75歲以上長者將陸續開始接種疫苗，全台22縣市施打方式一次看

日本提供台灣124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗，中央流行疫情指揮中心已於6月9日發布新聞稿表示於昨（12）天陸續配送至各縣市衛生局或指定醫療院所。

此批疫苗優先接種對象包含了75歲以上的長者。指揮中心表示，此批疫苗將於後（15日）天開打，地方政府若是提前準備好可提前開打。

指揮中心指揮官陳時中今（13）天下午也在記者會表示，為了避免長輩跨區移動，75歲以上長者不限居住地或戶籍地均可就近接種COVID-19疫苗。

《關鍵評論網》彙整全台22縣市對75歲以上長者的接種規劃，由於此批疫苗分配量有限，不少縣市採取優先為85歲以上長者施打。各縣市詳細規劃整理如下：

台北市

市長柯文哲表示，此階段先安排85歲以上的長者、65歲以上的原民長者以及第一到第三類未接種的醫事人員、長照機構、洗腎中心等對象施打。

柯文哲表示，長照機構則會安排機動接種隊，到機構內為大家施打，昨（12）天已經開始進行。85歲以上的長者，為避免群聚與等候時間，採線上預約的方式，從今日早上8點開始開放預約，6/15起即可分批施打。

台北市的施打點，共有28家醫院、12家聯合醫院門診部以及135家社區診所，分散在市區各地。13日早上8點開始的線上預約，年輕人可協助長輩上網預約。若真的不方便上網預約，台北市政府明（14）天會透過里幹事發放通知單給長者，告知注射的地點和時段，並協助安排接種。

另外有6000多位居家長照的民眾，柯文哲表示臺北市衛生局會直接安排到宅施打，請大家耐心等待通知。

新北市

市長侯友宜表示，此階段先安排住宿式長照機構住民及工作人員、85歲以上長者、洗腎患者，以及醫事、防疫人員及高接觸風險者等對象施打。

侯友宜表示，民政局將規劃分區、分里、分時段方式，在各區公所官網公布詳細接種時間和地點。區公所會派「接種大巴」接送長輩前往醫院，有需求的民眾也可撥打新北市4大計程車隊專線，將有「接種小黃」優先派車（自費）。

至於長照社福機構以及洗腎患者，將由轄區衛生所安排200隊機動接種隊，入機構施打。

基隆市

市長林右昌表示，疫苗一部分先為85歲以上（原住民為75歲以上）長者優先施打，由里長與里幹事發送疫苗接種通知單給約7258位符合資格的長輩。

生日在民國25年12月31日前列為第一波施打，時間訂在6月15、16日兩天，上午9點到12點以及下午2點到5點時段。 只要資格符合，居住在基隆但戶籍不在基隆者也可施打，萬一長者未收到通知單，均可洽詢區公所補領取通知單。

林右昌提醒民眾，疫苗接種時請攜帶通知單和健保卡，並填寫好評估與施打同意書，在通知時間提早30分鐘到達指定地點。

桃園市

市長鄭文燦表示，第一波長者接種疫苗6月15日開始，81歲以上長輩優先，75歲到80歲的長者，預計6月21日開放施打。鄭文燦表示，桃園市採取三大原則：免預約、免排隊、分組接種。依照里別，安排長輩到各區疫苗接種站，讓長輩就近打疫苗。

鄭文燦表示，6月14日之前，里長及里幹事會發送疫苗接種通知單給符合資格的長者，只要攜帶通知單、身分證、健保卡，並有1人陪同，依照通知單上的時間到指定地點，不用預約，一定打得到。

若有交通需求，桃園市府也提供疫苗接種愛心計程車免費接送，身障及行動不便的長者，也可以搭乘免費復康巴士前往。另外針對住宿長照機構工作人員及住民，衛生局會派人到院執行。洗腎病友則由執行洗腎的醫療院所執行。

鄭文燦表示，戶籍不在桃園者將採彈性處理，只要向區公所申請，由接種站站長、里長、里幹事或家人簽名，一樣可以接種疫苗，讓戶口不在桃園的長輩沒有後顧之憂，也減少跨區移動的風險。

新竹市

市長林智堅表示，6月14日開始優先為80歲以上的長輩施打，預計兩天完成。為了確實通知，並且進行分流措施，從昨天一早開始，新竹市的里鄰長總動員，將疫苗接種通知書發放到各個家戶，預計今（13）天完成投放。

接到疫苗接種通知書的長輩，請依通知書上的時間地點前來接種，並且攜帶身分證、健保卡、疫苗接種通知書、 評估意願書「缺一不可」。如果戶籍不在新竹市，但有居住事實的長輩，也可以聯繫該里的里鄰長由公所協助造冊。

新竹縣

縣長楊文科表示，將優先為縣內87歲以上年長者（原住民長輩77歲以上），連同機構的長輩約6600人，列為第一梯次優先施打。

楊文科表示，先由13個鄉鎮市公所造冊後，由衛生單位製發通知單，註明施打的時間及地點，由村里幹事發送通知單（長輩不需自行預約）。長輩依照通知單上的指定時間，自行前往或由家人、村里幹事陪同前往接種疫苗，行動不便的長者，由村里幹事安排交通工具，載送長者前往施打地點接種疫苗。

楊文科提醒，提醒接到通知的長輩，請務必攜帶「通知書、健保卡、身份證」前往接種疫苗。此外，只要居住在本縣的75歲以上年長者，不論戶籍是否設在本縣，都可以就近完成接種疫苗，減少跨縣市的移動，將病毒傳染風險降到最低。

苗栗縣

縣長徐耀昌表示，此次優先為85歲以上的長者及原住民75歲以上長者施打，由衛生所負責，首打時間訂於6月15日，將透過村里長造冊並通知施打時間及地點。

關心社福照護的對象，特別將長照、身心障礙、精神復健、老福等機構的住民及照護者優先提列同步於第一階段來施打，將由各機構合作的醫療院所進入機構來施打，後續視疫苗劑量陸續開放接種對象。

台中市

市長盧秀燕表示，台中市和其他縣市一樣，會先開放85歲以上的長者施打，免預約，會發送疫苗通知單，長輩們依照通知單上的時間地點，攜帶疫苗通知單、健保卡和身分證去快打站注射就可以了。

彰化縣

縣長王惠美表示，11日起在各鄉鎮市衛生所、25家醫院及58家診所開放預約到6月13日。彰化縣規劃了27衛生所、25家醫院及58家診所給長輩們先進行登記施打預約，等疫苗到位再進行電話通知，避免群聚。

另外，如長輩為社區關懷據點共餐75歲以上長者、住宿型長照機構住民、長照2.0重度失能等級7-8級75歲以上長者及醫院診所洗腎患者免預約，各單位已先造冊，疫苗到位立即通知施打。

南投縣

縣長林明溱表示，75歲以上長者、65歲以上的原住民，6月15日上午9點將開放電話預約，16日開始接種。

各接種服務機構同步開放電話預約，每通電話限預約2人，不接受現場掛號，民眾請攜帶健保卡和身份證，依照合約醫療機構指定報到時間準時前往。

雲林縣

縣長張麗善表示，此次針對優先施打對象為85歲以上年長者，雲林縣政府已於各鄉鎮預先設置快打站，並依照戶政系統造冊，依行政區規劃接種場次，將由村里幹事通知接種民眾，並協助獨居、行動不便者，依照通知單前往接種。

嘉義市

市長黃敏惠表示，嘉義市75歲以上長者約1萬8000人，考量疫苗數量及群聚風險，首波對象從85歲以上嘉義市民開始施打。從12日起由里長、里幹事協助符合施打資格長輩報名；會由兩區區公所即日起調查施打意願，並再通知施打地點跟時間。

符合接種資格民眾請攜帶身分證和健保卡，陪伴者限1人，採實聯制。黃敏惠提醒民眾請提早15分鐘內報到，逾時視同放棄。

嘉義縣

縣長翁章梁表示，6月15日起85歲以上長者優先施打，有請村里長造冊，有施打意願採登記制，然後看疫苗數量往下開放施打直至75歲，一切完全依疫苗數量決定。100歲以上有意願接種之人瑞，縣府會派員到府接種。獨居或身心障礙不良於行，經村里長評估無法到現場施打，會由縣府與村里長協助施打。

翁章梁提醒，民眾接到通知到指定地點接種，請家人必須陪同，接種完必須停留休息15分鐘。

台南市

市長黃偉哲表示，原訂85歲以上老人的施打計畫由6月15日起，民眾不用預約、不用排隊，由區公所主動通知施打時間及地點，行動不便者還有安心接送及到府施打的方案。

黃偉哲提醒，安心接送、到府施打需要先行預約，而自行前往施打者不用預約。

高雄市

市長陳其邁表示，第一波87歲以上長輩，將在6月15日開始施打，通知書也已經送達，如果沒收到通知、安排接種專車、或是戶籍不在高雄，區公所有單一窗口服務，每天早上8點到下午5點半都可以打電話。

陳其邁表示，依系統造冊以及行政區的規劃，由里幹事通知；針對獨居行動不便還有重大傷病等等的長輩朋友提供車輛接駁；依通知書順序來前往接種，來作人員分流，這三項是高雄市在這次規劃的最重要工作指引。

屏東縣

縣長潘孟安表示，第一階段滿85歲長者，將在6月15-17日完成施打，後續再開放第二階段80-84歲長者。

潘孟安表示，會由村里長、村里幹事主動通知，請長輩依照安排時段，帶身分證、健保卡，依照通知時間地點前往，如果能有由家人陪同前往施打更好。住在屏東符合施打資格，但戶籍不在屏東的長輩，屏東縣府將協助施打，請洽居住地的衛生所，將依照施打順序安排時段。

宜蘭縣

縣長林姿妙表示，第6類75歲以上民眾將優先針對88歲以上長者作為第一波施打對象，並從6月15日起，由各鄉鎮市村里幹事，主動發送「施打疫苗通知單」到有88歲以上長者家戶，請大家依照通知單上的時間、地點前往接種。

花蓮縣

縣長徐榛蔚表示，75歲以上長者及65歲以上原住民長者施打部分，將於15日當天上午8時開放「預約疫苗接種」，民眾可於上班時間電洽各地方衛生所，或利用24小時線上表單申請。

台東縣

縣長饒慶鈴表示，從13日早上8點開始75歲以上設籍台東長者，皆可預約。台東縣這波疫苗施打時間自6月15-16日早上8點開始， 採完全預約制（請提供姓名、身分證字號及聯絡電話）。

澎湖縣

縣長賴峰偉表示，第6類75歲以上長者，衛生局已發函各鄉市公所協請村里辦公室造冊，屆時請長者持健保卡至社區接種站施打。另外，符合條件的民眾也可用電話向衛生所、部立澎湖醫院預約，由院所依序通知安排注射。民眾預約登記後，請靜候通知，分批分流施打，避免群聚。

金門縣

縣長楊鎮浯表示， 75歲以上及原住民65歲以上的長者，已考慮將依民政單位造冊資料逐一調查，同時評估醫護施打量能後，規劃深入社區進行施打的可能，以減少長者舟車往返的不便，也降低移動過程可能的風險。

目前民政單位已造冊，並逐一電話詢問施打意願，建立詳細資料作為醫護人力配置規劃準則，未來也會思考徵召執業醫護協助。

連江縣

縣長劉增應表示，這波開放75歲以上長者施打，將由各鄉公所清點人員名單後施打。

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新聞來源：全台22縣市首長臉書粉絲專頁

核稿編輯：楊士範