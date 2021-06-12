苗栗網路預約打疫苗疑誤植日期又急撤，議員怒批不要再惡整縣民

苗栗縣科技廠從6月1日疫情爆發以來爭議不斷，昨（11）日苗栗縣縣長徐耀昌向中央喊話，強調將持續爭取提供更多疫苗。不料，今（12）日上網預約疫苗網站卻遭塞爆，預約施打日期疑似誤植，縣府才臨時宣布緊急暫緩報名，議員怒批要求縣長給民眾合理說明，不要再惡整縣民。

徐耀昌：除雙北桃園，苗栗疫情最嚴重卻沒比較多疫苗

《聯合新聞網》報導，昨日苗栗縣政府表示，中央流行疫情指揮中心通報苗栗縣11日新增確診56例（男34人、女22人），確診個案分別為京元電子48例、智邦科技6例、京鼎精密科技2例，其中44例無症狀，確診個案已收治隔離。

苗栗縣縣長徐耀昌指出，縣內75歲以上長者，中央將配發約9000劑，劑量占長者總數2成，6月12日起開放線上預約。

他強調，苗栗縣迄今僅獲配發阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗9400劑、專責病房莫德納1100劑，全數都已接種。

徐耀昌說明，縣內疫情除了雙北、桃園，是全台最嚴重的疫區，且有竹南、頭份等科技重鎮，但迄今獲配的AZ疫苗卻最少，並不公平，將持續向中央反映爭取提供更多疫苗。

另一方面，《蘋果新聞網》報導，京元電子自6月1日爆發移工群聚疫情以來，本國籍、移工染疫人數不斷攀升，累計高達264人確診。

6月9日剛為千名移工第2次快篩，竟又有30人從陰性變陽性。公司今、明兩人原規劃為5000多名台籍員工快篩，但是為確保員工安全、產線早日上軌道，今天起所有員工都改做PCR檢測，下週一（5月14日）起採陰性員工才能進公司上班。

疫苗網路預約大當機、日期疑似誤植 議員批：不要惡整縣民

《中央社》報導，日前日本捐贈台灣123萬8460劑的AZ疫苗，預計配送各縣市，15日開放75歲以上長者（含65歲以上具原住民身分者）施打。

苗栗縣政府衛生局表示，苗栗獲配9000劑，數量僅占縣內75歲以上長者的2成；雖然預估獲配約9000劑AZ疫苗，但實際數量中央並未明確告知。

衛生局說，縣府已規劃40場接種站，符合施打資格的民眾需先至所屬鄉鎮市的Google表單進行預約，今天上午8時起開放線上預約。

沒想到，今日上午苗栗縣議員曾玟學表示，實測縣府的Google表單，發現所有表單都沒有辦法使用，認為縣府這種預約方式是徒增人民困擾。

之後苗栗縣衛生局上午又再度緊急公告表示，所有疫苗接種於15日才能開始，所以預約表單臨時取消，暫緩報名。

苗栗縣政府強調，暫緩今日的疫苗預約，是因為原訂12日上午8時開放接種報名，但是受到中央流行疫情指揮中心緊急通告時間不符，所以才停止報名，造成不便敬請見諒。

曾玟學表示，當時測試苗栗縣預約表單時就感到疑惑，其它縣市明明都要都15日才開始施打，但為何苗栗縣施打日期比較特別。

如今預約日期又臨時喊卡，希望縣長徐耀昌能給民眾合理說明，最好不要什麼都推給中央，不然更顯得縣府治理失能，直接承認原本的決策錯誤，縣民還會比較容易接受。

此外，苗栗縣議員陳光軒發文指出，苗栗縣政府應該要學習其他縣市，不然75歲以上的老人家是無法使用網路預約。

陳光軒表示，以現在的情況，有些長輩就算有孫子幫忙也沒用，因為雲端直接塞到爆炸。

他強調，其他縣市造冊完直接從最高齡的開始往下打，只要在家等通知，根本不需要上網搶預約，如今弄來弄去，其實是民眾被縣府惡整。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺