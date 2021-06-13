別用「洪水法」！三階段「正向貓咪親訓法」，讓怕生喵星人變成親人

不要再使用網路常見的「戴手套強迫摸貓咪」親訓法！如果你領養的貓咪很怕人、養了很久常常躲起來或不敢接近你、撈到怕人浪貓，都可以參考這篇貓咪親訓法，讓貓咪變得更親人。

因為目前坊間流傳的貓咪親訓法，都使以「戴厚手套摸貓」為基礎，搭配不同的流程方式，作為貓咪親訓方法。但這樣的方式，會讓已經很害怕人類的貓咪產生更大的恐懼感，加深陰影；也可能會因為害怕到極致，而放棄抵抗，產生「貓咪好像變乖不怕人」的成功親訓假象，或根本變得更怕人、更兇而親訓失敗。

到底要用什麼方法才能正確「親訓」呢？本次喵周刊以ISFM貓行為課程資料，及貓談社經驗為基礎，完成這篇以正向、不強迫、依照貓咪步調的友善親訓方式，讓你可以用更好的方法來跟貓咪練習唷！

以貓行為學為基礎，逐步漸進的親訓法概念

對於貓咪來說， 最重要的就是「生存安全」=「領地」=「居住的地方」 當貓咪到了一個陌生的環境、有陌生的人，會讓貓咪產生強烈的不安全感與恐懼，覺得自己處在不安全的狀況。所以想要讓貓咪安心、適應環境或是人，應該要以貓行為學為準則，以貓咪這個物種的特性＆能接受的方式來進行。

Photo Credit: 喵周刊

所以首先要做的是「建立能讓貓咪覺得安心的環境」，先以單純：放飯、清貓砂等，最低程度的打擾，讓貓咪適應環境後，再依照「貓咪可以接受的進度，以正向連結的方式」慢慢降低對人類的恐懼，接受與人類共同生活是無害的、安全的，甚至有點開心的！

以這個新方式，取代傳統因對貓的研究較少，僅能依照以往經驗累積與摸索的強迫法，是更有效、更能維護貓咪健康與福利的方法。

為什麼不推薦「關籠／包毛巾防逃跑+摸摸」的親訓方式？

這個方法其實行之多年，目前我們在網路上搜尋到的、或是實際親訓的朋友幾乎都是利用這個方法。主要原因是：以往貓行為學並不發達，資訊也很少。但很希望讓貓咪能接受與人類一起相處，不用在街上辛苦流浪，因此僅能靠自身摸索，或前人經驗流傳的親訓方式執行。

這類操作方法，可能都略有差異，但概念都以：把貓咪關在籠子裡再戴上厚手套摸貓（希望讓貓咪習慣人類和觸摸），有些會再加上零食希望建立正向連結；或是不關籠子，但用毛巾把貓咪包住加強迫摸貓加零食。這個概念也很像大家常說的：幼貓你就是要一直強迫摸、強迫抱他，他才會習慣被摸、被抱是一樣的。

Photo Credit: 喵周刊 因為以往貓行為學不發達，僅能依靠前人經驗，發展出的親訓方式基本上會嚴重傷害貓咪身心健康

但實際上，無論是哪種方式，都是用「限制貓咪的行動，無視貓咪的意願，強迫進行」。目的是：讓貓咪害怕並且放棄掙扎，但結果則是非常不人道，且傷害貓咪的福利與健康！

可以想想，如果有個陌生人把你帶到一個陌生空間，把你關起來或綁住，強迫摸你，但給你吃好吃的東西……而且，這個陌生人還是不是人類，而是你完全聽不懂語言、不了解個性、習慣的外星人（雖然這個外星人很愛你想要好好照顧你）！是不是聽起來就超級可怕的！

這種方法，只有極少數的貓咪可以真的被「馴服」，但實際上，大部分的貓，可能變成更兇、更怕人；或是雖然不兇、不攻擊人了，但其實他們是處於一個：我好像已經沒有辦法再做什麼反擊，只能放棄掙扎，或是當這一切不存在，直接裝聾作啞的關機的狀態（習得無助）。

因此我們極度建議改用新的方式，來做貓咪的親訓，也希望大家能夠幫忙一起宣傳，這種「以貓咪身心健康為優先＆真實有效的方法」，讓更多的愛心照護者＆貓咪都能得到更大的幫助！

友善的「貓咪親人訓練」3+1階段

我們會把親訓拆成三個階段，而第四階段是親訓完成後，建議練習的進階照護方法。用這個方式訓練，大部分的貓咪，乍看之下進度緩慢，但最後，反而比較快開始親人，也會處於較安心的狀態。

所有減敏練習的原則就是：把目標拆成非常細小的步驟，每一個動作都搭配她喜歡的零食獎勵，讓貓咪可以慢慢接受與喜歡。這個方法也會運用在超級多的練習上，請一定要記得！

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第一階段：設置環境、建立貓咪安全感，謹守清貓砂＋餵食的工具人角色

首先要創建一個讓貓咪可以安心居住的環境，最推薦是「準備一間：完全不會受到其他人的打擾的專屬房間」。

Photo Credit: 喵周刊 創造貓咪覺得安全的空間，是最重要的第一步

如果真的沒有空房間可使用，第二選擇才是「以三層籠＋可以完全蓋上的不透光布，來作為居住空間」。無論是讓貓咪住在一個空房間、還是三層籠子，都要注意下列四個重點：

1. 環境設置

食物、貓砂、水，一定要「分開」、「三方皆有距離」的放置。

Photo Credit: 喵周刊 除了貓砂、食物、水之外，能讓貓咪完全躲起來的藏身處是非常重要的

2. 數個躲藏處設置

貓咪對於躲藏的需求是非常強烈的，並且也會預備幾個自己覺得安全的藏身處，因此一定要準備好幾個、能讓貓咪完全隱藏不被看到的藏身處 。

建議可以使用紙箱、外出籠、布製方形盒、衣櫃等等綜合使用。

3. 嚴格執行當貓咪不存在的情境

為了創造讓貓咪覺得安全的環境，所以一開始一定要讓貓咪覺得你只是個無害、沒發現他的路人甲。所以請把自己當成放飯＆清貓砂的工具人，嚴格執行不找貓、不看貓、不摸貓，的超重要三原則。

Photo Credit: 喵周刊 當貓不存在，不找、不摸、不看，讓貓咪覺得你沒有威脅

4. 耐心等待

這個階段建議要等待至少二到四週，再來看看是否到達此階段畢業的條件，如果可以，就往下階段前進，如果不行，請再慢慢等待。

而在這個階段內，若貓在你進去房間時走出來，請一定要繼續假裝它不存在，絕對不要看他，避免有眼神交會的狀況，因為這對貓來說是一種冒犯。除非已經確定達到畢業條件，才可執行第2階段練習，不然千萬不要貿然以為這階段結束了唷！

要訓練多久才能從這個階段畢業？

建議至少二到四週，並觀察貓咪狀況，如果「貓願意自己出來，覺得外面也很安全，大部分時間不再躲藏」就可以執行下一階段的練習；如果貓咪超過4週都還是躲起來，請繼續停在這一階段，直到出現畢業條件才可往下。

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第二階段：循序漸進的「距離減敏練習」

這個階段主要是練習縮短貓咪與人的距離，但一定要從遠處，一點一點慢慢拉近距離，不要一下子就靠太近，以免把好不容易建立起來的信任給打破，變成需要重回第一階段練習（標準吃快弄破碗，哭）。

Photo Credit: 喵周刊 一點一點縮短距離，絕對不要心急才會快

這個階段主要練習讓貓咪減少人類靠近他的負面感受，「請保持不摸貓」的美德 ，並把靠近的主動權交給貓咪！練習方式請注意下列6個重點：

設定貓咪較可能達到的距離目標

一開始的距離請以寬鬆的標準來執行，主要目標是讓貓咪能夠得到獎勵為主。所以一開始可以先設定：當貓咪主動靠近到300公分時，就輕輕的丟獎勵零食給貓咪吃！這是透過貓咪主動靠近一點，就提供正連結的獎勵，來鼓勵貓咪繼續往前靠近。

Photo Credit: 喵周刊 先從遠距離開始練習

當貓咪已經穩定接近至你目前練習的距離進度時，就可以換成下個練習距離目標，如：貓咪主動靠近到300公分，變成當貓咪主動靠近到280公分才給獎勵，以此類推。

操作重點：不要一直盯著貓咪看，遠距拋零食的動作請務必「輕輕的、小小的」才不會嚇到貓咪唷！

當貓咪接近的距離只剩40-50公分時

這時候就可以慢慢縮短你和貓咪的距離，放零食的方法可以選擇用手或長湯匙。從距離50公分開始嘗試，當貓咪都表現出真心接受的狀態，再拉近3-5公分左右（50公分變45-47公分）。

Photo Credit: 喵周刊 縮短距離練習一定要特別注意貓咪有無負面行為表現唷！

這時候就可以慢慢縮短你和貓咪的距離，放零食的方法可以選擇用手或長湯匙。從距離50公分開始嘗試，當貓咪都表現出真心接受的狀態，再拉近3到5公分左右（50公分變45至47公分）。如果貓咪有負面的行為表現，就表示你太接近，但他不能接受這樣的距離！那就要趕快往後退，不要再嘗試縮短距離，耐心停留在上個距離練習幾次。

負面行為，包括蜷縮、散曈、壓耳朵、哈氣、低鳴、出爪，只要有出現其中一項，就代表貓咪覺得害怕、恐懼、不安……表示進度太快了，請退遠練習。

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零食請用任何「貓咪熱愛的」為主

請不要給貓咪，我們覺得健康，但貓咪不愛的零食唷！一定要用他們非常喜歡的零食，才會有獎勵的效果。

距離減敏練習次數

不需固定時間、每天都可以進行「數次」這樣的放置零食距離減敏訓練，次數以「不造成貓咪緊張為最高原則」。

慢慢來，最保險

請記得多花一些時間、慢慢地減少距離，之後的進度反而才會是最快的唷！因為如果心急想趕進度，超過貓咪可以容忍的程度、極速縮短距離，很有可能會讓貓咪接受不了而崩潰，這時就必須退回第一階段練習，反而整體進度倒退嚕，要花更久的時間才能完成。

這個進度要「特意」持續好幾天，作為記憶點

當進度到達「貓咪願意立馬吃掉放在你手上的零食時」，請停在這個進度「數天」。

Photo Credit: 喵周刊 當貓咪願意立馬吃掉你手中的零食時，請持續停留好幾天，當作記憶點

因為接下來會進行「觸摸」這種帶有較強烈刺激的練習，所以一定要讓貓咪確實、真的、安心 接受你用手餵食這件事，也會變成他能夠接受的「記憶點」。這樣後面進度若拿捏不當、嚇到貓，就可以重新回到這個記憶點，開始練習。如果沒有設好這個記憶點，則可能要退回更之前的進度、更遠的距離，重新練習。

要訓練多久才能從這個階段畢業？

當貓咪確實能安心讓你用手餵食的時候，就可以從這階段畢業，進行下一階段的練習，不過再次提醒，可以多花幾天停留在讓貓咪吃你手中的零食步驟，存好記憶，萬一第3階段有點失誤還可以回到這個進度重新練習唷！（很重要所以重複兩遍）

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第三階段：慢慢一點一點增加的「觸摸減敏練習」

終於到了可以摸貓的階段了，但一樣，需要慢慢地、輕輕地、溫柔地循序漸進才行，萬一不小心嚇到貓，請重回第二階段的記憶點開始練習。

Photo Credit: 喵周刊 摸貓請依練習階段一點一點進行

觸摸貓咪身體部位的順序，請依照下列方式進行，訓練方法請看下列三點：

1. 先用手指輕柔的碰觸貓臉頰，立馬給零食

重複幾次到貓咪可以接受的程度。接著增強一咪咪的力道摸、給零食，重複幾次到可以接受。等到都沒問題後，請按這這個方法，依序練習其他部位：下巴ok> 耳前 ok> 頭頂 ok> 耳後。

Photo Credit: 喵周刊 一個觸摸區域都ＯＫ後，才會進入到下個區域

注意：這個步驟請用好幾天，慢慢地、循序漸進地，讓貓咪開始習慣＆接受被人類摸的感覺；也記得每一次觸摸都要搭配零食唷！

2. 當貓咪展示出真的可以接受你觸摸他的頭部後，再開始練習摸脖子

當貓反應都OK後，順序為：背、尾巴前的那塊背部。記得要一個部位OK後，才能往下個部位摸唷！

Photo Credit: 喵周刊 摸身體也是一個區域OK後，才能練習下個區域

3. 使用三層籠親訓的朋友，在這階段就可以打開籠門讓貓咪自由選擇在籠內、還是房間生活

請記得：籠子內的物品擺設請維持原狀，但在籠子外也擺一套「食器、水、貓砂、數個藏身處」，但也請記得不要沒事盯著貓咪看唷，這對貓咪來講是威脅的象徵。

Photo Credit: 喵周刊 記得籠子內的物品保持原樣，只是增加一套在外面唷

要訓練多久才能從這個階段畢業？

基本上慢慢完成這個階段的進度時，貓咪就會展現出放鬆、信任人類的狀態了，並要在這邊恭喜你完成了貓咪親訓（感動流淚，拍手叫好！實在是非常尊敬＆佩服你的努力與毅力）。第四階段則是額外進階的日常照護訓練方法。

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第四階段：親訓的進階課題-日常照護練習

恭喜你已經陪貓咪渡過親訓練習了！接下來就是慢慢練習日常照護的內容。

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這個主題，也可以參考我們的響片訓練、刷牙練習、餵藥練習的影片文章，剪指甲教學我們之後也會拍攝影片與寫文章，這些貓咪討厭的照護行為，一樣會是使用減敏的概念，只要把目標動作拆成許多小步驟，每一動作搭配零食獎勵，就可以了！

任何照護行為一定要透過減敏訓練來完成，絕對不要把貓強硬抱著硬剪、硬刷牙，或是塞到洗衣網來強破進行；也不能在貓咪睡覺的時候偷剪偷刷，或是趁貓咪不注意的時候偷抱、硬抱不給走……以上各種沒有經過貓的意願、強迫取分的方式都會「讓貓咪失去安全感」認為這個環境／人類是不可預測、有點危險的，也會讓貓咪倍感壓力，所以請絕對不要這樣做唷！

最後的小提醒

「強迫貓咪面對他討厭的壓力、希望貓咪接受」的方法，我都會把他歸類在「洪水法」之中。

在ISFM貓行為課程，也有特別提到：洪水法是相當不人道、危害貓咪健康的方法。用這種方式練習最後，如果貓咪展現出好像接受的狀態，大多並非是真的成功，而是讓貓咪進入到「習得無助」的狀態中，也就是貓咪覺得：不管怎麼努力他都無法逃脫，所以他只能學習接受不掙扎了，即便給他逃脫的路徑或可能性，他都會放棄。因為他已經落入不想再努力求救的不健康思維中了。

因此真的真的很希望你能一起，幫忙推廣這個正向、不強迫貓咪的親訓方式，讓更多人與貓都能一同受惠。讓過去的方式留在過去，用新的方式來與貓咪一起生活～

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（本文以：貓談社文章為基礎，喵周刊撰文刊載；插圖：Ms.PMS 經前症候群小姐）

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本文經喵周刊授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航