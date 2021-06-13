私立醫院財報新規須揭露前10大自費項目，醫改會籲健保署別再「只公布、不解讀」

（中央社）衛福部祭出新規定，要求私立醫院申報財報時須揭露前10大自費項目、交易對象等，強化透明。醫改會呼籲，應追蹤錢是否用在社福金或改善醫護待遇，並加強解讀財報數字。

衛生福利部醫事司近日公告新版「醫療法人財報編製準則」，要求私立醫院向衛福部申報財報時，除了申報收支盈餘、短絀以外，也新增須揭露前10大進貨交易對象、其他支出、自費醫療項目，新規定即日起實施。

私立醫院賺錢經常備受矚目，財報即使公開恐難以看到細節

衛福部醫事司長劉越萍今（13）天告訴《中央社》記者，醫院財報公開時，私立醫院賺多少錢經常備受矚目，為讓財報資訊更透明公開，未來更要公布進貨與支出對象以及健檢、醫美等自費醫療服務，明年醫療法人私立醫院向衛福部申報年度財報時，就須公布上述資料。

至於公立醫院，劉越萍說，公立醫院比照公部門，早已有一套監督管理機制。

新光醫院副院長洪子仁認為，醫療法人私立醫院屬社會公器一部分，衛福部要求揭露更詳盡的交易對象，如主要與哪些藥廠或醫材廠商往來等，有助防弊；至於自費項目，主要包括掛號費、病房差額費、健檢或醫美等，以新光醫院為例，自費收入以健檢為最多，每年約4億多元，而掛號費每年約1.8億元。

不過，財報揭露多以大項目為主，即便公布，恐怕也難從財報中看出細節。私立醫療院所協會秘書長吳明彥說，衛福部原本就派會計師查帳或專案審查，也強調法人資訊公開透明確實是趨勢。

「揭露並非壞事。」洪子仁認為，醫院經營本來就可受公評，且社會大眾都期望資訊公開透明。他也提到，健保點值稀釋、醫療成本不斷提高，醫療本業獲益不斷下降，透過資訊揭露，有助讓外界了解醫院經營困境。

醫改會籲健保署留意財報正確性，並積極解讀相關數據

縱使新規定可讓醫療院所財務資訊更公開，台灣醫療改革基金會仍提出兩大疑慮，一為財報正確性，二為如何解讀相關數據。

醫改會研究員吳奎彥表示，之所以對財報正確性提出質疑，主要是近年曾有藥局提供的收入、支出總額剛好是0，但健保署卻一問三不知，呼籲對於醫院財報必須以抽樣等方式展開稽核。

另外，吳奎彥說，以往健保署對於醫院財報都只公布、不解讀，民眾根本看不出這些數字代表的意義，也不知道醫院賺的錢究竟用到哪些地方。

吳奎彥強調，健保總額一年超過新台幣7500億元，其中年領健保費超過2億元的220家醫院，領走近66%的健保總額，影響力不容小覷，健保署身為健保主管單位應有責任監督醫院，包括是否將賺到的錢來提高醫護待遇、社福金支出等，並解讀財報數字，才能讓民眾不只知道哪些醫院賺最多、賠最多，而是真正理解醫院是否把錢用在對社會有助益的地方。

《中央社》報導，衛生福利部中央健康保險署於今年3月30日公布2019年醫院財務報告，全台領取健保費逾2億元的院所共有223家，包括醫學中心19家、區域醫院81家、地區醫院120家、基層診所3家，223家醫療院所領取健保總金額高達4438億元。

整體財務報告顯示，2019年最賺錢醫院同樣由林口長庚醫院蟬聯首位、年賺72.22億元，第2至5名依序為高雄長庚醫院59.81億元、台大醫院24.46億元、桃園長庚醫院21.49億元、中國醫藥大學附設醫院19.75億元；去年第5名的台北榮民總醫院今年則掉至第7名，收入從前一年的19.65億元銳減為13.56億元。

依據《健保法》第73條之規定，保險醫事服務機構當年領取之保險醫療費用超過一定數額者，應於期限內向保險人提報經會計師簽證或審計機關審定之全民健康保險業務有關之財務報告，保險人並應公開之。該法條中規定，財務報告應至少包括資產負債表、收支餘絀表、現金流量表、醫務收入／成本明細表等

依據健保署2017年發布之新聞稿，院所應提財務報告之門檻採逐步擴大辦理，2013年至2015年應申報之標準為領取超過6億元，2016年至2017年提報門檻將降為4億元，2018年後再降為2億元，屆時需公開財報之醫院將達到所有醫院費用的9成以上。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範