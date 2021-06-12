眼前無路想回頭：《俄羅斯「向東轉」》重塑亞太政局

文：李顯華（香港珠海學院新聞及傳播學系高級講師）

俄羅斯自2014年涉及烏克蘭軍事衝突，並在同年併吞克里米亞之後，一直受到歐美等西方國家的經濟和外交制裁，同時，它在傳統東歐地區的影響力也隨著經濟實力轉弱而每下愈況。普京總統爲了突破外交和經濟困境，試圖重燃前蘇聯時代的大國輝煌，積極向亞洲發展。羅金義教授和王家豪先生的新作《俄羅斯向東轉：東亞新勢力?》（香港城市大學出版社2021年6月出版）透過歷史、政治和經濟發展等，為俄羅斯的「向東轉」把脈，同時對整個亞洲局勢提出了精闢的見解。

研究國際關係，主要分為國際關係理論、國際關係史和當代議題三部分。本書文筆生動流暢，素材豐富，通過歷史考據，印證俄羅斯「向東轉」對亞洲事務的影響，也以此説明了中國、東北亞、以及東南亞等面對的爭議和地緣政治風險，為俄羅斯和亞洲研究提供了極佳的歷史材料和方向，思考俄羅斯「向東轉」的得失、亞洲再平衡、中美俄三邊關係、甚至是人生的借鑒。

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大國心態令「向東轉」無功而還

俄羅斯「向東轉」的重點是「模糊外交」策略，普京總統是一個現實主義者，事事以國家利益和實力優先，因此回避對中印邊界糾紛和南中國海主權爭議正式表態，避免得失任何涉事國家。俄羅斯過分務實，將難以取信於亞洲各國，結果將使到中印和東盟諸國認爲與俄羅斯的結盟，只會建立在雙方的利害關係。另外，俄羅斯仍懷緬前蘇聯時期的輝煌歲月，與西方北約陣營的爭雄日子，即使是今時今日國力日漸衰微，仍希望領導各國組成「第三勢力」，抗衡美中兩國，以這種大國心態和亞洲各國打交道，顯然是注定無功而還。再者，東盟奉行「多向量外交政策」，也不可能和俄羅斯結盟，令自己處於不利地位。

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美國自前奧巴馬政府開始，銳意重返亞洲，遏止中國在區内和向區外擴張，現任總統拜登不僅重返亞洲，並企圖在亞洲組成聯盟，就臺海問題和南中國海主權爭議等與中國「對著幹」，展現「亞洲再平衡」，但俄羅斯夾在其中，沒有奉行「模糊外交」和置身事外，卻附和中國，倡議「東伐利亞」國際體系，抗衡歐美領導的「西伐利亞」體系。由於涉及到現有國際秩序和中西方價值衝突，預計後冷戰將進入新冷戰時代，主角則由冷戰時期，以美國為首的北約組織和蘇聯爲首的華沙集團，暫時縮小成美國為首的五眼聯盟，對抗中國爲首的上海合作組織，不過中美較勁似乎沒有緩解跡象，新冷戰的規模或將逐漸擴大。

大國崛起 引發「代理人戰爭」

中國國力今非昔比，2019年國内生產總值全球排名第二，達到14.3兆美元，僅次於美國的21.4兆美元， 但以購買力平價計算，達到22.5兆美元，力壓美國的20.5兆美元。中國的軍事開支持續，2020年達到2,523億美元，僅次於美國的7,782億美元。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據顯示，中國武器銷售金額也超越了俄羅斯，在2019年全球排名第二，緊貼首位美國。同時中國航空工業集團（AVIC，第六位），中國北方工業集團（NORINCO，第八位），中國電子科技集團（CETC，第九位）和中國兵器工業集團（CSGC，第十九位），均晉身全球頭20位軍工企業，總出口量在頭25家軍工企業中，佔16%，美國企業則佔61%。同時，中國已成功自行生產戰機引擎，意味對俄羅斯的依賴將進一步下降，武器出口能力也隨之進一步上升。中國國力不斷加强，武器出口增加，將對地方衝突產生決定行作用，甚至能利用本身的軍事優勢，引發「代理人戰爭」，外界普遍認爲，緬甸軍人干政，或有中國的支持。

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中國全國人大常委會於6月10日表決通過《反外國制裁法》，主要是針對來自歐美國家的制裁，這項舉措，只會令到北京和華府的關係更為緊張。遏制中國崛起，似乎已經成為了美國兩黨的共同國策，在可見的將來，美國不會因爲中國通過反制裁法而減少向中國施壓，甚至會利用臺海和南中國海主權問題，進一步推動亞太戰略平衡，中美關係難見緩和。俄羅斯的「向東轉」能否成爲緩和亞太局勢的新力量，還是「模糊外交」的戰略手段，成爲搞局者，可拭目以待。

以史爲鑒，可證興衰。國際關係錯從複雜，局勢波譎雲詭，決策者的舉措，造成一個國家的興衰，我們作爲地球村的一份子，身處其中，也是無可避免地受到影響。《俄羅斯向東轉：東亞新勢力?》引古證今，為讀者打開知識的大門，也可藉著本書衡量時局變化，思量立身處世之道。

《俄羅斯向東轉：東亞新勢力?》（香港城市大學出版社2021年6月出版）

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex