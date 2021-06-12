2021/06/12,
國際

【圖輯】印尼礦工跟漁民搶地盤，挖掘海床上的閃耀One Piece——錫礦

【圖輯】印尼礦工跟漁民搶地盤，挖掘海床上的閃耀One Piece——錫礦
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

由於印尼邦加－勿里洞省（Bangka-Belitung）陸地上的主要礦床已經被大量開採，使得蘇門答臘島東南海域的部分島嶼，有著像月球一樣的表面，採礦留下巨大的隕石坑狀地洞，以及高酸性的綠色湖水。

在印尼邦加島（Bangka）海岸，像亨德拉（Hendra）這樣的礦工，每天都要乘船出海，前往遍布海岸線的木製浮橋，浮橋由好幾個浮舟共同組成。雖然看起來很粗糙，但裝備齊全，可以在海床上挖掘錫礦。

印尼是世界上最大的錫礦出口國，錫用途廣泛，從食品包裝到電子產品，現在又可用於綠能技術。

由於邦加－勿里洞省（Bangka-Belitung）陸地上的主要礦床已經被大量開採，使得蘇門答臘島東南海域的部分島嶼，有著像月球一樣的表面，採礦留下巨大的隕石坑狀地洞，以及高酸性的綠色湖水。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

因此，礦工們從陸地轉而投向大海。

「我們的收入正在減少。」現年51歲的亨德拉說，大約一年前，他開始到海邊從事離岸開採錫礦的工作，之前他在陸地礦場已做了10年。

「海洋中的礦藏量要多得多。」

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

海底錫礦開採處附近，搖搖晃晃的木製浮橋排放著柴油發電機產生的黑煙，礦工們用手勢進行交流，因為機器運轉發出巨大的聲響。

亨德拉管理六個像這樣的浮舟，每個浮舟由三到四名工人操作，配備的管線最長可達20公尺，用來吸取海床上的沙子。

被抽上來的泥沙混合物，會先在一層塑膠墊上流動，隱約可見黑色的沙土中含有閃閃發光的錫。

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抽起來的泥沙在塑膠墊上過濾｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

亨德拉是當地數十家採礦業者之一，他們與國營礦商「PT Timah」合作，取得他們的特許開採權。

亨德拉說，礦工們每打撈一公斤錫砂，可以得到7萬至8萬盧比（約4.9美元至5.6美元）的薪資，一艘浮舟通常每天可以產出約50公斤錫砂。

Timah一直擴大海上採礦的產量。該公司的資料顯示，去（2020）年探勘陸上礦場的錫儲量為1萬6399噸，而離岸海床的錫礦儲量為26萬5913噸。

這種巨大的差異，加上有關非法採礦的報導，加劇了礦工與漁民之間的緊張關係。漁民們表示，自2014年以來，漁場不斷遭到礦工侵佔，導致漁獲量下降。

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監工的亨德拉｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

45歲的漁民阿普里亞迪・安瓦爾（Apriadi Anwar）說，過去他的收入足夠供兩個弟弟妹妹上大學，但近年來，他們只能勉強維持生計。「別說上大學了，現在連買食物都很困難。」

阿普里亞迪說，漁網會與採礦設備纏繞在一起，而在海床上拖網打撈礦石，已經污染了原先清澈的水域。他進一步說：「魚類正在減少，因為讓牠們產卵的珊瑚，現在已經被採礦捲起的泥土覆蓋了。」

印尼環保組織瓦爾希（Walhi），一直致力於阻止海上採礦活動，尤其是邦加西海岸，因為那裡的紅樹林保存得相對良好，而採礦會嚴重破壞當地生態。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

「紅樹林是沿海地區的生態堡壘。」瓦爾希的執行長傑西斯（Jessix Amundian）說。

Timah在聲明中表示，他們與漁民正在進行溝通，以提高他們的漁獲量；並補充說，他們已經建造了人工魚礁，盡力維持沿海生態系。

其實地方政府不時會打擊那些非法的錫礦開採，且剩下還沒開採的陸上錫礦，通常都是難以挖掘，或是需要重型機械才能完成。

縱使難度這麼高，但節節攀升的國際錫價，是讓採礦業者克服這些障礙的原動力。

邦加非法的採礦商阿姆里（Amri）說，由於全球供應趨緊、錫價上漲，停止了14個月的開採後，又開始重操舊業了。

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浮橋的鳥瞰圖，可看見大面積的海水因此變得混濁｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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