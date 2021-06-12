香港收緊電影審查，違反國安法「不宜上映」

文：Jon Shelton

（德國之聲）香港政府昨日（6月11日）宣佈修訂《電影檢查條例》指引，將審查所有電影是否違反《香港國安法》，有關修訂即日生效。

香港政府在其網站上公佈，未來若電影可能危害國家安全或危害維護國家安全，電影檢查員應得出不宜上映的結論。指引的主要修訂包括，檢查員應小心留意影片中對可能構成危害國家安全罪行或可能損害特區維護國家安全行為或活動所作的描繪、刻畫或表現等。

香港商務及經濟發展局表示：「電影檢查制度建基於在保障個人權利和自由及保障合理社會利益之間取得平衡，上映影片時享有的發表自由等基本權利應受尊重，但行使該等權利時同時受由法律定訂、以達致合理目的而必須做出的規定所限制。」

在2019年香港爆發多月的反送中運動並演變為暴力衝突後，北京在2020年中迅速推出《香港國安法》挫敗民主運動。如今《電影檢查條例》的修訂，則是香港當局協助北京鏟除反中情緒及異議言論的最新舉措。

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文化表達受限

除了備受爭議的《香港國安法》外，北京及香港立法會還通過了選舉改革法，限制只有忠於北京的「愛國者」才有權參政議政。

與此同時，當局也開始鉗制香港的文化表達，包括關閉涉及民主抗議活動的展覽等。

今年三月，香港TVB決定取消奧斯卡獎的直播。外界猜測原因是華裔導演趙婷的《浪跡天地》（Nomadland，台譯《無依之地》）入圍最佳導演獎的最後角逐。此前趙婷曾在接受媒體採訪時說過中國「充滿謊言」，從而被貼上「辱華」標籤。這部電影據稱在中國院線也被撤下檔期。

此外，一部以「反送中」為主題的紀錄片入圍了奧斯卡最佳紀錄短片。這部名為《不割席》（Do Not Split）的紀錄片是由挪威導演漢默（Anders Hammer）執導，影片全長約半小時，記錄了包括中大圍城、圍攻理大等重要的「反送中」事件，還有對抗議者的採訪。該片因為內容違反《香港國安法》而被禁播。另外兩部記述2019年香港民主運動浪潮的紀錄片《佔領立法會》和《理大圍城》也在上映時遭遇困難。

香港電影的悠久歷史

香港電影曾經歷過百花齊放的年代，具有重要的文化影響力。上世紀70年代，正是香港功夫片讓中國功夫走入西方觀眾的視野中；緊接著在80年代和90年代，香港電影儼然成為導演及演員通往荷里活的跳板。

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直至今日，香港仍擁有許多重要電影工作室，也是許多著名導演的故鄉，擁有蓬勃發展的獨立電影產業。但如今亞洲電影市場已逐漸被中韓兩國的高成本大製作電影主導。

香港電影審查機構歷來採取比北京更寬鬆的審查態度，後者嚴格限制允許公開放映的電影。

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