日美助攻，G7峰會公報首次提及「台海」，以及對中關係、東京奧運、氣候變遷重點一次看

七大工業國集團（G7）高峰會11日在英國康瓦爾（Cornwall）登場，昨（13）日結束為期3天的會議，會議後發布聯合公報，首度強調維護台海和平與穩定的重要性，並鼓勵以和平方式解決兩岸議題；據日本外務省稱，這是G7前身G6自1975年成立後，36年來首度在峰會聯合公報中納入友台文字。另外本次會議也針對COVID-19疫情、疫苗、氣候變遷與中國態度，做出一致立場。

《關鍵評論網》統整G7會議與公報幾個重要議題，帶你快速掌握：

G7公報首次提及台灣局勢

受到COVID-19疫情影響，由美國、英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本與歐盟組成的七大工業國集團（G7）領袖，睽違近2年後首度面對面舉行峰會，中國問題成為焦點之一。而G7成員國也首次在會後公報中提及台海局勢。公報寫道：

我們重申保持印太地區自由、開放的重要性，也就是說必須具備包容性，並以法治為基礎。我們強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵兩岸問題透過和平方式解決。我們嚴正關注東海和南海局勢，堅決反對任何改變現狀和加劇緊張局勢的單方面企圖。

《中央社》引述《產經新聞》報導，指出日美兩國要求把「台灣海峽和平與穩定的重要性」加進領袖宣言中；同樣的文字也載明在日本首相菅義偉4月訪美與拜登會談的聯合聲明中。菅義偉5月下旬與歐盟領袖進行峰會時，也在聯合聲明加入上述文字；因此，可以說日本對創造這樣的趨勢有所貢獻。

歐洲各國傳統上對鄰近的俄羅斯、中東地區及非洲地區抱有強烈意識，跟中國的距離感與日美兩國有所不同。但是對日本來說，中國船艦進入釣魚台列嶼（日美稱尖閣諸島）周邊海域及台灣一旦發生事態（日文稱台灣有事）在安全保障上受到的威脅，讓G7成員國都有相同認知很重要。

日本外務省官員私下說明，「有必要（將台灣情勢）視為國際性的問題」。

另外，菅義偉也在G7峰會第2日會議上表明，支持台灣以觀察員身分參與WHA。菅義偉談及台灣參與WHA時特別指出，「在全球因應傳染病之際，不該出現地理上的空白」。這是繼日本參議院於11日全院一致通過支持台灣參與WHA決議案後，日本政府領袖公開表明支持我國參與WHA。

新疆、香港人權議題，展現對中強硬態度

G7史上從來沒有一次峰會公報像今年一樣這麼直接批評中國。

在人權議題上，公報呼籲中國尊重人權和基本自由，特別是與新疆有關的權利，以及依據《中英聯合公報》和《基本法》所訂定，香港應享有的這些權利、自由和高度自治。

公報也提到，對全球農業、太陽能和服裝行業供應鏈中的強迫勞動表示擔憂，包括針對少數民族的強迫勞動，公報重申維護人權的重要性和國際勞工標準，將要求加強規範以確保全球供應鏈不使用強迫勞動的產品。

在經濟上，G7公報雖然沒有直接點名中國，但提到將強化WTO（世界貿易組織）監督和審查的功能，以防止強迫技術轉讓、盜竊智慧財產權、扭曲市場的國有企業、造成過度生產的補貼等不公平的貿易行為，無疑是衝著中國而來。

Photo Credit:Reuters/達志影像 新疆維吾爾職業訓練裁縫

矢言調查COVID-19起源

G7 還呼籲由世界衛生組織 (WHO) 召集進行透明的、由專家主導的第二階段COVID-19起源調查，包括在中國的調查。

美國總統拜登表示，「 我們無法進入實驗室」， 拜登說，目前還不確定是否因「蝙蝠與動物和環境接觸」導致了COVID-19，或者它是實驗室中的一個實驗出了差錯。

預估2022年終止疫情，同意捐贈10億疫苗

根據G7峰會公報，把終止COVID-19疫情大流行的目標定為2022年。G7將在全球加強生產與配送COVID-19 疫苗，預估未來1年內將提供10億劑COVID-19疫苗，包括此前通過Covax等項目已經出口的疫苗。今後幾個月就會跟民間部門、20國集團（G20）和其他國家合作提升捐助量。

支持東京奧運安全舉行

東奧預定今年7月23日開幕，但因為疫情，日本國內多有反對聲浪。G7會後公報記載支持東京奧運暨帕運（簡稱東奧）安全地舉行。

日本首相菅義偉在G7領袖峰會後表示，與會的各國領袖都大力支持東奧，甚至將「東京奧運會定位為世界團結戰勝病毒的象徵」，他說身為主辦國，這讓他更下定決心要成功舉辦東奧。

停止補助海外燃煤電廠

G7重申他們要在2030年之前，將溫室氣體排放數量降至2010年的一半，並且將在2050年達到「淨零碳排」的目標，今年底以前將停止對海外燃煤電廠的補助。這有助於施壓中國，在減碳的行動上維持一致性。

公報也提及將逐步淘汰汽油與柴油車，但並未對電動車的使用做出新的承諾。

G7領袖雖然同意提升自我貢獻度，以達成富國一年支出1000億美元來幫助窮國減少碳排放、因應全球暖化的承諾。但倡議團體說，G7的承諾並未給出確切的金額。

各界怎麼看G7公報？

G7公報首次提及台海，中正大學戰略暨國際事務研究所兼任助理教授林穎佑表示，近年台灣在台海地區的重要性提升，關鍵除了台灣的經濟實力，例如半導體、晶圓產業在世界上擁有一席之地外，另外就是台灣位處重要的海上交通線。

林穎佑指出，當前有所謂「四海連動（南海、台海、東海、黃海）」說法，意指若南海、台灣、朝鮮半島及日本等處發生狀況，都會有連帶效果，尤其在全球化的經濟發展時代，若台海發生變化、可能牽一髮動全身，進而影響全球經濟；因此，在現今後疫情時代，各國都會希望台海狀況越穩定越好，以有餘力面對疫情這種非傳統安全威脅。

德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，這次公報提及維持台灣海峽和平穩定的重要性，確實是史無前例，反映出拜登政府成功說服民主大國，須為增強威嚇力做出貢獻。

不過，葛來儀表示，整份公報只提及中國3次，顯示歐洲大國對向中國採取對抗性姿態仍有所遲疑。

美國總統拜登結束G7峰會後，將前往比利時布魯塞爾，加入北約其他29個成員國領袖，準備14日展開的北約高峰會。屆時對於日益占主導地位的中國將做出什麼新決策，值得關注。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航