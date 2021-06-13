柯文哲稱高雄防疫「內線交易」，高市衛生局：時程指揮中心有公布，這是簡單數學問題

（中央社）台北市長柯文哲昨（12）天指前（11）晚才得知COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗要來，高雄一週前就發通知，這是「資訊不對等」。高雄市衛生局昨天表示，指揮中心9日就告知12日陸續配送疫苗，高雄市府早根據造冊並統計完畢。

高雄市府昨天上午9時收到中央配發阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗，10時就開打。市長陳其邁在防疫記者會補充，這批疫苗15日至17日將開始對3.1萬名87歲以上長輩展開接種，目前已將接種通知單全部送達，未收到通知者、須安排專車接送、戶籍不在高雄者可聯繫區公所。

高雄市疫苗多過新北？高市府：其中1萬多劑屬國軍專案專用

不過，柯文哲昨天在北市疫情記者會上表示，前天晚上得知疫苗到來訊息，市府昨天就能就緒，表示北市平常有準備，至於高雄市怎麼一週前，就知道要發通知單給年紀大的市民朋友，他說，這種資訊不對稱的情形，全國老百姓都看在眼裡。

對柯文哲說法，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎回應，指揮中心6月9日已公布一到五類公費疫苗優先施打對象，當時新聞稿已告知12日將陸續配送疫苗至各縣市。

他指出，高雄市政府早已根據造冊並統計完畢。基於施打公平性，針對75歲以上長輩，高雄市政府是從高年齡開始施打，這些人數民政系統都抓的出來，扣除一至五類未施打人員，推算得知可以施打到87歲。

潘炤穎表示，只要疫苗數量足夠，就會按年齡往下遞延施打，這是簡單的數學問題而已，沒有什麼高深的學問。高雄市9日確定按年齡施打後，隨即造冊統計，針對87歲以上長輩，於10日下午才開始由各區公所，透過鄰里系統發送至所有長輩手上。

另外，針對中央配發高雄市疫苗多於新北市，潘炤穎回應，高雄市昨天獲配9萬100劑疫苗，其中1萬100劑為國軍專案專用，直接配賦至轄內國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、國軍高雄總醫院岡山分院。高雄市政府獲配疫苗數量共計8萬劑。

指揮中心公布日本AZ疫苗首批分配計算方式釋疑

日本提供台灣近124萬劑AZ疫苗，各縣市分配問題引起議論。指揮中心昨天晚間公布縣市分配疫苗數計算基礎，首批66萬劑皆依比例公平分配，未來將視接種情況滾動式檢討。

COVID-19疫情嚴峻，日本政府提供台灣近124萬劑AZ疫苗，昨天晚間開始配送50多萬劑，15日前總共將配發66多萬劑。

但疫苗配送傳出爭議，中央流行疫情指揮中心昨天晚間發布新聞稿，解釋各地分配疫苗數數計算基礎：

第1至3類未接種人數的6成。 長照機構未接種人數的6成（離島為8成以上）。 75歲以上人數的27%（離島為9成以上）。 洗腎患者人數全數。

指揮中心也強調，上述總計還要再扣除已配送的莫德納（Moderna）疫苗數，即為各地方政府獲配疫苗數量，自昨天起，將分階段陸續配送至各地方政府衛生局或指定醫療院所。

指揮中心依照原則分配，其中以新北市取得8.3萬劑最多，其次為高雄市8萬劑，台北市與台中市則是各7萬劑，桃園市與台南市各5.6萬劑。

指揮中心強調，每批次疫苗配送各縣市政府，是以疫情狀況、疫苗數量、接種情形等綜合評估後，訂定分配數計算公式，對各縣市依比例公平分配。

指揮中心說，會根據各自縣市的疫情及後續接種情形等狀況分析，滾動檢討並加強配送作業，全力協助地方政府推動疫苗接種作業。

回應「內線交易」說，高市疾管處長：按常理推估時程、著手整理名冊

（中央社記者侯文婷高雄12日電）高雄市衛生局疾管處長何惠彬昨晚表示，對於高雄防疫被說是「內線交易」感到不平，同仁從日本捐疫苗後就著手造冊，並擬定接種策略，盼台北市長柯文哲別讓口水淹沒防疫努力。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋昨天在臉書（Facebook）指出，高雄疫苗提前施打是靠準備周全，沒有中央「突襲」。

台北市長柯文哲對此下午在北市防疫記者會中表示，疫苗發多少有客觀數據，不知道時很難規畫。在股票市場，內線交易是很嚴重的罪名，但不曉得在政治場域，內線交易要算什麼罪名。

對此，何惠彬晚間在臉書發文指出，日本6月4日捐贈台灣AZ疫苗後，高雄就按往常經驗推估疫苗封緘約耗時1週，並著手整理未施打人員名冊。指揮中心9日公布公費疫苗優先施打對象，也明確指出疫苗將於6月12日配送到各縣市。

為安排長者施打順序，她表示，高雄市9日防疫會議討論後決議，將按年齡高低依序接種，並依後續疫苗配送數量，逐漸向下接種。根據全國疫苗總量及過往經驗推估撥配疫苗原則，並透過已掌握未施打人數，研判高雄約可獲6至8萬劑疫苗。

何惠彬指出，高市以6萬劑疫苗為基準，翻出先前統計人數，包括第1至3類未接種醫療及防疫人員約2.3萬人、洗腎病患1萬人，以及住宿型長照機構民眾約1.9萬人，總計5.2萬人。假設實際接種人數達7成5，約可施打4萬人。

至於剩餘待分配的2萬劑疫苗，何惠彬說明，市府再從民政系統調來長輩資料，並查出87歲約3.1萬人，預計實際接種2萬人，加上前述優先接種人員，總共6萬劑，確定接種方向後，就請各局處協助施打作業。

何惠彬表示，高雄最後分配到8萬劑疫苗，施打完87歲以上長輩後，還可繼續遞延向下讓更多人接種，這是很簡單的分配問題，並在基層不眠不休下，超前部署規劃出接種策略，盼柯市長別輕易用口水抹煞高雄基層的努力。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範