SK海力士連續3季大虧比預期更慘，研調：記憶體產業谷底翻身恐延遲到明年

受到主要經濟體升息影響，全球消費性市場需求低迷，指標性記憶體晶片大廠SK海力士（SK HYNIX）已經連續大虧3季，凸顯記憶體業者在這波經濟回檔中，是主要受害族群；而根據市場及多家機構分析，記憶體產業復甦，最慢恐怕要到明（2024）年。

SK海力士連續三季出現虧損

SK海力士（SK HYNIX）已經連續3季出現虧損，凸顯記憶體產業受到全球循環升息影響，消費性電子需求低落，連帶造成記憶體供過於求。

SK海力士26日公布財報，上季營業損失比預期還要更糟。不過，它們也強調市場已從深度低迷中開始復甦，有「谷底翻揚」的跡象。

第2季營收為7.31兆韓元（57億美元），比去（2022）年同期大減47%；上季營業損失2.9兆韓元（22.8億美元），也比市場預期虧損2.7兆韓元更大，也遠不及前年獲利4.2兆韓元。

不過值得慶幸的是，人工智慧（AI）需求直線攀升，使SK海力士的高階DRAM晶片銷售轉強。SK海力士表示，現階段將進一步減產快閃記憶體（NAND），並持續投資擴大高密度DDR5和第三代高頻寬記憶體（HBM3）的產能，以滿足AI開發商的高度需求。

另一方面，海力士減少今年的資本支出，相較於去年年減少至少50%的目標，今年NAND減產產量也將達到5%到10%。

由於今年市況不佳，許多記憶體業者開始減產，逐漸消弭過多產能，各類記憶體報價逐漸回溫。研究調查機構集邦科技（TrendForce）分析，受惠於DRAM供應商陸續啟動減產，整體DRAM供給位元逐季減少，加上季節性需求支撐，減輕供應商庫存壓力。

業界：記憶體復甦最遲恐到明年

台灣記憶體業者南亞科、威剛看好整體產業已築底，第4季供需有望恢復平穩。南亞科總經理李培瑛日前指出，「產業已在第2季築底，下半年有機會逐步改善，預期第4季供需可望恢復平穩。」

集邦科技預期，第3季DRAM均價跌幅將會收斂至0至5%；不過，目前供應商全年庫存應仍處高水位，今年DRAM均價欲落底翻揚的「壓力仍大」，儘管供給端的減產有助季跌幅的收斂，然實際止跌反彈的時間恐須等到2024年。

此外，DRAM需求慘淡，也拖累相關半導體設備需求大減。根據國際半導體產業協會（SEMI）指出，DRAM設備銷售額則因消費者和企業對記憶體和儲存的需求持續疲軟，2023年將下降28%至88億美元，並於2024年反彈成長31%，來到116億美元。

NAND設備市場2023年雖同樣下滑，降幅達51%，總額為84億美元，但2024年預計將大幅成長59%，來到133億美元。

事實上，撇除最近火熱的AI，其它產業仍處於未復甦的狀態。台灣經濟研究院指出，全球經濟復甦動能依然脆弱，加上核心通膨壓力持續存在，短期仍有挑戰。

台經院強調，雖然主要央行升息週期已接近尾聲，惟美、歐等經濟體高利率仍將維持一段時間，先前全球利率上升對房地產和金融市場影響日益明顯，金融市場壓力跡象顯現。

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核稿編輯：翁世航