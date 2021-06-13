本土新增174例、死亡26例，下週將針對高、中高風險熱區加配疫苗

中央流行疫情指揮中心今（13）日召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增174例確診病例、1例境外移入。確診個案中新增26例死亡。指揮官陳時中表示，確診案例確實逐漸漸少，但他提醒還沒有到可以放鬆的時候。

交通部長王國材今日也出席記者會，說明端午連假首日雙鐵、國道客運實際乘載率，以及國道交通量。王國材表示，昨日國道全線交通量為52.0mvk（百萬車公里），相較去年同時段為119.8mvk，減少了56%。150公里以上長途旅次較去年端午節減少13.2萬輛次，減少65%。

本土新增174例、26例死亡，陳時中：疫情還不到放鬆時刻

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增175例COVID-19確定病例，分別為174例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

指揮中心表示，今日新增之174例本土病例，為79例男性、95例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月23日至6月12日。個案分佈以新北市81例最多，其次為台北市62例，桃園市16例，基隆市7例，彰化縣4例，新竹縣2例，台中市及花蓮縣各1例。其中雙北地區以外縣市31例中，20例為已知感染源、7例關聯不明、4例調查中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性15位、女性11位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月6日至6月10日，確診日介於5月15日至6月12日，死亡日介於6月4日至6月12日。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案（案12924），為本國籍20多歲男性，4月曾在美國當地檢出COVID-19陽性，5月17日自美國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，6月11日自費採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列接觸者1人，列居家隔離。

指揮官陳時中表示，確診案例確實逐漸漸少，但整體疫情仍在積極控制中，他提醒還沒有到可以放鬆的時候。

75歲以上長者可就近接種疫苗，下週針對（中）高風險熱區加配疫苗

日本提供之124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗，首批66萬劑已陸續配送到各縣市。陳時中提醒，為了避免民眾跨區移動的風險，75歲以上長者不限居住地或戶籍地皆可就近接種疫苗。

陳時中表示，下週二或週三起，會再針對高、中高風險熱區加配疫苗。高風險熱區為雙北兩市，將依照原來配送的劑量加發10%、中高風險熱區則加發5%。另考慮離島交通不便且配送不易，醫療資源缺乏等因素，連江縣除第一次配送的劑量之外，將再額外配送2000劑。

有關此批疫苗的第二階段分配，陳時中表示會依照6月15日目標族群施打效率評估，調配分配的數量。倘若有縣市提早完成第一階段的施打，指揮中心將提前配送，並且會視疫情需要，增加高風險熱區分配之疫苗數量。

有關國產疫苗的研發引起相關的討論，發言人莊人祥也在記者會上作出澄清與回應。國產疫苗價格的討論，莊人祥表示疫苗開發技術不同，確實會有價差上的問題。莊人祥表示，國產疫苗採購價格基於保密要求，暫時不便對外透露。

至於台灣緊急授權使用（EUA）的標準未來如何取得國際認可，莊人祥回應，國產疫苗核准施打前，其品質安全療效資料均需經過食藥署及專家會議嚴謹審查通過。此外，國產疫苗廠商也已積極規劃至其他國家進行第3期臨床試驗，以取得國際認證為目標。

端午連假首日雙鐵乘載率、國道交通量均顯著減少

交通部長王國材今日也出席記者會，說明端午連假首日雙鐵以及國道客運實際的乘載率。王國材表示，高鐵昨（12）日實際乘載人數為9574人、乘載率4.8%；台鐵為1萬0068人、乘載率為2.33%；國道客運則為4009人、乘載率為10.8%。

王國材表示，昨日國道全線交通量為52.0mvk（百萬車公里），相較去年同時段為119.8mvk，減少了56%。150公里以上長途旅次（約為台中以南）較去年端午節減少13.2萬輛次，減少65%。

王國材額外補充昨天雪山隧道通過車輛為1萬6729輛次，相較去年同期為4萬8861輛車次，也減少了66%。

王國材表示，國道今日上午全線交通量比昨天減少3成，預估下午大部分用路人將開始北返，故從今日下午4點起將嚴格匝道儀控，調整為「連續假日匝道儀控」，也就是視個別路段壅塞情形實施儀控。

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新聞來源：指揮中心公布新增174例COVID-19本土個案及1例境外移入（新聞來源）

核稿編輯：楊士範