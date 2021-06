彎腰駝背、四肢癱軟⋯⋯各種不良姿勢的英文怎麼說？

原來小編平常的辦公姿勢都是錯誤的…難怪總是這裡痛那裡不舒服。但在家辦公就是很自由啊,坐沒坐相也是很合理的(?)於是今天小編就整理了幾個不良姿勢的英文,來看看你中了幾個吧!

slouch

這個應該是無法避免的吧!slouch是動詞「無精打采、彎腰駝背」,不管是站著或是坐著都適用喔。比如說爸媽一定很常跟你這樣說:

Stop slouching. Straighten your back and chin up!(別彎腰駝背了。腰桿打直,振作起來!)

或是課上沒幾分鐘,學生就開始…

During the class, some students started to slouch over their desks, phubbing or napping.(上課途中,幾位學生開始趴在桌上,有的滑手機,有的打瞌睡。)

sprawl

而sprawl則是指「四肢癱軟、懶散地坐或臥」。講白一點,就是坐沒坐相、半躺半臥。比如在家工作時可能會發生這樣的糗事:

Diana forgot to turn off her webcam and was seen sprawled on the floor during the meeting.(Diana 忘記關掉視訊鏡頭,在開會時被看見癱在地板上。)

那如果搭配介係詞out,sprawl out則可以強調大字形的這種躺姿。例如:

I like to sprawl out on the couch and play video games all day long. That’s as good as it gets.(我喜歡躺大字形在沙發上,玩一整天電動。沒有比那更爽的事了。)

而片語send someone sprawling則表示「把某人撞得四腳朝天」。例如:

A big mean dog rushed out from the alley and sent me sprawling.(一隻兇猛的大狗從巷子衝出來,把我撞得四腳朝天。)

cradle a phone to your shoulder

邊上班邊聊天最快樂了!cradle在這裡可不是搖籃的意思,而是當作動詞「支撐、托住(某物)」。所以cradle a phone to your shoulder就表示「把話筒撐在肩膀上」的這個動作。來看個例子:

Many customer service staff tend to cradle a phone to their shoulders, which leads to stiff necks and back strain.(許多客服人員很常把電話夾在肩膀上,這會造成脖子僵硬和背部拉傷。)

WFB

最後小編想介紹一個很潮的hashtag。其實去年疫情時,我們就學過work from home(WFH) 居家辦公這個片語了。但是很多人其實家裡塞不下辦公桌,所以就衍伸出work from bed這個概念,顧名思義,就是在床上辦公的意思啦。例如:

My room is a little bit cramped, so I probably need to work from bed.(我的房間有點擠,所以我可能要在床上工作。)

Working from bed is awesome! Now every day is a duvet day.(在床上工作超讚!現在每天都能裹著棉被在床上耍廢。)

那麼要注意,work from bed是個比較新的概念,在正式寫作中,要記得在bed前面加上所有格,才不會被挑毛病唷。比如說work from my bed。

註:duvet是指羽絨被,國外有所謂的duvet day減壓工作日。當員工沒心情工作時,就可以請這種「合法」的偷懶假喔(XD)。

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【生活英文】什麼是「WFB」?各種不良姿勢,你中了幾個?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航