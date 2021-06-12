G7峰會前英美領袖會面，替疫情、大西洋憲章與北愛爾蘭問題「注入一股新鮮空氣」

編譯：吳宗宜

英美特殊關係的新篇章：拜登首會強森

6月11日，七大工業國集團（G7）峰會前夕，英國首相強森（Boris Johnson）與美國總統拜登（Joe Biden）在倫敦首度會面。此次會面是拜登上任以來首次出訪歐洲的首站，會中雙方就COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、疫苗配送、北愛爾蘭問題及新版《大西洋憲章》（Atlantic Charter）等議題進行討論。

拜登說：「這是一次關乎全球的會議，我們討論了如何努力讓全球團結起來，我認為這是現在最重要的事，人們要團結，在疫情之下感受到希望依然存在。」

拜登並表示，他與強森的會談相當有建設性，肯定新版《大西洋憲章》將使兩國繼續合作面對本世紀的主要挑戰。「80年前，英國首相邱吉爾（Winston Churchill）和美國總統小羅斯福（ Franklin Roosevelt），簽署了《大西洋憲章》，這是我們夥伴關係的基石，這項聲明承諾英美兩國將共同面對那時代的挑戰。今天，我們在這一承諾的基礎上，更新對《大西洋憲章》，以面對本世紀的主要挑戰，如網路安全、新興科技、全球公衛和氣候變遷等。」

拜登也再次強調：「我們討論了英美正在密切合作的多個問題，肯定了兩國間的特殊關係，並重申我們捍衛共享的民主價值的承諾。」

強森近期指出，他不喜歡英美「特殊關係」這個詞，這讓英國聽起來很弱勢又黏人，但他也表示，他跟拜登的會晤重新強化了兩國間的友誼，他們討論的議題包含COVID-19疫情、區域安全、北約和氣候變遷，「這像在沉悶現狀中注入一股新鮮空氣。」

捐疫苗救世界

拜登政府也在11日宣布，美國計劃捐贈5億劑輝瑞（Pfizer）疫苗給全球92個低收入國家和非洲聯盟，作為美國重返世界舞台與全球領袖地位的宣示。在全球疫情仍快速延燒的現在，富裕國家經常被開發中國家批評，在疫苗的分配上獨厚本國，而美國近來的疫苗政策就是針對此種情況作出回應。

美國官員表示，美國將在8月開始出口輝瑞疫苗，通過COVAX分發給世界各國，到今（2021）年年底為止美國將捐贈2億劑，剩餘的3億則將在2022年上半年前出貨。

拜登表示，美國切身了解COVID-19疫情的嚴重性，「我們了解這場疫情是一場災難，但我們也知道如何從谷底復甦。」在這場疫情中，美國目前已有近60萬人感染身亡，死亡人數遠超過兩次世界大戰、越南戰爭和911恐怖攻擊的總和。

他稱COVID-19是當前世界和平的主要敵人，所有國家應共同對抗它，美國也不能排除在外，並重申美國捐贈各國疫苗沒有任何附加條件。「在這個時刻，我們的價值促使我們盡一切努力為世界接種疫苗。同時，這也符合美國的利益，因為只要這種病毒繼續在其他地方傳播，就可能產新生的變種病毒，進而威脅美國人民的健康，阻礙全球經濟復甦、加劇世界局勢的不穩定，並削弱政府的治理能力。美國必須清楚地認知到，我們需要和其他國家共同對抗疫情。」

強森也對此附議，表示英國將在明（2022）年內捐贈1億劑疫苗，包括未來幾週將捐出的500萬劑給世界上最貧窮國家的人民施打。英國捐贈的疫苗有80％將交給COVAX分配，其餘則將直接與透過雙邊方式捐給有需要的國家。

在G7會議上，各國領袖預計將宣布透過COVAX提供至少10億劑疫苗，並制定擴大疫苗生產的計劃以實現此目標。

新版《大西洋憲章》

強森的辦公室在會後表示，新版《大西洋憲章》是為了應對這個時代最大的挑戰，即疫情後的社會經濟復甦、全球安全、氣候變遷等問題。

1941年，英國前首相邱吉爾和美國前總統小羅斯福簽署《大西洋憲章》，描繪他們對二次大戰後世界的藍圖，內容包含捍衛民主世界和建立可持續的全球貿易體系，而新版《大西洋憲章》就是以這份歷史性的文件為基礎所簽署的。

強森表示，當時兩位領袖面臨的問題，是如何讓世界在一場毀滅性的戰爭後復甦，而今日我們面臨一個非常不同但同樣令人生畏的挑戰，即如何走出COVID-19全球疫情帶來的衝擊，重新帶領各國進行重建與復甦。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

放寬英美旅行限制

拜登和強森同意組成特別工作小組，就何時能安全地旅遊提出建議。他們並未宣布此項計畫具體的進程，但據英國科學家表示，英國將視控制第三波印度變種病毒擴散的程度而定。

在疫情爆發前，每年有超過450萬美國人造訪英國，另一方面有超過500萬英國人前往美國。

英國政府在最新一份聲明中表示，由於COVID-19疫情下的旅行限制，兩國人已有400多天被禁止與分隔兩地的家人和朋友見面，為此，特別小組將努力找出恢復雙邊旅行的方法。

美國在2020年4月將全球80％的國家（包括英國）升級為4級警戒：要求國民停止國際旅行，而美國疾病控制與預防中心（CDC）在今年6月放寬了4級的標準，並調降61個原先列為4級的國家為3級警戒，其中英國、法國、西班牙和義大利等國家皆列在其中，即「三思而後行」（Reconsider Travel）。

《CNET》報導指出，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據，美國接種疫苗的人數比世界上任何其他國家都多，目前美國有超過1.4億人已完成接種疫苗，而位居第三的英國則已為2800萬人全面接種疫苗；比例上，這兩個國家都已為約42％的人口接種了疫苗。

北愛爾蘭問題

1998年4月，英愛兩國簽署《耶穌受難日協議》（Good Friday Agreement；也稱為貝爾法斯特協議，The Belfast Agreement），促使追求北愛爾蘭獨立的愛爾蘭共和軍（Irish Republican Army）放下武器，並恢復了北愛爾蘭的自治地位，該協定並規定北愛爾蘭和愛爾蘭之間不能有邊境管制。

但英國脫歐後，英國和愛爾蘭之間的邊境是否應該設立檢查哨、管制站以課稅等邊境問題，造成英國與歐盟間難以達成脫歐協議，也促使英國和愛爾蘭間關係緊張。對此，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出：「任何危及或試圖破壞《耶穌受難日協議》的舉措，美國都不會支持。拜登政府雖不會對此提出威脅或發最後通牒，但拜登堅定的支持耶穌受難日協議，該協議必須受到保護。」

拜登向強森施壓，稱北愛爾蘭然仍然屬於歐盟的一員，英國脫歐後兩國喪失了能共同溝通且居中協調的平台，關稅、邊界等問題可能再次浮現。

對此強森則表示，他和拜登在會晤中就《耶穌受難日協議》問題上完全沒有衝突，並否認拜登曾就北愛爾蘭協議向他施壓：「我們在繼續前進、尋找解決方案並確保協調各方都能遵守《耶穌受難日協議》。」並表示英美兩國在此事上絕對有共識。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範