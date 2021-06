【專訪】伊格言談《零度分離》：道金斯、霍金與佛洛伊德攜手並行的「類神經龐克」世界

文字:伊格言|筆訪:犁客

答:不,說起來,我倒是並不怎麼以為「書中各篇其實都可以直接敘述」。相反地,訪問者兼敘事者Adelia Seyfried的存在或許是《零度分離》成書過程中最早確定的、不可或缺的元素之一;換言之,那可能是關鍵。直白地說,Adelia是一位「親身涉入故事的敘事者」,而我的參考模版來自馬奎斯的短篇經典《異鄉客》與慣於夾敘夾議的米蘭.昆德拉。

當然,這中間有些細微差別:首先,《異鄉客》中的敘事者(一名記者)確實同樣親身涉入事件中,但相較於《零度分離》,他的涉入較淺些,《零度分離》中的Adelia則涉入較深些(也因此,Adelia的敘事可靠度稍低,因為她有利害關係)。第二,一般而言,昆德拉書中並不設計一位「親身涉入事件的敘事者」,是以小說中的夾敘夾議是由昆德拉本人(或說小說的「隱藏敘事者」,那觀看一切的「鏡頭」)來述說。

總體而言,《零度分離》中的Adelia大約是調和了上述二種功能。何以如此?這當然是因為,《零度分離》中的故事有個巨大的背景,而這背景中的未來世界(那「類神經龐克」的世界)有它自己的能動性與象徵意義。純就小說技術而言,身處其中的Adelia能夠透過語言(敘述故事與議論)適度展示或解說這樣的世界,並透過自身戲劇化的涉入拉大故事的縱深。

我想這點呈現得相當清楚:Adelia的特殊身份與時代背景(二百年多後的地球世界)的互動成為了故事情節的一部份。《零度分離》內部書中書的序言由〈再說一次我愛你〉中「鯨女科學家」Shepresa的兒子主筆;而Adelia與色情片大亨Adolfo Morel的對談則另成了這本書中書的一部份。

我的原始構想是,這篇名為「我有一個夢:於神意之外造史」的跋,必然涉及了自此刻(2021年,Covid-19後的今日)開始,以迄23世紀之間,人類人文思潮的演變。而這樣由「類神經龐克」所主導的價值觀之典範轉移,我們此刻或可預言,必是不小於「基督教文明之誕生」、「工業革命與資本主義之興起」等人類史之鉅變的。一如法國小說家米榭.韋勒貝克於《無愛繁殖》中尖銳的斷言:

借用艾西莫夫之概念,這聽來多麼「心理史學」(Psychohistory)不是嗎?我們正面對著某種奇特的,由大數據運算所支撐(也因而相形可信、相對科學)的宿命論嗎?

我需要某些精彩曲折的、足以召喚人心底層之深情的故事情節,以及一位適切的敘述者互相配合,以拉出這樣的縱深。這就是《零度分離》那位神秘作者Adelia Seyfried的由來。

答:發生於2018年的Richard Russell事件於我是個美好而憂傷的經驗——如果可以,我願將之視為「當代神話」。神話是什麼?粗淺地說,神話或許是多數人難以迴避的集體潛意識,是從人與他人、人與環境的互動中提煉出來的。神話之所以成為神話,之所以成為某種文明中廣傳的故事原型,或許是因為它正挑動著人類最私密、最在意、最幽微的某些情感核心。然而,由於環境的差異,人性可能因之而發生變化,是以那些「人類心中最柔軟的一塊」也必然古今有異。八千年前的原始部落生活型態可能挑動人心中最軟的哪一塊?那麼,八千年之後的現在呢?智慧型手機與自動駕駛出現之後呢?

這是我將Richard Russell的故事視為「當代神話」的原因。我個人在網路上初遇此則新聞時與小說主角Shepresa的反應並無二致:

但我倒是無意將「使用語言」等同於「有意識」。這個問題比較複雜,簡單地說或許可以這樣歸納:如果某甲和某乙能夠透過同樣的語言(一組彼此有相當程度共識的符號系統)互相溝通,那麼我們傾向於承認,某甲和某乙之間,有著類似型態的意識。所以,如何證明虎鯨(或任何其他物種)有著人類所「以為」的,類似於人的意識?答案也就很明顯了。

答:為何批准Adelia至獄中採訪罪犯Phantom?我想這有許多種可能。舉例,或許人類聯邦政府錯估了Phamtom所受運算能力限制的大小?(政府誤以為,它已經把Phamtom「限制」得夠笨了?)又或者,Phantom的受訪內容原本預計被政府用作某種殺雞儆猴的大內宣?又或者,這其實正暗示了神秘的採訪者Adelia Seyfried與人類聯邦政府間不可告人的關係?她憑什麼可以採訪Phantom?她與政府間有暗盤交易嗎?

上述推想,都有可能。那大約正像是您所提及的,Adelia對Phantom的大膽斷言(或謂誤判?):「你沒有生殖慾望,所以,你沒有愛?」——問題是,是這樣嗎?Adelia是否真心如此認為?她說了實話嗎?這難道不也可能是一種偵訊或採訪策略嗎?為了誘使Phantom亮出自己的底牌?

這是某些關於小說情節的可能性。而至於人類(或任何智慧生物體),是否在缺乏生殖慾望時,就沒有所謂「愛」之存在?如果將這問題拿來問我,我想說的是,這是個艱難的問題。我們甚至也無法斷定所謂「愛」有哪幾種不是嗎?這個問題對您底下提到的《自私的基因》道金斯或許較為單純些,然而對於原則相信卻又未必盡信道金斯者如我,卻又變得無比艱難。

我喜歡電影《令人討厭的松子的一生》——我通常會說,那是個關於「聖者」的故事。松子對她諸多情人的愛,既是男女之愛,也是救贖之愛,或許也是「神愛世人」中的愛。而《零度分離》中〈再說一次我愛你〉的愛,又是哪一種或哪幾種呢?這恰恰呼應了三年前(那時還沒有COVID-19這種東西呢)北太平洋上空駕機自死的Richard Russell——「愛或親密,對人類很重要嗎?人們始終索求著的,到底是什麼呢?」

但話說回來,如果我們限縮範圍,我們也或許能針對這個問題擬想一個「道金斯式」的回答:是的,沒有繁殖慾望,人類就不會有男女之愛,因為愛情本身或許僅是中樞神經自製的幻象。這幻象目的何在?那是本我(id)與超我(superego)折衝協調的產物,為了將本我內部野獸般不受控的性慾改造為超我以及文明社會可以勉強接受的面貌。於是我們賦予它「愛情」這樣的說法,並呈現於自我意識之中。

這或許就是道金斯會給出的回答吧?你相信嗎?我信服於其中部分,其他是半信半疑啦。

答:是的,我認為「自私的基因」的概念是極重要的,但並非是唯一重要的。我想我不會過度強調此概念與《零度分離》的淵源。我們或可將理查.道金斯的概念極簡化地敘述為「天擇在群體以及個體等不同層次、不同範圍上的應用」,亦即演化論的「群體選擇」與「個體選擇」問題。上述說法當然過度簡化,我並非專家,在此就先不展開。

但我以為,人類文明之內容,當然不是此理論所能涵括;道金斯本人也就此引入了「迷因」概念以闡釋人類文化。「迷因」是什麼?meme這個詞並不是我們現今所習以為常所以為,易於傳布的網路梗圖;而是相對於基因(gene)而來。基因在自然界中藉由生物繁衍而複製、傳布,而迷因則於人類龐巨的意識之海中自由複製、模仿、變異、浮沉、降生而又消逝。我以為諾蘭電影《全面啟動》(Inception)中有一段對白最適合說明這件事;那是男主角李奧納多所言:

What’s the most resiliant parasite?

An idea.

A single idea from human mind can build cities. An idea can transform the world, and rewrite all the rules.

Which is why I have to steal it.

最頑強的寄生蟲是什麼?是意念。

來自人類心智中的意念,能建造城市、改變世界,並重構所有規則。

這就是我必須竊取它的原因。