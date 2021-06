《漩渦：恐懼鬥室新遊戲》危害美國國家安全？

「612兩周年」前夕,香港政府在沒有諮詢的情況下突然刊憲修訂《電影檢查條例》檢查員指引,加入《港區國安法》標準審查影片。如果美國政府都參考香港的新電檢標準的話,估計新戲《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》(Spiral: From the Book of Saw)都可能被評為危害美國國家安全而不能放映。

(以下小心劇透)

《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》重啟2004年至2017年的經典恐怖片《恐懼鬥室》系列,今集與前作聯繫不大,沒有觀看過前作也可入場。講述黑人警探Zeke(Chris Rock飾)多年前曾揭發警察拍檔殺害證人,令Zeke一直被其他警察排擠。某天,地鐵路軌發生碎屍案,Zeke亦收到一隻神秘USB手指,調查後發現有警員被殺害,切斷的舌頭更被放在一個神秘盒子內。隨後,有更多警員逐一被死亡機關殺害,蛛絲馬跡令人想起已故的「拼圖狂魔」……

Photo Credit: 洲立影片

有觀看過《恐懼鬥室》系列的朋友,相信不會失望,因為今集出現的各種變態死亡機關都與舊作一樣高質素,創意十足。每當看到血腥核突的虐待畫面,觀眾自己都會感受到痛苦。挑戰觀眾對血腥畫面的接受程度,滿足另類的官能刺激,一直以來都是《恐懼鬥室》系列的最大賣點。

今集上半部份節奏有點慢,但中段開始緊湊,緊張壓抑的懸疑氣氛一直維持到到尾段,故事突然結束的手法亦玩得不錯,令人期待續集。整體來說,今次「重啟」是成功的,至少在商業上,連續兩周稱霸美國票房。美中不足是今集的幕後真兇實在太容易猜到,因為線索和故事表達手法都很明顯。

Photo Credit: 洲立影片

今集故事很大膽,以虐殺「黑警」為主題,講述有警察作假口供冤枉好人、胡亂開槍殺害市民、警隊高層包庇下屬犯法……因為公義得不到彰顯,所以殺人魔才被迫要以各種變態的死亡機關「私了」那些警隊壞份子。相同的劇本,就算刪去血腥畫面,香港電影界都不敢拍攝香港版。因為《電影檢查條例》新指引提到:「檢查員應小心留意影片中對可能構成危害國家安全罪行或可能以其他方式損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現,及可客觀和合理地被視作認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動該等行為或活動的內容。」一個殺黑警的故事,會被視作認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動殺警嗎?

在未來的香港電影世界裡,政府和警隊內部都不會有壞份子,就連警察在上班時間「揼邪骨」的劇情相信都不能夠出現,因為恐怕會被電檢處評為損害國家安全。不過請放心,描述美國警察和政府醜惡一面、殺美國警察、炸白宮的電影,相信能夠繼續在香港放映。美帝亡我之心不死,經常干預中國內政,香港政府要做好國民教育,要反制裁,就必須讓香港人好好認識美帝的黑暗面。

至於反送中電影或紀錄片,當然可以繼續拍,不過記得要講述西方勢力派錢給示威者上街,然後警隊一哥率領三萬精兵消滅「黑暴」,最後以國旗飄揚畫面作結,如此正氣,電檢處又怎會不批准啊?咦,這不就是楊明主演的電影《時代》?

