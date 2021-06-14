英文常見的口誤詞：eggcorn是甚麼？是expresso還是espresso？

希小編最近在查一些英文資料時，無意間看到了eggcorn這個字，心裡頓時一陣問號，eggcorn是蛋...玉米？難道是說玉米蛋嗎（XD），求知若渴的小編馬上就去找了這個字的意思，快來看看小編整理的筆記吧！

eggcorn是甚麼？

大家先來跟小編唸唸看eggcorn [ˋɛɡkɔrn] 和acorn [ˋekɔrn] 兩個字，是不是聽起來很像啊？沒錯，其實這個字就是指因為兩個字發音類似或誤解意思而誤用的狀況，可以翻譯成「耳誤詞、口誤詞」。

這個字的由來是一個語言學家在語言學論壇上分享一位女士把acorn寫成eggcorn的事件，但他發現卻沒有一個詞可以形容這個現象，於是另一位學者就提議用eggcorn這個詞來為這種現象命名。

看了這麼多解釋，我們來看看有哪些常見的eggcorn吧！

常見的eggcorn

eardrop / eavesdrop

Eavesdrop是「偷聽、竊聽」的意思，但因為聽的意思，讓人和ear聯想到一起，而誤說成eardrop，注意這是錯誤的喔！

Luke’s mom eavesdropped on his phone conversations with his girlfriend.（Luke的媽媽偷聽他和女朋友講電話。）

expresso / espresso

Espresso是「濃縮咖啡」，是義大利文，但可能因為發音類似express，母語人士常會不小心講成expresso。

Mike likes to start his day with a double espresso. The rich aroma gets him in a good mood.（Mike喜歡一早來杯雙倍濃縮咖啡。那濃郁的香味使他心情愉快。）

conscious / conscience

這兩個字都是正確的字，但因為發音和拼法類似，人們容易搞混用錯，記得conscious是形容詞「有意識的」，conscience則是名詞「良心、良知」。

Is the injured person still conscious?（傷患還有意識嗎？）

Cam’s eaten up Mitch’s cake, but he won't let it trouble his conscience.（Cam把Mitch的蛋糕吃光了，但他一點也沒有良心不安。）

bad wrap / bad rap

Bad rap意思是指「不好的名聲、評價」，因為發音和bad wrap是一樣的，所以有些人會寫錯。除非你要指很難吃的捲餅（wrap），不然應該不會用到這個字喔（XD）

Dennis seems to have gotten a bad rap after coming in late for lectures so many times.（Dennis上課遲到這麼多次，似乎得到了很不好的評價。）

This wrap tastes so bad! What did you put in it?（這捲餅也太難吃了吧！你在裡面放了什麼?）

upmost / utmost

Utmost表示「最大的、極度的」，但有些人會不小心說成upmost，雖然這個字有些字典會收錄，意思是「最上面的」，但這個字現在已經很少人用了，會直接用uppermost喔！

Seriously, I have the utmost respect for your accomplishments.（說真的，我非常尊重你的成就。）

for all intensive purposes / for all intents and purposes

這個片語是很正式的用法，通常會用在正式書寫上，字面意思是「就所有意圖和目的而言」，也就是指「就各方面而言；實際上」。因為intents and唸起來有點像是intensive，所以許多人會拼成for all intensive purposes，注意這是錯誤的寫法喔！

It is, for all intents and purposes, an attempt to rebrand our company.（實際上，這是我們公司要品牌重塑的嘗試。）

give up the goat / give up the ghost

最後來介紹這一個有趣的字，give up the ghost意思是「死亡、停止運作、故障」，因為ghost和goat發音類似，所以不少人會說成give up the goat，大家可別搞錯囉！

Hey, my coffee machine gave up the ghost yesterday. Could you help me fix it?（嘿，我的咖啡機昨天故障了。你可以幫我修一下嗎？）

您在學英文時也遇過常常搞混的字嗎？歡迎分享給大家看看喔！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【趣味英文】是expresso還是espresso？各種英文常見的口誤詞〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航