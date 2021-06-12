2021/06/12,
社會

政府不斷勸退端午返鄉，但國道仍爆車潮、交流道回堵2.5小時

政府不斷勸退端午返鄉，但國道仍爆車潮、交流道回堵2.5小時
Photo Credit：CNA

我們想讓你知道的是

國內疫情陷入膠著，面臨端午連假，地方中央各首長不分黨派，齊聲呼籲：「愛故鄉，這次就不要回去故鄉」。不過，昨晚北市三重、五股、林口、桃園交流道，都出現車多壅塞情形，也陸續有民眾上傳塞車照片，擔心端午後又有一波疫情爆發。

總統蔡英文公布廣播內容表示，端午節愛家鄉，這次就不要回去故鄉，愛家人就留在原地，沒有必要別出門。中央、地方各首長也齊呼籲，守住疫情最重要，不要移動減少群聚。

不過，昨（11）日晚間，六都國道交流道爆出車潮，貨運業者抱怨被塞了2.5個小時，民眾擔心端午後又有一波疫情爆發，交通部高公局則說，昨日連假較去（2010）年同期車潮減少31.8％，但仍有部分車輛湧入國道，所幸回堵壅塞至半夜始紓解，高公局再次呼籲，連假期間請國人務必配合防疫在家不要出門。

蔡英文：端午節別返鄉 中央及地方皆發勸退聲浪

昨日總統蔡英文公布廣播對話內容，指出擔心的兩件事，一個是傳統市場人流，另一個則是端午節，呼籲大家減少去菜市場次數，一次購買足夠的量。另外，端午節則是愛家鄉，這次就不要回去故鄉，愛家人就留在原地，沒有必要別出門。

蔡英文說，這次端午節如果出現返鄉人潮群聚，會讓疫情變更嚴重，端午節每年都有，今年稍微忍一下，守住疫情最重要，不要移動，可以用視訊和家人見面，愛家鄉這次就不要回去故鄉。

端午節別返鄉，中央及地方皆發出勸退聲浪《聯合報》報導，不僅指揮中心呼籲「不要移動」，上自中央、下至地方首長全都苦口婆心勸退民眾，宜蘭縣政府甚至建議中央暫停端午節放假，挪到中秋節連假一起休；台南市政府還推出可憑雙鐵退票憑證領200元獎金。

行政院長蘇貞昌呼籲，南來北往、返鄉團圓，把病菌帶來帶去反而不利，請國人利用視訊、電話聯絡，不要再搶車票。台北市長柯文哲說，如果人流又增加，疫情也會增加，勸大家留在家。但不是讓大家在家開趴、打麻將，要做好居家防疫。

新北市長侯友宜說，端午節配合政府維持低度活動，疫情趨勢會有所下降。桃園市長鄭文燦也指6、7月大型活動都要取消，這段時間如果能減少九成活動，病毒傳播鏈較容易阻斷。

新加坡醫師林韋地提醒，呼籲政府停止道德勸說，應立即以行動阻止人流移動。台大醫院急診部臨床副教授李建璋也表示，過去封鎖邊境成功，相同概念現在也應放在境內，須盡可能讓疫情嚴重區域的人留在當地。

另外，有店家推活動，退車票送冰品。《聯合報》報導，台南冰品店推出新活動，北漂學子退端午返鄉雙鐵票，在台南的家人出示退票憑證圖檔，有機會免費外帶一碗冰，期盼不要把病毒帶回家鄉。

各界呼籲無效？ 昨晚六都國道交流道回堵要等一小時

《自由時報》報導，高公局為了減少移動，採取的高強度國道車流調控與匝道管制，以及服務區賣場停止營業等不方便措施，包括全面取消開放路肩、取消0至5點暫停收費、取消每日20公里優惠里程的單一費率，全面照常收費；另外，嚴格匝道儀控控管進入國道的車流，以提供緊急救護、貨運物流及公務值勤為主，服務區也都將關閉，僅保留部分公廁提供使用。

不過，昨日晚間9點，新北市三重、五股、林口、桃園交流道，以及台64、65銜接國道的路段，都出現車多壅塞情形，陸續有民眾上傳塞車照片，新北市交通族臉書粉絲頁也貼出車多的資訊，民眾留言憂心疫情往中南部擴散，更擔心端午過後又有一波疫情爆發；也有貨運業者抱怨被塞了2.5個小時。

《聯合報》報導，交通部高公局則表示，昨連假前一天交通量為77百萬車公里，較去年同期112.9百萬車公里減少31.8％，只是仍有部分車輛湧入國道，至昨日晚間9時國道採嚴格匝道儀況管制後，造成都會區部分交流道回堵壅塞至半夜始紓解。

今（12）日上午截至8時，國道交通量8.4百萬車公里，比去年端午節連假首日同期26百萬車公里明顯減少67.7％。再次呼籲，連假期間請國人務必配合防疫在家不要出門，短途旅次請走地方道路，讓國道提供緊急救護及運送民生物資車輛使用。

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：羅元祺


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