【圖表】勞工紓困貸款6/15開放申請，最高可貸10萬元！如何申辦QA一次看

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）衝擊各行各業，除了行政院日前已啟動紓困4.0，勞動部也將延續辦理勞工紓困貸款，貸款對象為受疫情影響、年滿20歲的本國籍勞工，每人最高可貸款新台幣10萬元，第1年利息將由勞動部補貼。

以下為勞動部提供的紓困貸款申請相關資訊：

Q1：勞工紓困貸款什麼時候開放申請？

無論是線上申辦或是銀行臨櫃，統一自明（15）日早上9點開始受理申請。

Q2：誰可以申請紓困貸款？

勞工紓困貸款開放給本國籍年滿20歲以上受疫情影響的勞工，2019年或2020年個人各類所得總額在50萬元以下者。沒有投保勞工保險者，如能提出工作收入證明，也可提出貸款申請。

Q3：去年申請過，今年還可以申請嗎？

如果去年曾經申請勞工紓困貸款，有依約還款，並符合本次貸款資格者，還是可以申請本次的勞工紓困貸款。如果是今年第一次申請這波疫情開辦的勞工紓困貸款，只能申請一次。

Q4：要去哪申請？需要什麼資料？

可以查詢勞動部網站公布的金融機構，選擇自己已開戶的銀行辦理，線上（或臨櫃）填具申請書、聲明書及檢附個人身分證件，有參加勞工保險者不用再檢附工作證明；未參加勞工保險者，可提出工作收入資料作為證明。為避免群聚，建議儘量辦理線上或預約申請，比較安全。

Q5：如何線上申請勞工紓困貸款？

Q6：勞工紓困貸款利率多少？政府補貼多少利息？

本次紓困貸款目前利率最高按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加1%計算，目前年息是1.845%。撥款日起第1年利息，由勞動部補貼，第2年、第3年由申請人自行負擔。

Q7：勞工紓困貸款怎麼償還？

貸款人在貸款期間，第1年的第1個月至第6個月是寬限期，不用繳納本金；第7個月到第12個月攤還本金；第2年起及第3年按月攤還本金及利息。

假設貸款10萬元的話，根據中國信託銀行試算結果，3年內要還的金額如下：

第1個月至第6個月：為寬限期，不需繳款，利息由勞動部補貼

第7個月至第12個月：按月攤還本金，每月應繳金額約3334元

第13個月至第36個月：按月攤還本金及利息，每月應繳金額約3398元

Q8：申請後多久可以領到錢？

由於貸款資金是由銀行提供，銀行會依規定審查信用及工作收入情形，如應備文件齊全，提出申請後銀行會儘速完成審查通知簽約及對保。確切辦理所需時間，需要洽詢承貸銀行。

Q9：沒有正常還款，會有什麼影響？

貸款人在貸款期間，第1年第1個月至第6個月為寬限期，免繳納本金。但從第7個月至第12個月開始，須攤還本金，如果貸款人積欠貸款本金達3個月，會停止利息補貼，另銀行也會針對貸款人未償還的本金進行追回。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航