希萌創意的執行長楊家宇（Simon），一個八年級生，究竟施展了什麼樣的魔法，讓政府萌起來呢？
二次元代言之始
楊家宇大學時擔任漫研社社長，受到當初微軟的Silverlight代言人「藍澤光」與台北地下街代言人「莉洋」的啟發，2013年成立空氣少女FB粉絲頁，以空氣擬人的方式，宣傳怠速熄火觀念，獲得網友上萬的讚數，而這樣的經營實績，也成為後續與官方合作二次元代言人的關鍵。
「我想要製作角色代言人這種型態的作品，需要適當的活動載體，所以就去接觸屏東縣政府觀光傳播處。其實那個時間點剛好臉書興起，很多公部門想要嘗試做社群，不管是LINE貼圖還是臉書，他們想做卻沒有方向，剛好我的空氣少女是透過粉絲頁起來的，他們可以從數字上看到成果，於是就同意合作。」
楊家宇說起2013年的第一次提案，即是以「迷路小瑪在萬金」與屏東觀傳處合作，結合聖誕節、萬金聖母堂，以及在萬金周遭容易迷路的意象，創造了瑪姬這個角色，她也成為屏東縣萬金聖誕季的代言人。「有的時候你想要的東西跟對方想要的東西也許不是一致的，但是可以在需求有部分重疊的情況下來合作。」他解釋著當初的起源。
希萌創意二次元代言人粉絲頁網路聲望
|粉絲頁名稱
|粉絲數量
|成立年分
|迷路小瑪在萬金
|60000+
|2013年成立
|初夏的東港之櫻
|78000+
|2014年成立
|前進吧！高捷少女
|107000+
|2014年成立
|魔法少女iPASS
|29000+
|2015年成立
|東津萌米-穗姬
|41000+
|2016年成立
|食用系少女
|65000+
|2018年成立
※ 數字為按讚人數，最後統計日期：2020年6月24日。
做出大家都喜愛的代言人
將萌系角色引入與公家單位合作，楊家宇也在長官與繪師之間折衝把關美學，他在提案時就會向公家單位誠實說明底線：「我一開始就會在設計上排除乳溝、太露肩或是臀部曲線太明顯等可能引起爭議的元素，但創意與設計的部分就要信任我，交由我來處理，不然我就不做了。」
不讓繪師直接面對公部門的原因，不僅是避免繪師變成傳統美工般聽令修改，楊家宇更有市場面的考量：「公部門的修改意見可能都是提出者個人的想法，並沒有回歸到市場上，去考慮市場會喜歡什麼樣的角色，這樣就會失去量身訂作代言人的意義，因為二次元代言人應該是要做出一個市場都能接受的代言人，而不是做出一個長官喜歡的代言人。」
在與公部門合作的過程中，希萌用合作案的方式，逐步推出在市場上受歡迎的角色，他們將角色的權利掌握在自己手上，負擔營運過程的支出，但與每個合作單位有不同的但書，協議二次創作的規範與準則。
問到為什麼不是採取標案的形式時，楊家宇也坦白地說：「拿錢就會手軟呀！」因為是合作案而非標案，反而能夠在平等的狀態下與公部門溝通，角色的權利在公司手上，也才能完整操作各種宣傳企畫。由於中南部地方政府的經費並不充足，這樣的合作案對官方而言也較容易接受，然而對希萌來說，就必須背水一戰。
「營收上等於是我自己想辦法，如果推出的東西在市場上無法引起回響，就代表會被淘汰，因此我會以市場為最優先，讓市場接受，不然我就活不下去了。」楊家宇看似一派輕鬆，公司經營卻時常面臨生存的考驗。
談到如何瞄準市場的需要，楊家宇也誠實地說，這種事情很難量化，因為是質性的思考方式，來自過去累積的、觀看的、接觸過的作品與事物，然後再去洞察什麼樣的因素會讓大家感到興趣，所以圈內圈外的東西都必須要接觸。
創造希萌宇宙！
一路走來，楊家宇有他的經營策略，他認為「題材」是二次元代言人最重要的核心。因此，從代言觀光活動的小瑪與絢櫻開始，逐漸轉移到代言交通的「高捷少女」，進而到代言電子票證的「魔法少女iPASS」，挑選這些代言的題材，重點是要引起大家的興趣與共鳴。
「初期做角色時，因為台灣沒有這樣的先例，只要讓公家機關推出二次元代言人，這件事情本身就是一個爆點；但隨著角色越來越多，要怎樣能夠找到大家有共鳴的題材，變成是我思考的方向。」因此選擇了領域不重疊卻能夠讓角色互補與支援的題材，成為他建構希萌宇宙的重要方法。
「每個角色都要做長期的思考，這個長期是指至少三年期以上。」楊家宇指出代言人須長期宣傳，並認為炒短線其實效益不大。而他也提到自己的優勢是可以透過不同的作品，延續角色的生命週期：「就像所有的漫畫IP一樣，透過世界觀的連結讓角色持續活著。」因此，在代言屏東稻米的「東津萌米」遊戲中也可以看到絢櫻、瑪姬、空氣少女艾兒的出現。
而在所有的作品當中，又以與高雄捷運公司合作的「高捷少女」最為人注目，楊家宇說到，其實是因為剛好推出的時間點，與官方合作仍有話題性，而高捷的載體也夠大，能夠做的實體宣傳很多，特別是因為捷運的特殊性，吸引了很多日本鐵道迷的注目。
他笑說：「當高捷少女紅到日本後，日本就會再擴散出去，有點像是鍍金般——你看，連日本人都喜歡呀！這樣子再紅回來台灣。」再透過音樂PV、遊戲的宣傳，至今日，高捷少女官方粉絲頁已有多達10萬7千多人次，人氣不同凡響。
談到目前台灣對於二次元代言以及動漫畫角色濫用的狀態，他也建議公部門可以在內部訓練中，多增加智慧財產權的課程。有鑑於台灣對於智慧財產權的重視，是近年才發展起來的觀念，其實很多上一輩的人，可能對於動漫畫、電影等角色的版權概念並不清楚，所以才會發生許多公部門濫用設計的情況，但對於二次元代言人的合作來說，智慧財產權可說是重要的基礎知識。
從代言人走向獨立製作新模式
過去是先有合作單位才有角色，現在希萌又進一步往前，推出台灣小吃擬人的〈食用系少女〉遊戲，以反過來的做法，先將角色經營好，再看有沒有單位會想啟用她們進行代言。但楊家宇也說：「其實現在也不一定要找到單位合作，因為〈食用系少女〉屬於電腦遊戲載體，本身的營銷能力已經很強，若有合作的機會就是賺到的。」
會開始開發獨立遊戲，其實也是考量到，若遊戲的劇本還需要經過代言單位監修，可能會產生營運上的困難。但遊戲市場本身已經可以帶來很高的營收，因此才開始選擇獨立開發角色。另外一個原因，也是因為現在公部門代言已不再具有新奇的爆點，對希萌來說，考慮往後發展，目前正是開始做自己東西的時機。
在公司經營上，楊家宇也有一套他的萌系產業鏈哲學。從建構角色開始，到圖像式的漫畫與文字小說，進入音樂、聲音的廣播劇，再到能容納這些載體的遊戲，若再更上一層樓，就是動畫電影。包含在這條產業鍊周遭則是LINE貼圖、卡通、Cosplay等等的分支。
這樣的產業鍊為他帶來了許多合作機會，楊家宇說：「在台灣，產業鍊並不完整，要找合作對象跟資源其實不容易，不過，全世界其實也沒幾個國家有完整的資源。台灣有很好的人才跟題材，我想做的事情，是把台灣的東西包裝起來，再推向國外。」
目前希萌是一個小團隊，但透過與外部團隊合作，在萌系產業這塊領域逐漸站穩腳步。問到未來是否可能會有新的迷人角色呢？楊家宇笑說：「有一些想法，還在企畫中！」就請大家拭目以待囉！
受訪者介紹
希萌創意，希萌創意又稱希萌、Simon，是由創辦人楊家宇於2014年創立的公司，主要經營項目為角色形象設計、角色版權管理與後續行銷營運。旗下的角色企畫有〈空氣少女注意報〉、〈迷路小瑪在萬金〉、〈初夏的東港之櫻〉、〈前進吧!!高捷少女〉、〈魔法少女iPASS〉、〈東津萌米-穗姬〉、〈食用系少女〉。臉書粉絲頁的聲望最高者可達近十萬粉絲，全部企畫粉絲人數加起來超過三十萬人次。在台灣的二次元代言人市場中，可說是與公部門合作經驗多、長期經營角色的代表。
本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此
原文標題為〈讓政府萌起來！希萌創意〉
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航