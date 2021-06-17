【專訪】Lo娘漫畫家致怡+ZEI+：目標是設計精緻的蘿莉塔裝扮，也可以自由自在穿出門

文：任容（CCC編輯部）

你聽過開萬事屋的魔女嗎？穿著華麗洋裝，初出茅廬的少女魔女Pico，與俊美酷帥的使魔貝魯魯，偶爾還有亦正亦邪的神祕怪貓青年，一起接下形形色色的委託，幫助頭頂帶著烏雲的雨衣女孩、為怪病所苦的長髮小姐……魔幻的劇情與絢麗的畫面中，微妙的三角關係，以及Pico精緻百變的造型都是《執業魔女PicoPico》的魅力。

漫畫家致怡在高中時就透過原宿系時尚雜誌《KERA》與視覺系樂團MaliceMizer接觸到歌德蘿莉塔風格，不過當年沒有經濟能力，直到開始連載《執業魔女PicoPico》後，才透過二手管道購入人生第一件蘿莉塔服。

致怡說，受到《下妻物語》影響，總覺得衣櫃裡一定要有一件Baby品牌的粉紅色洋裝，所以她的第一件蘿莉塔洋裝，就是Baby出品的粉紅色甜系「Sweet Gingham Border Ribbon Ribbon」，雖然因為比較喜歡古典風格，從來不曾將它穿出門，卻也一直收藏在衣櫃中。

Photo Credit: Figlia提供／Milk攝影／攝影工作室：goodaystudio 致怡身穿《執業魔女PicoPico》的蘿莉塔洋裝「魔女的收藏室」。

治裝費＝時間！華麗服裝的祕密

因為喜歡設計服裝，構想《執業魔女Pico Pico》時，致怡最初就決定設定為架空世界，如此一來，不只身為魔女的主角Pico，所有角色都可以跳脫日常造型，盡情發揮想像，穿上各種漂亮誇張的衣服。

然而，儘管想讓角色每回都穿上華麗新衣，畫稿時間仍然有限，就算圖案可以透過複製貼上節省時間，還是得花費許多心思調整角度、皺褶等。

所以若是只出現一、兩次的衣服，致怡會盡情地放手去畫，但如果時常出現、甚至一整回都穿同一件的話，就會設計得簡約一點，或選擇純色而非印花圖案。致怡也分享前輩依歡老師的至理名言：「漫畫角色的治裝費，就是漫畫家的時間。」

談到對自己影響深刻的漫畫家，致怡毫不猶豫回答：「矢澤愛。」夢想成為服裝設計師的女主角與就讀藝術學院的夥伴們追逐夢想與愛情的《芳鄰同盟會》是致怡的啟蒙作品之一，她笑說：「第七集女主角到英國打拚的劇情特別感動我，到現在低潮時都還會拿出來看。」

此外CLAMP早期比較深沉、畫風墮落又耽美華麗的《聖傳》、《X》，也是致怡喜愛的作品之一，她笑說，如果以前的同學朋友知道自己在畫少女漫畫，應該會大吃一驚，「我的個性完全不像會畫出充滿粉紅泡泡的東西。」連載之初，致怡因平台特性選擇少女漫畫，不過現在她並不替自己設限，什麼都想嘗試看看，像目前參與的《九命人》計畫就是突破自我的挑戰。

Photo Credit: ©執業魔女★Pico Pico／致怡+ZEI+／東立出版社

自己的裙子自己做！

漫畫家與蘿娘的雙重身分，也讓致怡不再滿足於各大品牌的洋裝，從印花繪製開始跨足，逐步朝蘿莉塔服裝的設計者邁進。

她與台灣品牌合作首見於2017年Figlia的星星貓系列，由Figlia邀稿，致怡繪製印花圖案。星星貓系列順利推出後，隔年致怡主動提出以《執業魔女PicoPico》為主題聯名合作，除了繪製印花，她也盡情提出款式建議，最後製作「魔女的收藏室」與「骨董餐具」兩款主題各兩色，而樣衣的選布、打版、製作都由現居澳洲的Figlia店長Hanako一手包辦，致怡參加簽名會時所穿的樣衣更由澳洲緊急空運寄回台灣。

Photo Credit: Figlia提供／Milk攝影／攝影工作室：goodaystudio 致怡首次與Figlia合作的星星貓系列洋裝。

2019年，致怡也首度嘗試自己設計洋裝，以個人名義少量販售。抱著「想盡情做自己想穿的衣服」的目標，她找台灣品牌英倫衣櫥協助打版、選布，推出Black Alice系列，以「魔女版愛麗絲」為靈感，設計了背心裙、兩穿式圍裙與半裙三種款式。

比起連身洋裝，蘿莉塔半裙更有日常感，圍裙則是另外製作的配件，而致怡結合半裙與圍裙，成品可以將圍裙部分折進裙裡，就成了日常又優雅的裙子。

為什麼會這樣設計呢？致怡說，因為台灣非常熱，大部分的季節不適合穿連身洋裝上街，半裙搭配襯衫有時又顯得單調不平衡，需要搭配馬甲等配件，但直接加上圍裙，腰間多一片設計的話，就可以容納更多不同風格的襯衫。

在Black Alice這款黑底裙面上，致怡用金色印花描繪兔子、柴郡貓、鐘錶、蘑菇等仙境意象，不過在魔女的惡作劇下，仙境生物都呈現出與童話迥異的姿態，古典感的印花裙也多了點歌德風格。

Photo Credit: CCC創作集提供 Black Alice系列的周邊小物，可以搭配襯衫的假領與絲巾。

談到與品牌合作的經驗，致怡分享，不同材質、部位的印花都有需要注意之處。例如設計襪子時，將主題印花垂直置中，腿側周邊稍微加深用色，有助於顯瘦修飾。設計裙子時，因為腰間會做收褶，須把較大的圖案排在裙襬處，靠近腰部與上半身則排列較小的圖案。

此外，繪製直條紋和印花圖案時很難掌握排列間距，為了不畫得過大或過小，致怡會拿手邊的裙子參考，測量心儀的印花大小與條紋距離，幫助預想實品比例，她笑說：「這就是裙子多的好處。」

無論是充滿幻想風格的漫畫作品，或是風格鮮明又體貼穿著者的裙裝，都看出執筆者無限的巧思。即使希望發展個人品牌，致怡還是身兼漫畫家與每週四堂的大學授課，所以裙子的設計只能以開放預購，或參加販售場次的形式進行。

致怡也說，除了近期會先和英倫衣櫥合作推出一系列Black Alice的周邊配件，接下來也想設計看看中西合璧，帶有盤扣領等具中華風要素的裙子，目標是既適合精緻的蘿莉塔裝扮，也可以自由自在穿出門，讓日常生活充滿美麗的事物。

受訪者介紹

致怡+ZEI+，漫畫與插畫工作者，繪畫風格充滿魔幻復古的裝飾性要素。已出版漫畫作品有《微笑X彩虹Rainbow smile》全兩冊、《執業魔女PicoPico》1-6未完（以上皆由東立出版）。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

原文標題為〈魔女衣櫥擴大中！Lo娘漫畫家致怡+ZEI+的時尚魔法〉

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航