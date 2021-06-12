新增本土251例、26例死亡，莫德納疫苗擴大醫事人員接種、不開放混打AZ

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增251例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為250例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

另外，首批莫德納（Moderna）疫苗15萬劑中，7.5萬劑已於6月9日配送提供全國COVID-19專責醫療院所（包括設置專責病房或負壓隔離病房或採檢院所），以提供尚未接種COVID-19疫苗的第一線照顧病患醫事及非醫事人員接種服務，截至昨（11）日累計接種2萬4869人。

指揮中心公布新增250例本土個案，另有1例境外移入

指揮中心表示，今日新增之250例本土病例，為116例男性、134例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今（2021）年5月28日至6月11日。

個案分佈以新北市133例最多，其次為臺北市65例，基隆市16例，桃園市13例，苗栗縣9例，花蓮縣3例，宜蘭縣、新竹市、彰化縣及臺中市各2例，高雄市、雲林縣、新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，45例為已知感染源，7例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性17位、女性9位，年齡介於40多歲至100多歲，發病日介於5月15日至6月9日，確診日介於5月18日至6月11日，死亡日介於6月4日至6月11日。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案（案12698），為本國籍40多歲女性，5月30日自中國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館進行居家檢疫，於6月9日出現發燒等症狀，6月10日由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診。

指揮中心統計，累計84萬5113例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含82萬1956例排除），其中1萬2746例確診，分別為1154例境外移入，1萬1539例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中。

另新增5例空號 （案9332、10323、10337、10353、12078），累計92例移除為空號。確診個案中411例死亡。

莫德納疫苗開放未接種第一劑疫苗的第一類醫事及非醫事人員接種

指揮中心表示，首批莫德納7.5萬劑已於6月9日配送提供全國COVID-19專責醫療院所（包括設置專責病房或負壓隔離病房或採檢院所），以提供尚未接種疫苗的第一線醫事及非醫事人員接種，截至昨日累計接種2萬4869人。

指揮中心指出，為使疫苗資源有效運用，並加速接種作業，自今日起同時開放所有第一類對象包含醫院、診所及其他醫事機構等執業登記醫事人員、非醫事工作人員，以及集中檢疫所非醫事人員接種莫德納疫苗。

Photo Credit：衛生福利部疾病管制署

指揮中心表示，依據目前研究顯示，接種兩劑不同技術產製的COVID-19疫苗，第二劑接種後發生不良反應機率及嚴重程度較高，故不建議交替使用，惟若接種第一劑COVID-19疫苗發生嚴重過敏反應或產生任何（含對疫苗成分）嚴重的立即過敏或不良反應，並經通報疫苗不良事件通報系統（VAERS）判定為嚴重反應者，建議經醫師評估後接種不同技術產製的COVID-19疫苗，完成後續劑次。

指揮中心進一步表示，另依美國疾病管制及預防中心近期針對COVID-19疫苗接種不良反應事件監測發現：「曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA疫苗後發生心肌炎的不良反應事件，大多發生在接種後數天內。」

由於莫德納COVID-19疫苗屬於mRNA疫苗的一種，因此會在接種意願書上加上下列說明「接種mRNA疫苗後應注意若有發生胸痛、喘或心悸等症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史。」接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請依循相關作業進行通報，以利及時掌握。

指揮中心指出，為利接種作業推動及維持社交距離避免群聚，COVID-19疫苗接種後調整留觀時間為15分鐘，自我密切觀察15分鐘；但針對先前曾經因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。

指揮中心提醒，倘持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，亦應儘速就醫，並說明疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：羅元祺