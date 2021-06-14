以色列長達12年的「納坦雅胡時代」劃下句點，班奈特、拉皮德共組最「多元化」新聯合政府

（中央社）以色列國會13日在信任投票中批准成立新的聯合政府，右派領導人班奈特將宣誓成為總理，納坦雅胡創紀錄的12年任期正式劃下句點。

《國土報》（Haaretz）報導，120席的以色列國會（Knesset）今天以60票同意、59票反對、1票棄權，通過由班奈特（Naftali Bennett）和拉皮德（Yair Lapid）聯手共組新政府。

科技新貴億萬富豪班奈特與前電視主播、世俗化中間派拉皮德拼湊出由8個中、小型政黨合組的聯合政府，納入立場鷹派的政黨聯盟右傾（Yamina）、左翼工黨（Labor Party），還有巴勒斯坦裔以色列國會議員加盟。拉納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下馬是這個歷來最「多元化」政府唯一目標。

依輪替執政的協議，49歲班奈特宣誓成為新總理，兩年後將交棒給現年57歲的拉皮德。

班奈特稍早在國會演說中承諾，將會開啟以色列與阿拉伯裔公民的「新篇章」。

他說：「阿巴斯（Mansour Abbas）和聯合阿拉伯民主黨（United Arab List）將會在聯合政府中代表以色列的阿拉伯裔公民。」阿巴斯是聯合阿拉伯民主黨領導人。

極右翼的班奈特也對巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯組織（Hamas）撂話說：「我希望南方繼續停火，但若哈瑪斯選擇對以色列暴力相向，它將會撞進一堵鋼牆裡。」

他感謝美國總統拜登在加薩走廊（Gaza Strip）最近暴力衝突中支持以色列，強調將會改善與美國國會兩黨的關係。

在伊朗議題上，班奈特強調，以色列不會允許伊朗擁有核武。他說：「恢復對伊朗核子協議是個錯誤，將使全球最暴力政權之一取得正當性...以色列將會堅持其（對伊朗）行動完全自由。」

即將下野的71歲長命總理納坦雅胡在演說中批評班奈特是「假右派」，攻擊班奈特領導的極右派政黨聯盟右傾，並且表示：「我將帶領各位對抗這個危險的左派政府，依據神旨，我們會以超乎你們想像的速度將它推翻。」他提到以色列必須防止巴勒斯坦建國說：「美國新政府已經朝這個方向在行動，不但要求凍結營建活動，並且要重開東耶路撒冷的巴勒斯坦領事館。」

新執政聯盟成員納入阿拉伯裔政黨，使得這個猶太國家政府中首度出現伊斯蘭政黨。聯合阿拉伯民主黨領導人阿巴斯以阿拉伯語發表演說時表示：「我們正逢偉大機遇，但我們不會自棄原則。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 以色列新總理班奈特（右二）、與他聯手籌組新政府的拉皮德（中）及部分政府成員，13日出席以色列議會首次內閣會議。

以色列出現新聯合政府，美國隨即道賀

以色列國會在信任投票中批准成立新的聯合政府，右派領導人班奈特將宣誓成為總理，美國總統拜登隨即道賀，並期許加強兩國之間的關係。

拜登發表聲明說：「祝賀總理班奈特、副總理兼外交部長拉皮德以及以色列新內閣的所有成員。」

他說：「我期待與班奈特合作，加強我們兩國之間密切且悠久的關係。」

班奈特則是感謝拜登在加薩走廊（Gaza Strip）最近暴力衝突中支持以色列，強調將會改善與美國國會兩黨的關係。

Thank you Mr. President! I look forward to working with you to strengthen the ties between our two nations 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/RNYPX4amGE — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 13, 2021

掌權12年被終止，回顧納坦雅胡傳奇執政

執政12年的以色列「納坦雅胡魔法」開始煙消雲散，國會通過右翼政治領袖班奈特組閣。成色駁雜的新政府須設法延續互信並且開創新局，否則納坦雅胡影響力將會陰魂不散。

戰無不勝的納坦雅胡幾年前可能沒有想過自己會有這一天。他曾經挺過美國前總統歐巴馬要求對巴勒斯坦人讓步的壓力，2015年還公然反對列強與德黑蘭達成核子協議。雖擋不下通稱「伊朗核子協議」的「聯合全面行動方案」（JCPOA），他卻從繼任歐巴馬的川普那裡得到華府承認耶路撒冷為國都、退出核子協議、幫以色列跟阿拉伯國家「喬」關係等豐厚犒賞。

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納坦雅胡還成功地對伊朗進行「影子戰爭」、讓對巴勒斯坦的長期衝突逐步沸騰。相較於執政前，他掌權期間以巴關係毫無改變，沒有外交突破也無領土兼併。但是執政風格可能已經害他作繭自縛，拜登政府對納坦雅胡態度沉著而無熱情，他和川普的密切關係則讓一大票美國民主黨人對他敬而遠之。

納坦雅胡自2019年起無力掌握國會過半，經過4場無定論大選後，在野勢力終於拼湊出由8個政黨組成的聯合政府，凸顯再來一場大選著實會令人反感。領導右翼聯合黨（Likud Party）逾15年、在大選中連戰皆捷而贏得「比比王」（King Bibi）稱號的他可望成為在野領袖。比比是納坦雅胡的小名。

但是不肯認輸的71歲長命總理彷彿美國前總統川普上身似的，甚至連以色列上演「史上最嚴重選舉舞弊」這種話都講出口。他把自己掌權或失勢跟以色列存滅劃上等號，甚至自比《出埃及記》中公元前13世紀猶太人民族領袖摩西。

貪腐官司纏身、困獸之鬥中的納坦雅胡當時說，「沒有比摩西更偉大的領袖」、「想想上帝是怎麼對付反對派的，你們看上帝對摩西的對手做了什麼」。舊約聖經記載，摩西帶領以色列人出埃及時，不服摩西的250個首領最後被神滅於地縫中。

但是納坦雅胡終究不再是蒙受選召的人。中間派在野領袖拉皮德和民族主義色彩濃厚的極右翼領導人班奈特拼湊出團結政府，13日在以色列國會信任投票中過關，依照輪替協議先擔任總理的班奈特率內閣宣誓就職，長達12年的納坦雅胡時代正式謝幕。

反對派團結，以色列新政府首次納入伊斯蘭政黨

新政府成色駁雜，包含跟納坦雅胡徹底鬧翻的前幕僚們所領導的3個小黨。右翼陣營甚至打破長久以來的禁忌而與阿拉伯裔政黨結盟，使得這個猶太國家政府中首度出現伊斯蘭政黨。

這讓納坦雅胡陣營痛批班奈特「變節」，要他摘掉頭上的猶太教小圓帽。由於言論偏激，即使尚未就任，當局日前已增派警力保護班奈特和副手夏克德（Ayelet Shaked）。以色列國家安全局（Shin Bet）就社媒上的煽動性言論提出警告。當前政治氣氛令人想起前總理拉賓（Yitzhak Rabin）1995年遇刺時的以色列。

宣誓後，班奈特照例將率內閣與總統合照。所屬政黨在最近大選中只獲5%選票就把他拱上權力舞臺，創以色列歷史紀錄。他也將是第一個戴猶太教小圓帽的以色列總理。

然而，千斤重擔現在壓落在這位49歲新總理肩膀上，班奈特得率領以色列歷來最「多元化」政府，克服當前時空和歷史環境下的諸多逆境，證明拉下納坦雅胡有道理。

猶太復國主義者班奈特右派意識形態鮮明，與典型中間立場、將於2023年接替執政的特拉維夫（Tel Aviv）世俗派拉皮德迥異。但報導說，相對年輕（拉皮德較長8歲）的兩人氣味相投，意識形態不同但是價值標準類似，而且彼此惺惺相惜，這些都成為以色列新政府成敗的關鍵。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 率領以色列籌組新政府的關鍵人物 - 班奈特（右）與拉皮德（左）。

如果能夠繼續巧妙地延續互信，他們執政路上也許可以擦出令人驚豔的火花。

但是資本主義者與社會主義者、保守派和自由派、世俗派與宗教派、穆斯林與猶太人為伍的新政府，如果他們後來各自變得身不由己，這樣的結合不無成為政治地雷陣的可能，使得執政聯盟變成以色列政治史上最畸形、最複雜而且問題重重的政府。

如果納坦雅胡徹底退出政壇，為了拉他下馬而擺出的這盤政治棋局註定將會曲終人散。如果納坦雅胡一如預期地成為國會在野領袖，則他所帶來的威脅將成為維繫新政府的黏合劑，但這也意味他對政壇的影響力恐怕會陰魂不散。

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