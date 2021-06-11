GameStop重挫、散戶拋售，專家：「迷因股」應該出現在賭場而不是市場

國外著名網路論壇Reddit的網友，現在可能汲汲營營地尋找股市中有大量空單的股票，進行下一次對賭。由於今年初遊戲驛站（GameStop Corp）受到大量股民的追捧，股價飆升，導致做空機構受到巨額虧損，進而帶起「迷因股票」（meme stocks）的風潮。不過，本週以來迷因股票的股價，不斷下探重挫，使得許多散戶開始拋售迷因股，專家則指出，這類股票沒有任何基本面支撐，應該要出現在賭場，而不是股票市場。

國外瘋迷因股 網友瘋狂找做空機構對賭

《路透社》報導，遊戲驛站股價昨（10）日下跌逾四分之一，其他所謂的迷因股票也遭拋售中持續下跌，這情況打擊了網路散戶對迷因股票的信心。

迷因股票（meme stocks）：主要投資人都是千禧網路世代，衡量股票的基礎是不是財務狀況，而是有無具話題性，該類股票特徵多因炒作定價過高，短時間內出現快速增長，如AMC、遊戲驛站（GameStop）等。

遊戲驛站今年初，因美國Reddit網友和華爾街投資專家對賭，也就是網路上社群的散戶與做空大戶對作，導致遊戲驛站股價暴起暴落，最終華爾街機構虧損慘重，這才誕生了一系列迷因股票。

做空：賣出當前「未擁有」的資產，希望於未來價格下跌時，再買回從中獲利。又稱為賣空，做空者一般來說都算高風險的投資方式。

一般來說，對作的意思是指，一群人看股票漲不斷買進，另一群人則看該股跌不斷賣出，就形成互相抗衡。

而年初遊戲驛站最終，靠著大量網友鄉民的力量投入大筆的資金，硬是將股價炒了上去，導致放空機構必須回補，再更近一步推升股價。

Miller Tabak首席市場策略師馬利（Matt Maley）表示，年初的遊戲驛站事件，讓放空者損失慘重，打亂了市場許多大型機構的策略，誰可以想到一個完全沒有價值的股票可以爆漲。

馬利說，光那次遊戲驛站事件，估計賣空者損失了190億美元，而後來持續幾週對meme股的新熱潮，導致了更多投資機構虧損。

不過，本週遊戲驛站的股價收盤下跌27.16%，收在220.39美元，為11週以來最大的單日百分比跌幅。一天前，遊戲驛站在季度報告中表示可能會出售多達500萬股新股。

這消息一出，相關迷因股票，如漢堡連鎖店（Wendy's）的股價下跌3.1%後，Geo Group陸續走弱，導致迷因股票整體下挫達38%，而AMC股價則下跌超過13%。

Cresset Capital首席投資官傑克・阿布林（Jack Ablin）指出，迷因股票因為沒有營收的支持，近日在人氣逐漸退散的情況下，未來恐怕將會波及整體迷因股族群。

專家：迷因股票要出現在賭場，而不是在投資市場

由於迷因股票瘋狂交易和投機行為，成為美國證券交易委員會新任主席Gary Gensler的目標。但他並未表示，要針對哪些公司進行查察。

其中美國證交委員會發現，一些股票交易平台中，股票經紀人和做券商之間的交易不夠透明，導致迷因股票有受到操控的可能，未來可能進行更嚴格的管控措施。

不過，著名Virtu Financial的首席執行官Doug Cifu則表示，今年的迷因股票熱潮，不僅僅是由一群網路的散戶投資人帶起的風潮，還包含有很多投資機構、專業交易員甚至市場投機者。

CNBC的吉姆克強調，那些投機者不顧一切，尋找下一個可能爆漲的標的，有可能打亂正常的市場，迷因股票應該要出現在賭場，而不是在投資市場。

台灣投資專家朱成志則表示，Reddit論壇迷因股很多，常常不按牌理出牌，基本上不賺錢的公司，因為被網路鄉民選中而突然大漲。

他說，台灣不像美國炒迷因股，5月台股當沖比例44.28%創歷史新高，比4月又大增了10%，資金幾乎都在航海王，長榮、陽明等航運股上。朱成志建議，若未來台股也流行起迷因股，這往往是短期流行風，長線投資仍然要看公司本業的獲利，這才是長久投資的重點。

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核稿編輯：翁世航