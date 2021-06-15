來喔！來啉涼水！蜂蜜檸檬的酸甜滋味（下）

文：王昱登／攝影：Alf Wang

蜂蜜大王

蜜檸檬的酸甜滋味在新竹落腳超過半世紀，現今店址位在勝利路靠近過去清代西城門的街道上。蜂蜜大王已經在此傳承兩代，八個品項的冷飲簡單樸實地緩解了新竹人的渴。

從第一代余先生因養蜂因緣際會來到新竹的「夜市」開業，一路傳承至今，雖然經過夜市搬遷以及整體商業市場變化，曾經一度生意稍落，但近年來已成為市區的熱門飲料店。在手搖飲料搶占市場的今日，還能有一杯經濟實惠、簡單好口味的飲料實屬難得。

位在新竹關帝廟外的夜市曾是新竹小吃業聚集的區域，也是今日三角公園（又稱建國公園）的所在位置。從1953年第一間攤販申請成立之後，攤商們開始在這區域聚集形成夜市商圈，繁華的市集也造就了許多經典小吃，如鴨肉麵、魷魚羹，而販售涼水的攤位，多開設在靠近土地銀行一側。

然而，好景不常，1970年代因流動攤販過多，遭令遷移及取締。這時，蜂蜜大王就順著變革搬遷到了關帝廟旁的店鋪，小小的空間養活了一整家人。2004年關帝廟重新整治周邊環境，才讓蜂蜜大王最後搬移到勝利路，也就是今日店址。在夜市開業時期，周邊鄰近的涼水店也都以「大王」來命名，有甘蔗大王、椰子大王。不過隨著商圈變動，只留下了蜂蜜大王獨撐局面。

Photo Credit: 見域CitiLens

Level up！製作升級，美味不變

一次又一次的搬遷，並沒有改變蜂蜜大王的口味。但是製作涼水的老闆在有了充足的空間、設備後，更加注重食品製作的衛生。畢竟飲料製作完畢後，便會直接交付到消費者的手上，半點馬虎不得。蜂蜜大王的老闆利用自己過去從業時期所學習到生產製程方面的專業，一步步改善幾個製作流程中的環節，提升整體效率和衛生環境品質。

在現今的蜂蜜大王店鋪中的檸檬汁等果汁類飲品，幾乎都以半機械化的方式來生產，從剖半到榨取果汁的部分都交由機器來處理，避免人員手上的細菌污染了原料。百香果汁過去要由人工一顆顆挖取，再用棉布搓揉過濾出果汁，但現在只需要一台機器，透過震動就能完成過篩。

位在勝利路的店面，也有了完整的廚房可以使用，器具高溫殺菌、定期清潔病蟲害問題都成了例行公事。老闆回想過去，在關帝廟旁約五坪的小小空間，就得要包辦飲料的煮製到商品販售，當年的條件已經不太可能和現在相比較。

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蜂蜜檸檬好喝的秘訣

一桶桶事先榨汁處理好的果汁，整齊排列在白鐵製的冰桶中，購買時就直接取用桶中的冷飲，不再需要加入糖漿或冰塊。因為古早味的飲品大部分都需要老闆用心煮製，原料的果汁直接以新鮮水果榨汁，水果原料的選擇就成了一門重大的學問。

如果你是常客的話，你會發現蜂蜜大王的檸檬汁一年四季風味上都沒有太大的出入。但檸檬是季節性的水果，不同季節的果實風味也不盡相同，最有酸甜滋味、香氣撲鼻、汁水充足的檸檬，差不多在十月以前就會抵達產季的尾聲。

相較之下，冬天的檸檬就顯得各方面有所不足，若榨成果汁更會凸顯差異。因此蜂蜜大王的老闆選用了來自屏東於盛產季所摘下的檸檬，趕緊在產季前通通榨成果汁，再用真空冷凍的方式保存，鎖住風味。於是消費者們才能在一年四季都能品嚐到相同的口味。

除了挑選氣味十足、酸甜均衡的原料之外。「煮糖水」也是一大關鍵，蜂蜜大王的糖水都是選用特級砂糖來煮製，白色的砂糖按照固定比例融煮，最後會呈現清澈的黃褐色。

老闆不藏私地說：「做飲料，我們從以前到現在一定是選用特級砂糖來煮，它的味道很乾淨，而且香味也夠，做飲料最適合。如果用二砂來煮，糖水就會有雜質。現在外面看到的透明糖水幾乎都是玉米做的糖漿，香氣沒有特砂來得好。」

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撐過古早味飲品的寒冬

老闆記得，剛搬遷到勝利路時是生意最蕭條的時候，因為地點的搬遷再加上競爭商品不斷推陳出新。當時甚至在本應熱賣的時間點，販售十桶（冰箱內的冰桶）以上就算是生意不錯。

不過，戲棚下站久了機會自然就會來，老闆記得十年前先是塑化劑風暴、再來的起雲劑等添加物造成的食品安全問題，反而成為這家店的轉機。誇張一點描述，新聞只要報一次，這間店的生意就會好一些。也因為如此，讓老闆更踏實的堅持著老丈人傳授下來的古早味，用簡單扎實的原料，毫不馬虎地為來往顧客準備一杯杯便宜的涼水。

不過，也希望在外地嚐到這樣的好味道的人恐怕要失望了！老闆說：「我不要開太多間，這間就好了。第一我可以堅持製作方法，讓消費者安心。再來現在台灣蜂蜜也減產，我們選用最好的龍眼蜜，如果擴店我可能沒辦法準備充足的原料。」對於展店看似保守地盤算，背後卻是對於消費者滿滿的承諾與心意。

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店家資訊

店名：蜂蜜大王

地址：新竹市北區勝利路338號

電話：03-524-5881

營業時間：10:00-22:30

參考資料

曾品滄（2008），〈平民飲料大革命－日治初期臺灣清涼飲料的發展與變遷〉

《中華飲食文化基金會會訊》，14 卷2 期，p.18-23

李家儀（2004），《以文化/ 歷史之名：1990 年代後期以來新竹市公共空間再造之分析》

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航