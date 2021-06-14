朱家安：為什麼大學不該限制學生得讀完四年才能畢業？

文：朱家安

台灣大部分大學並不是你修完該修的學分就可以畢業，若你想提前畢業而不是「準時」畢業，得要滿足額外條件，例如「系排名前20%」，我覺得這很不合理：

在我看來學校該討論的不是為什麼修完學分的人可以「提前畢業」，而是為什麼學校可以扣著修完學分的人要他們「延後畢業」。有些人認為，必須要讓大部分學生都留在學校四年，才能維持畢業生的品質，然而：

為什麼排名前段或達成額外條件的人才能提前畢業？我以為「提前修完學分」這本身就已經顯示學生比其他人厲害或用功了。有些學校主張說，「提前畢業」是給「特別優秀且有自己人生規劃」的學生使用，就算以純粹的修業和分數觀點來看，排名高當然算是優秀，但用較短時間修完學分不算優秀嗎？ 如果三年修完學分的學生不能馬上畢業，那為什麼四年才修完學分的人可以馬上畢業？如果前者都沒有厲害到能馬上畢業，那後者不該再多念個半年一年嗎？ 若提前修完學分的學生不能馬上畢業，還得要留在學校多待半年一年，那他們這段時間要幹嘛？我是說，除了繳學費之外，學校能說明這段時間他們留得很值得嗎？ 如果花三年修完學分的學生都還缺乏畢業生應有的品質，為什麼當這個學生多繳兩學期學費之後，這些品質就會忽然長出來？

到底是我沒搞懂畢業資格的意義，還是說這些問題的根源，其實是學校跟學生利益不一致呢？

系所之間不該有畢業速度比賽

一種論點是說，若規定只要「依照及格標準拿到足夠學分」就可以申請提前畢業，這對那些給分比較嚴格的系所不公平，因為它們的學生比較不容易及格，因此比較不容易提前畢業。

坦白說我不太能理解這個說法，因為它提到的現象不只適用於提前畢業，也適用於一般的畢業：如果一個系所給分比較嚴格，那他們的學生不只不容易提前畢業，也不容易「準時」畢業。在這種情況下，你認為前者是一種不公平，需要增加提前畢業的門檻來補正（例如規定只有系排名前20%的學生才能申請提前畢業），但並不認為後者是問題，也不需要增加畢業的門檻來補正（例如規定只有系排名前20%的學生才能申請畢業），顯然你在意的並不是公不公平，你有可能只是不喜歡學生提前畢業。

此外，我也覺得這種說法相當對不起自己的專業，對系所來說，「我們學生容易提前畢業」應該不是好事也不是壞事，因為各系所需要的養成時間本來就不一樣。不同系所對畢業生的技能包有不同規劃，或許有些系所三年畢業很合理，有些系所讀五年或七年才合理。

現在大家在刻板印象上都認為大學讀「四年」是正常的，但這當然不代表四年是什麼神奇的時間長度，能支援所有專業的基本養成。對於平均資質的學生得花幾年才學得成一整套專業，有心教學的系所應該都心裡有數，就算其他系有更多學生比較早畢業，也不該覺得不公平。

反過來說，若學校和系所知道自己在做什麼，一定也可以說明為什麼自己的學生往往是三年畢業，或者往往是五年畢業。在這方面跟其他系所斤斤計較，看起來很像是自己對教育實作自信不足，所以去參加「修業年限比賽」來轉移注意力，像研究生明明要寫論文，卻花了一整天把廁所刷得金光閃閃瑞氣千條。

不處理爽課，處理想提前畢業的人

另一種說法是，規定成績優異、排名前段者才能提前畢業，是為了避免學生為了提前畢業而只求及格，或者多修爽課：那些大致都會給過但學不到什麼東西的課程。

我可以理解這個方案的效果：若學生橫豎得待四年，他可能就不會急著多拿學分，會花更多心力在單門課程上，這不會完全阻止他「只求及格」和「修爽課」，但可望降低學生做這些事情的動機。然而：

如果及格有其意義，那學生要不要追求比及格更高的分數，應該是學生自己的選擇。學校可以用獎學金或雞排鼓勵有更高分數的學生，但不該懲罰那些單純只是及格的人，因為「只是及格」並不是錯事。如果學校覺得60分真的很爛，不該鼓勵，那學校應該把及格門檻調高到70或80分，而不是減少及格者的權益。 反過來說，就算規定成績優異、排名前段者才能提前畢業，也會增加學生選擇爽課的動機，理由應該很明顯。 爽課的問題就是爽課的存在本身，學校一方面允許爽課開設，一方面為了避免學生修爽課，阻止學生提前畢業，這是把自己品質控管不佳造成的損害轉嫁到學生身上，而且不管學生有沒有修爽課，都會受到波及。有印象前面有人提到「畢業生應有的品質」嗎？認為畢業生品質很重要的人應該把矛頭針對爽課，因為爽課讓學分的意義下降。

針對畢業門檻的討論從來沒少過，我的母校中正大學學生抗議資訊能力測驗，政大何萬順老師對英文能力門檻的批評倡議了好幾年，最後政大被迫在2018廢除此門檻。在這些議題裡，倡議者時常被指責是想要偷懶、輕鬆畢業，就像是當過兵的人覺得年輕人怎麼可以不當兵、不體驗那些「不合理的訓練是磨練」。

然而大學不見得知道對於學生來說什麼是重要的，而且在少子化的當下，大學和學生的利益不見得一致，這些都讓我們有理由好好想想：當大學主張學生除了修完學分，還要多做其他事情才能畢業，這究竟是為了學生，還是為了學校？

※感謝蔡如雅、James Hsu和鄭丁嘉給本文初稿的諮詢意見。感謝楊承旻提醒我要回應「爽課」相關論點。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：潘柏翰