SK海力士連續3季大虧比預期更慘，研調：記憶體產業谷底翻身恐延遲到明年
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研究調查機構集邦科技（TrendForce）分析，受惠於DRAM供應商陸續啟動減產，整體DRAM供給位元逐季減少，加上季節性需求支撐，減輕供應商庫存壓力，儘管供給端的減產有助季跌幅的收斂，然實際止跌反彈的時間恐須等到2024年。
受到主要經濟體升息影響，全球消費性市場需求低迷，指標性記憶體晶片大廠SK海力士（SK HYNIX）已經連續大虧3季，凸顯記憶體業者在這波經濟回檔中，是主要受害族群；而根據市場及多家機構分析，記憶體產業復甦，最慢恐怕要到明（2024）年。
SK海力士連續三季出現虧損
SK海力士（SK HYNIX）已經連續3季出現虧損，凸顯記憶體產業受到全球循環升息影響，消費性電子需求低落，連帶造成記憶體供過於求。
SK海力士26日公布財報，上季營業損失比預期還要更糟。不過，它們也強調市場已從深度低迷中開始復甦，有「谷底翻揚」的跡象。
第2季營收為7.31兆韓元（57億美元），比去（2022）年同期大減47%；上季營業損失2.9兆韓元（22.8億美元），也比市場預期虧損2.7兆韓元更大，也遠不及前年獲利4.2兆韓元。
不過值得慶幸的是，人工智慧（AI）需求直線攀升，使SK海力士的高階DRAM晶片銷售轉強。SK海力士表示，現階段將進一步減產快閃記憶體（NAND），並持續投資擴大高密度DDR5和第三代高頻寬記憶體（HBM3）的產能，以滿足AI開發商的高度需求。
另一方面，海力士減少今年的資本支出，相較於去年年減少至少50%的目標，今年NAND減產產量也將達到5%到10%。
由於今年市況不佳，許多記憶體業者開始減產，逐漸消弭過多產能，各類記憶體報價逐漸回溫。研究調查機構集邦科技（TrendForce）分析，受惠於DRAM供應商陸續啟動減產，整體DRAM供給位元逐季減少，加上季節性需求支撐，減輕供應商庫存壓力。
業界：記憶體復甦最遲恐到明年
台灣記憶體業者南亞科、威剛看好整體產業已築底，第4季供需有望恢復平穩。南亞科總經理李培瑛日前指出，「產業已在第2季築底，下半年有機會逐步改善，預期第4季供需可望恢復平穩。」
集邦科技預期，第3季DRAM均價跌幅將會收斂至0至5%；不過，目前供應商全年庫存應仍處高水位，今年DRAM均價欲落底翻揚的「壓力仍大」，儘管供給端的減產有助季跌幅的收斂，然實際止跌反彈的時間恐須等到2024年。
此外，DRAM需求慘淡，也拖累相關半導體設備需求大減。根據國際半導體產業協會（SEMI）指出，DRAM設備銷售額則因消費者和企業對記憶體和儲存的需求持續疲軟，2023年將下降28%至88億美元，並於2024年反彈成長31%，來到116億美元。
NAND設備市場2023年雖同樣下滑，降幅達51%，總額為84億美元，但2024年預計將大幅成長59%，來到133億美元。
事實上，撇除最近火熱的AI，其它產業仍處於未復甦的狀態。台灣經濟研究院指出，全球經濟復甦動能依然脆弱，加上核心通膨壓力持續存在，短期仍有挑戰。
台經院強調，雖然主要央行升息週期已接近尾聲，惟美、歐等經濟體高利率仍將維持一段時間，先前全球利率上升對房地產和金融市場影響日益明顯，金融市場壓力跡象顯現。
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核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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