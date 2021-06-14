2021/06/14,
健康

指揮中心加嚴機組員返台措施，7/1起沒打疫苗者需「7+7」居家檢疫

指揮中心加嚴機組員返台措施，7/1起沒打疫苗者需「7+7」居家檢疫
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

從7月1日起，長程航班機組員若無完整接受2劑疫苗者，將採「7+7」與「5＋9」的防疫措施，完整接種疫苗者才能採7天的自主健康管理。指揮官陳時中表示，希望機組員都能盡快施打。

端午連假，中央疫情指揮中心今（14）日公布國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病情，新增185例本土確診病例，確診個案中新增15例死亡，指揮官陳時中表示，這幾天疫情比較平穩，不管是發病日還是採檢日來看，都有往下的趨勢，看起來是比較好的跡象，尤其雙北整體發展朝向好的方向發展，都是大家的努力，但不可以鬆懈。

今日新增之185例本土病例，個案分佈以新北市98例最多，其次為台北市42例，為83例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年5月28日至6月13日。

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Photo Credit: 指揮中心

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月12日累計公布1萬1547位確診個案中，已有5802人解除隔離，解隔離人數達確診人數50.2%，緊繃的醫療資源暫時能鬆口氣。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也指出，國內專責病房、加護病房的收治人數持續下降，全國的病床量能已慢慢的回復中。

防堵疫情破口，指揮中心公布最新機組員返台檢疫措施

不過，國際疫情持續嚴峻且變化快速，為確保國籍航空機組員職場健康及維護國內防疫安全，指揮中心今日也公布「國籍航空公司機組員接種COVID-19疫苗後之檢疫措施」，從7月1日起長程航班機組員若無完整接受2劑疫苗者，將採「7+7」與「5＋9」的防疫措施，完整接種疫苗者，才能採7天的自主健康管理，陳時中也說，希望機組員都能盡快施打。

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如果沒有接種疫苗的機組員，還能不能派飛？陳時中表示，將依照現有規範，將機組員分別安排在安全組和風險組分流派飛，將視狀況做滾動式調整。

副指揮官陳宗彥表示，目前國籍航空機組員多只有打第一劑疫苗（飛行機組員83%已施打，後艙機組員57%已施打），預計要到6月下旬才會施打第二劑疫苗。

外傳抗寄生蟲藥物能治病？專家會議：不建議服用

針對近日國外有研究指出使用抗寄生蟲藥物伊維菌素Ivermectin用來治療COVID-19，張上淳表示今經過專家會議討論後，仍認為不建議常規使用。

張上淳表示，雖有少數研究指該藥物對於治療COVID-19有效，但數量並不大，綜合研究指出還沒有證據指該藥物有降低死亡率、插管率、縮短住院天數等效果，且包含WHO、美國、歐盟都沒有這樣的建議，甚至像是美國藥物管理局也在官網明確指出不要買這個藥物來治療。

張上淳表示，最近有指出該藥物有效果的報告，專家小組也有檢視，但一致認為數量還是非常少，證據力還是不足，且有些國家民眾聽到該藥物有效消息，就自行購買使用，雖該藥物是要醫師處分才買得到，但動物界也有用該藥物，導致某些民眾去買動物用藥，劑量完全不對，可能有出現副作用風險，因此建議民眾不要自行購買服用，以免造成不必要的風險。

有跨黨派立委提案，要求將mRNA疫苗（如輝瑞、莫德納疫苗）優先供給懷孕之醫護、具有相關病史的醫事人員施打，到底哪個牌子的疫苗對孕婦最安全？張上淳也表示，目前還沒有大量數據資料能證實，有人建議mRNA的疫苗可以考慮，但疫苗還沒有百分之百的安全，專家小組決議，孕婦到底需不需要趕快施打疫苗還是要考量風險狀況。如果是高風險的如醫護人員，必須要跟醫師討論風險，打疫苗和暴露在病房染疫風險兩相衡量後，再做決定。

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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