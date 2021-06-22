《課綱中的世界史》：伊斯蘭－基督宗教對話之起點——耶穌是否真的被釘死於十字架？

文：林長寬

理解《古蘭經》的耶穌：伊斯蘭－基督宗教對話之起點

（前略）

七、耶穌之死

一般人依據基督宗教《聖經》的理解，耶穌是被釘死在十字架後而復活升天；但是根據《古蘭經》中真主的啟示，耶穌在這世上的最後一刻並非如一般基督教徒所認知的那樣。《古蘭經》的說法與傳統基督教徒的信仰相較之下產生二個疑問：耶穌真的被釘死在十字架嗎？如果不是，他是如何死的？或是，他並沒死，而直接進入天堂。根據《古蘭經》，十字架問題的提及主要在下面三節經文：

他們說：「我們殺死了Allāh的使者，瑪麗亞之子，耶穌。」但是他們並沒有殺死他，也沒有把他釘在十字架上，它只是（Allāh）對他們顯示那樣子而已，他們的行為值得懷疑。（此後）那些對這點意見相左的人便懷疑這件事。他們除了猜測之外，對這事一點知識也沒有。他們的確沒有殺死他，其實是Allāh把他提升到祂身邊。Allāh是大能大智的。沒有一個有經書的人（一神信仰者）在死亡之前不信耶穌的。在復活日時，他將是他們的見證者。

依據此經文阿拉伯文之原意，耶穌並沒有真正地被釘死在十字架上，那只是一般人對Allāh能力無知的認為。《古蘭經》很明顯地表示，耶穌亦有可能如同一般的造化（人類），其生死是操控在造物主的意志中。大多數穆斯林注經學家主張《古蘭經》所提到「耶穌之死」是真主所顯示的一個奇蹟。傳統穆斯林注經學家從阿拉伯文字意、語法的解讀，大都認為耶穌本人是否真的被釘死在十字架並不是《古蘭經》啟示經文所要表明的一個議題，其重點在於Allāh能力的顯示。真主的跡象顯現是要讓那些迫害耶穌的人認為他們處死了耶穌，但事實不然。

《古蘭經》注經學相當複雜，涉及學派、教派的不同立場與主張之神學論證；但從順尼派、什葉派、蘇非主義的注經學資料觀之，一些什葉派的注經學家似乎強調耶穌的肉體已於今世結束，但其靈魂未滅；然而，有些順尼派注經學家如al-Rāzī（d. 322/933-934）則主張耶穌並沒被釘死於十字架，只是失蹤而已。這種解釋可視為古典穆斯林經學家與基督宗教教義的對話，因為穆斯林經學家往往引用《聖經》的故事或相關的基督教神學家的注經資料去解讀《古蘭經》經文。

蘇非主義者（Sūfī）對於《古蘭經》的詮釋一向採「內義途徑」（Ta’wīl）。著名的蘇非學者al-Qushayrī（d. 465/1072）引用非伊斯蘭資料（可能是基督教的文獻），主張耶穌的一位門徒替代耶穌上十字架犧牲，該門徒因而成為殉教者（Shahīd），其靈魂直接被提升至真主Allāh身邊之等同於耶穌位階（Maqām）之處，因為耶穌的特殊身分早已是「近神者」（Walī），因此al-Qushayrī 間接地承認耶穌肉體的死。

另一位著名的波斯蘇非行者Ruzbihān al-Baqlī（d. 606/1209）也詮釋耶穌的死乃是真主本身的神蹟，不過他認為那是真主Allāh下降，化作耶穌的形象來對應那些背道的猶太人，顯示其能力，將耶穌提升到祂本身那裡。這呼應了著名注經學家Fakhr al-Dīnal-Rāzī 所解讀之「擬人化」的質疑：若耶穌的肉體被提升到真主Allāh那裡，那麼Allāh必然如同人類處於這個世界的某處，但這似乎是不可能的。al-Baqlī 的觀點若與《聖經》的耶穌做對話，則證明了《古蘭經》對耶穌特殊身分的界定，即耶穌的出生是由造物主以Rūh Qudus 所強化，這也解決了耶穌是「人或神」的身分問題。

或許基督教徒所認定的「耶穌是神」的觀念，在穆斯林對Tawhīd 教義的堅持下是可被認知為耶穌是「短暫今世的人間『神』」，而非「後世永恆的宇宙神」。當然就《古蘭經》或《聖經》的描述，耶穌在行使奇蹟時應有「Allāh的臨在」才是，真主Allāh協助「肉體的耶穌」（或以耶穌的人類形象）來展現祂的能力；此亦即真主是在協助祂自己，也因此遂有「神將祂（轉為人類形象的肉體耶穌）提升到祂自己那裡」（He raised Him to Himself）的解讀。無疑地，古典穆斯林注經學家早已經與基督教徒在對話了。

此外，就前述《古蘭經》經文之意推論之，耶穌被他的猶太同胞迫害時應是受到真主Allāh的保護。至於Allāh如何保護耶穌免於猶太教人（教徒）的迫害，穆斯林的觀點與基督教經典所述沒有多大的差別，因為穆斯林注經學家對於耶穌相關的概念，可能採自基督教神學家的詮釋。

一些穆斯林的Mu‘tazilite（理性主義神學派）注經學家比較認同耶穌的被「提升」（Rafa‘）是指靈魂的登天，而非肉體。因為一些相關的經文顯示，以泥土被創造的人體是短暫的，屬於今世的，而後世的永生是Rūh 的部分。而且，《古蘭經》經文中的「提升」是比較具象徵性的意義，它強調真主的能力與掌控。亦有學者主張《聖經》與《古蘭經》有關耶穌復活（昇天）的教義是平行的，且不相背，其背後的意涵實際上與後世（al-Ākhirah）的教義有密切關係。

什葉派經學家的一些著作也顯示，耶穌被提升到真主Allāh那裡的觀念被引用來解釋什葉派「隱頓伊瑪目」（Imām fī al-Ghaybah）的概念。什葉派的「隱頓伊瑪目」教義對應了猶太教「等待救世主」的觀念，伊瑪目隱頓之後，在世界末日來臨時會以Mahdī（引導者、救贖者）的身分再現，而後重整、引領穆斯林社群接受末日的審判。什葉派的Mahdī 理論無疑也與猶太教、基督宗教做了對話。

至於現代穆斯林思想家或宗教學者對耶穌是否被釘死於十字架的解讀，一般採取比較理性的態度。現代的解讀呈現了不同之目的，有的試圖與基督宗教的教義做對話，有的則是批判基督宗教《聖經》中「神的話語」被人類間接地修改，而導致耶穌的被神格化。現代理性主義穆斯林思想家的代表之一——印度的Sayyid Ahmad Khān（d.1316/1898），即認為一個人的身體被釘在十字架只是手腳的受傷，而不至於導致死亡。因此，即使耶穌被釘上十字架，後被取下時仍活著，他被門徒們藏著，之後再出現。

大部分的現代穆斯林思想家頗能肯定耶穌的身分與其歷史地位，如著名的埃及女學者‘Ā’ishah ‘Abd al-Rahmān（Bint al-Shāti’）雖無明確斷論耶穌是否真的被釘死於十字架，但認為即使耶穌受到不義之城的猶太人陷害而被處死，他仍一直活在人類的歷史與生活中，他因傳道所受的苦難則受到永恆的祝福。耶穌被釘上十字架的事件，突顯了真主Allāh的勝利，也是耶穌宣道的成功。因此，就現代理性主義穆斯林思想家、學者的詮釋觀點，《古蘭經》第4章147-149節經文所傳遞的訊息是Allāh的意志（Qadar），「今世的耶穌」其肉體死滅與否，只是被用來彰顯真主Allāh的能力罷了。

基本上，耶穌基督的死可分為兩方面解釋之。一是他的肉體已死，但靈魂被提升到真主Allāh的身邊，以作為末世審判時的見證者；另一是耶穌的肉體沒死，而是永恆地活在天堂中。這是穆斯林的兩種觀點。主張耶穌肉體已死的學者經常以《古蘭經》的另外經文佐證之：

我只對他們說您（Allāh）命令我說的，那就是：「崇奉Allāh，我的主與你們的主。當我住在他們當中，我是他們的見證，但是當您（Allāh）〔取走我時〕使我死亡時，您就是他們的監護者。您是萬物的見證。」 那時，Allāh說：「耶穌啊！我將使你死亡，把你提升到我跟前，並（為你）澄清那些不信的人對於你所說的謊話。直到復活日，我將使那些追隨你的人比那些不信的人優越。然後，你們都將回到我這裡，我將就你們之間的歧見加以判斷。」 在我出生、死亡以及復活審判日時都是蒙受安寧的。

從以上經文觀之，究竟耶穌如何死，或有沒有死，就《古蘭經》的啟示而言，並非是重點，造物主Allāh以耶穌的事件，要穆罕默德向他的敵人宣示祂的偉大力量，證明受造化的人類其生死以及所生活的空間都是在獨一神的掌控中，亦即任何人都無法違背Allāh的旨意。這也充分表現出耶穌基督其在伊斯蘭的重要地位。

簡而言之，大部分的穆斯林注經學家都認為確實另有他人代替耶穌被釘死。就真主Allāh的跡象而言，如果耶穌沒有被迫害而死，那是Allāh的神蹟使然，因為真主Allāh是全能的，祂有絕對的威力與能力來阻止猶太人（教徒）迫害耶穌。儘管有不同的詮釋，《古蘭經》經文實際上說明了全能的真主Allāh是絕對掌控其造化的。這也充分說明造物主會捍衛信仰祂的人，而阻止了迫害耶穌者的計謀。

八、結語

《古蘭經》是獨一神直接啟示給阿拉伯先知穆罕默德的訊息，這是穆罕默德之前的先知使者已經接受過的經書。《古蘭經》的出現其目的應是針對之前的先知使者所傳而被扭曲的神之旨意、訓誨做修正，因為很多一神教徒背離了神的正道，如果猶太人（教徒）沒有背離造物主的正道，就不會有耶穌的出生，重新引導迷途的羔羊。同樣的道理，《古蘭經》的出現，表明了穆罕默德先知使者身分的被選定，亦是對猶太教徒與基督教徒的一些行為有所修正。但是這並無否定了之前那些神所派遣來到人類中的先知使者。

依據《古蘭經》真主的啟示，耶穌基督對一神信仰有相當大的影響，他在真正的信仰者心中有相當重的分量。信仰虔誠的穆斯林對耶穌崇敬有加，自古以來皆然。中世紀的穆斯林學者如al-Ghazālī 就經常於其著作當中提到耶穌。而現代穆斯林思想家如埃及的‘Abbās M. al-‘Aqqād更是強調耶穌的地位、身分而著書讚美他，以及Kāmil Husayn更寫出Qaryah Zālimah（An Iniquitous City）作為歷史事件的詮釋，並為耶穌平反撥正。

耶穌是位先知、使者，對穆斯林而言，他有特殊的身分與地位，並不亞於穆罕默德，然而他並不是造物主，他是「人子」、「瑪麗亞之子」。他的誕生是真主Allāh的神蹟呈現，他的先知使者本質，乃是Allāh的工具以見證其屬性，引導迷途者入正道。《古蘭經》有相當的頻率提到耶穌基督，此乃針對當時反對穆罕默德之傳道的猶太人（教徒）與基督教徒。如同其他的先知，他在《古蘭經》被提及，此強化了阿拉伯先知在一神信仰脈絡中的肯定性，即阿拉伯人先知與猶太人先知兩者之宣道（Risālah）的連結。

伊斯蘭建立之後，隨著不同的途徑傳到歐亞非三洲，伊斯蘭文明體系的建構，無疑地融合了東西世界不同的文明。伊斯蘭帝國輝煌時期，猶太教徒、基督教徒，與穆斯林和平相處，敬拜同一造物主（無論其稱呼為何），其間雖有十字軍東征伊斯蘭世界所發生的衝突，但那是短暫的。而透過十字軍，中東伊斯蘭文明也傳入了歐洲，加上在安達魯西亞（al-Andalus）的伊斯蘭文化，刺激了歐洲的現代化，進而產生所謂的歐洲殖民帝國主義。其擴張的結果，大部分的伊斯蘭世界淪為歐洲帝國主義的殖民地，而產生相當多的衝突與戰爭。

時至今日，伊斯蘭世界與基督教世界亦經常發生衝突，這是歐洲帝國殖民主義的遺緒所致。如果真正信仰一神的猶太教徒、基督教徒與穆斯林能共同去理解彼此經書的教義，則可促進相互的理解，整理出「一神各自表述」的包容性；換言之，一切回歸到亞伯拉罕的教義（Hanīfism），亦即，一神信仰之最初根源。以三個宗教傳統的經書（Kitāb）去對話，那麼一神信仰的諸流派則可萬流歸宗，合而為一，如此或許可以消弭人類的衝突，再也沒有所謂的「文明衝突」。而透過宗教文化的對話，無論是學術性探討，或是實務的推行，世界和平當指日可待。

至今，在西方或伊斯蘭世界已有相當多的穆斯林、基督教徒學者或宗教人投入對話研究與活動；然而在華人世界，穆斯林與基督教徒或其他宗教徒之間的隔閡、猜忌、歧視，甚至衝突所產生的問題，似乎尚無明顯的解決方針。也許，華人不論穆斯林與否，應當開始省思華人宗教（無神論或有神論）如何與一神信仰者對話溝通，以求社會和諧；而華人基督教徒更應起身與穆斯林做交流，相互理解並探尋不同的一神信仰系統可否有交集之處。如此，當輕而易舉地達成華人多元和諧的社會。

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書籍介紹

本文摘錄自《課綱中的世界史：從全球化、文化交流到現代性的反思，縱觀世界的形成與展望》，臺灣商務出版

作者：吳翎君、翁嘉聲、張學明、花亦芬、陳正國、萬毓澤、黃文齡、林長寬、賴惠敏、陳思仁、劉文彬、林志宏、魏楚陽、湯志傑、巨克毅、張小虹

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰