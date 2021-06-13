《光影北歐》：芬蘭，就是可以一圓你「遇見聖誕老公公」夢想的國家

文：黃作炎

你相信有聖誕老公公嗎？

每個人小時候都曾相信世上有聖誕老公公，我也不例外。我曾抱著「聖誕老公公會實現每個人的心願」這樣的希望；當我長大之後，世故了，心想「聖誕老公公？真是好笑！」

後來，自己有了孩子，當女兒跟兒子問我：「爸拔，真的有聖誕老公公嗎？」我的回答竟然是，「有啊！當你聖誕夜睡了，他就會來。」

沒想到我竟暗地扮演那個聖誕老公公，把禮物放在襪子裡！若是能當他人夢想的達成者，將美好祝福傳出去，也是一種幸福傳遞者，不是嗎？

若是想營造一個聖誕氣氛，不管你是大人、還是小孩，都想與誕老公公面對面！然而，芬蘭，就是可以一圓你「遇見聖誕老公公」夢想的國家，位於北部羅瓦涅米郊區的一處主題公園，不只一整年都像是在過聖誕節，來到此處每天都可以和聖誕老人面對面！

由於位於北極圈內，好運的話，很有可能看到極光。 若你是從芬蘭首都赫爾辛基搭乘臥鋪的「聖誕老人特快車」，就會像那部影片《北極特快車》（The Polar Express，2004）一樣，滿懷期待地聖誕老公公約會！

《北極特快車》心存盼望，就會實現

全球第一部以IMAX 3D巨型的立體動畫片《北極特快車》，那年在台灣上映，讓火車栩栩如生地駛進戲院，特快車飛馳在鐵軌上的畫面，現場猶如搭乘雲霄飛車一般，震撼感十足，尤其是那張車票在空中飄起來的時候，真的讓人很想伸手抓住那一張車票！

《北極特快車》堪稱聖誕節最應景的電影之一了！記得那年的聖誕節，台北不下雪的電影院，竟然如北國下雪了。事隔多年，至今想起「第一次」在戲院得到栩栩如生的聖誕禮物，太神奇的感動，後來在芬蘭搭火車到聖誕老公公村，下雪的場景，就像看《北極特快車》的驚喜。

這部改編自同名繪本，由金獎導演勞勃辛密克斯，加上影帝湯姆漢克聯手操刀，「真人演出，數位捕捉」，也就是所有動畫人物都是真人演出，再把表情、動作變成動畫。「中年男子」湯姆漢克拜動畫技術所賜，可以活靈活現地飾演一個「小男孩」。

他在這部片中總共飾演五個角色，除了小男孩之外，還有小男孩的父親、北極特快車的列車長、火車上的鬼魂，以及聖誕老人，這些主要角色，從小孩到老人，都是湯姆漢克一個人演出。

小孩最期待聖誕老人出現，但是長大世故之後，漸漸不再保有孩童單純的夢想，就像片中小男孩的同伴們，不再相信有聖誕老人，銀色鈴鐺也就不再為他們響起，只有小男孩，從未放棄心中的信念，一直到老都還聽得見鈴鐺美妙的聲音。

在下雪的聖誕夜裡，憂心忡忡的小男孩親看見，聖誕老人。竟然在家門口，聽到一陣汽笛聲、看見一輛蒸氣火車。他趕忙穿上睡袍衝下樓，前去一探究竟。

在他「理性」的思維裡，門外那輛火車根本不可能存在，因為滿地積雪的家門口，哪來的鐵軌？然而，火車上卻有一群小朋友對他注視著，列車長站在門口，等著他上車。

小男孩問：「請問，這輛火車要開到哪去？」

列車長回答：「當然是去北極，這是北極特快車！」

男孩驚喜地跳上火車，展開他一生中最刺激的冒險。

「眼見為憑」，是這部影片透過一個小男孩的驚喜，親眼見到難以想像的事情。

Photo Credit: 聯合文學提供 位於芬蘭拉普蘭地區的聖誕老人村。

其實生命中有很多事情，不是「眼見為憑」，也不是「看見了，才相信」，而是「只要相信，就會看見！」每個人的心裡，對想要達成的事都要有信心，凡事相信、凡事盼望，只要心中堅信夢想、心存盼望，就會實現。

電影《北極特快車》中，自以為是的小孩學會了謙虛，勇敢的小孩找到了領袖特質，害羞的小孩得到了勇氣，而始終對任何事物都充滿懷疑的小男孩，也找到了信念。

一生必完成的人生清單

芬蘭是世界最早迎接聖誕老公公的國家，傳說在1927年芬蘭與蘇聯以「耳朵山」為兩國國界，當時芬蘭有一位電台主持人瑪爾庫斯，專門訴說兒童故事，他在電台節目中，說出聖誕老人與兩萬隻馴鹿，住在耳朵山，會聽到全世界小朋友的願望。

位在芬蘭北部區羅凡聶米（Rovaniemi），北極圈以南6公里、北緯66 度，有一處聖誕老公公村。以當地原住民薩米族語為名，羅凡聶米有「多林木的山丘」之意。第二次世界大戰，曾被德軍佔領，後來再回歸芬蘭，逐漸發展成觀光城市。

建議來到聖誕老公公村落，要在12至3月，特別有飄雪、白雪覆蓋針葉林的氣氛，真的好像來到童話故事之中，而且一定要做下列的事情：

拉普蘭（Lapland）位於芬蘭最北部。到拉普蘭的交通發達，每天有5班高速鐵路列車，從首都赫爾辛基來到這兒，大約8至12小時的時間。若搭飛機的話，每天芬蘭航空和挪威航空有7班航機，機場就在羅瓦涅米聖誕老人村附近，航程約70分鐘左右。

此旅遊景點，冬天會有世界各地慕名而來的旅人，這個村落分為：聖誕老人村和聖誕樂園。聖誕老人村需要門票，但聖誕樂園則需要買門票，若是爸媽帶小孩來的家庭，通常會買票進場。

千里迢迢來到白雪靄靄的冰凍之區，為的是要尋找馴鹿雪橇、白雪城堡和耶誕老人「本尊」，讓書中讀過的景緻，栩栩如生地飛入眼前，似幻似真的雪白之境，要不是眼見一群人往前走去，還真的會愣在一旁。

走進聖誕老公公村落之後，可以看見一處廣場，前方有一座屋頂尖尖、高高的建築物，非常顯目，那就是聖誕老公公的總部。裡面販賣許多與聖誕老公公相關的紀念品，明信片、筆記本、T恤、圍巾等等，最重要的是，還可以與聖誕老公公合影留念，合拍半身與全身共三張照片。拍完之後，跟隨工作人員，付費、領取照片。

另外，可以買幾張明信片，寫給朋友、或是寫給自己的祝福話語。這裡的郵局有別處買不到的明信片、郵票，還能蓋出特色郵戳。投郵筒時，請注意兩個郵筒，橘色郵桶是每天會寄出的明信片；紅色的郵筒，是下一年度聖誕節前會寄出。若想回台灣幾天之後收到，就要投遞在橘色郵桶內，不久就會收到來自北國聖誕老公公寄來的祝福。

來到針葉林、尖頂小木屋、雪白繽紛的現場、與真人版的聖誕老公公邂逅，使我笑得很像小孩，彷彿遇見童年的自己，等待想要的一份禮物，好久沒有這麼歡喜、這麼感動。此時此刻，想起曾經在我生命中扮演過誕老公公的人，感謝他們的付出，使我能一路成長，幸福至此。

兒時，曾經盼望著聖誕老公公，成年後，曾扮演聖誕老公公；自己的小小夢想實現過，也實現了孩子小小的夢想。隨著年齡增長，每個人想要完成的心願越來越少，自己能力所及，何妨去幫助他人，完成他們想要完成的心願呢？

書籍介紹

本文摘錄自《光影北歐：跟著電影去旅行》，聯合文學出版

作者：黃作炎

影癡必備的北歐旅遊指南

讓歐遊達人帶你進入電影大師的視界

享譽全球的導演英格瑪柏格曼、拉斯馮提爾、洛伊安德森、他們如何在鏡頭的運轉中，呈現不一樣的北歐？擅長在旅行導讀中代入電影的黃作炎，以他的生花妙筆帶領我們進入北歐導演的視界，巡禮北歐的景觀、感受人文氣息，讓讀者不用出門也能沉浸在北國的藝術氛圍裡。

人口兩千七百萬的北歐並不算大，卻是世界公認最發達的地區。享譽世界的導演英格瑪柏格曼、鬼才拉斯馮提爾、怪才洛伊安德森，皆是出自北歐。在這些導演的鏡頭下，觀眾也得以認識到北歐社會的複雜性與不完美，而不只是先進美好的那一面。

本書也深度剖析赫爾辛基、哥本哈根、奧斯陸、斯德哥爾摩各大城市，著重文化廣度與歷史深度。網羅北歐各國的美食、住宿、交通、流行娛樂，將世界級自然美景與古城遺跡盡收眼底。

Photo Credit: 聯合文學

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航