2021/06/14,
政治

香港中聯辦：結束一黨專政會威脅香港繁榮

香港中聯辦：結束一黨專政會威脅香港繁榮
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

在6月12日的一場演講中，香港中聯辦主任駱惠寧高調宣稱，要求結束中共一黨專政、否定中共對「一國兩制」領導的人是香港繁榮穩定的真正大敵。這一表述被認為劍指堅持「結束一黨專政」三十餘年的香港支聯會。

駱惠寧是在「中國共產黨與『一國兩制』」主題論壇上發表上述（結束一黨專政會威脅香港繁榮）言論的。他在主旨演講中說：回歸以來，香港「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成功，但在反中亂港勢力的煽惑下，也出現了「積非成是」的觀念誤區和「變形」、「走樣」的現實風險。

中聯辦主任認為，2019年爆發的「修例風波」，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰一國兩制「原則底線」。而「以習近平同志為核心的黨中央堅持依法治港，築牢了維護國家安全的防線，維護了『愛國者治港』根本原則，粉碎了反中亂港勢力『顏色革命』的圖謀，『一國兩制』重回正軌。」正是在此過程中，香港各界進一步認識到，「『一國』是『兩制』的前提和基礎；『一國』是根，根深才能葉茂；『一國』是本，本固才能枝榮。」

駱惠寧還堅稱，「歷史告訴我們，沒有共產黨就沒有新中國，就沒有中國特色社會主義，就沒有『一國兩制』，也就沒有香港的順利回歸和回歸後的繁榮穩定。」並以此推論「推進『一國兩制』事業，必須堅持和維護中國共產黨的領導。」

RTXCWKO2
Photo Credit: Reuters / 達志影像
支聯會惟一不在獄中的副主席鄒幸彤

他強調：「那些叫囂『結束一黨專政』、否定黨對『一國兩制』事業領導的人，那些企圖把香港作為地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透內地橋頭堡的人，是在毀壞『一國兩制』制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。」「事實將繼續證明，維護中國共產黨的領導，就是維護『一國兩制』，就是維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，就是維護香港的光明前途和香港同胞的根本福祉。」

準備取締支聯會？

駱惠寧的此次發言，被認為劍指堅持「結束一黨專政」三十餘年的香港支聯會。一段時間以來，圍繞「結束一黨專政」是否觸犯香港《國安法》之討論，也並無明確的定論。支聯會秘書蔡耀昌現在表示，支聯會要按中聯辦主任駱惠寧的言論及目前嚴峻的政治形勢，全面討論及評估情況。支聯會惟一不在獄中的副主席鄒幸彤則在接受《明報》採訪時說，駱惠寧的說法是「恐嚇」，並重申支聯會綱領不會因此調整；支聯會是追求民主的組織，而「結束一黨專政」是追求民主。鄒幸彤認為，現在不是「結束一黨專政」口號的問題，而是政權想將追求民主的組織定義為犯罪，「相信會有不同行動針對各民間團體。」她反指香港繁榮穩定的大敵是政權的濫權。

香港民主黨主席羅健熙也強調，「一國兩制」的設計允許香港在社會制度、意識形態上與國家有差異，「一國兩制」的重要組成部分是開放、多元、尊重差異。

而建制派政治人物、港區全國人大代表譚耀宗則說，駱惠寧講清楚什麼口號有問題是好事，「希望大家不要再用」；他認為，「有些人利用一句口號，背後有其政治目的。」至於支聯會是否會被取締，譚耀宗說「任何組織都要遵守《港區國安法》和香港法律」，犯法便要承擔責任。

另一名建制派政治人物、立法會議員葉劉淑儀則說，「如果你真要推翻一黨專政、打倒國家，這當然有問題啦。」她奉勸民眾不要嘗試叫這些口號。

不過，香港大學法律學者在接受《明報》訪問時指出，官員對法律的理解值得關注，但這只是觀點而非法律，因此對法院無約束力、無法律效力，最終具備約束力的還是法律判決。

值得一提的是，中國內地媒體在引述駱惠寧發言時，都刪除了「那些叫囂『結束一黨專政』的人」這半句話。而香港中聯辦網站上刊登的演講稿則並未刪減此句。

© 2021年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。