香港中聯辦：結束一黨專政會威脅香港繁榮

駱惠寧是在「中國共產黨與『一國兩制』」主題論壇上發表上述（結束一黨專政會威脅香港繁榮）言論的。他在主旨演講中說：回歸以來，香港「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成功，但在反中亂港勢力的煽惑下，也出現了「積非成是」的觀念誤區和「變形」、「走樣」的現實風險。

中聯辦主任認為，2019年爆發的「修例風波」，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰一國兩制「原則底線」。而「以習近平同志為核心的黨中央堅持依法治港，築牢了維護國家安全的防線，維護了『愛國者治港』根本原則，粉碎了反中亂港勢力『顏色革命』的圖謀，『一國兩制』重回正軌。」正是在此過程中，香港各界進一步認識到，「『一國』是『兩制』的前提和基礎；『一國』是根，根深才能葉茂；『一國』是本，本固才能枝榮。」

駱惠寧還堅稱，「歷史告訴我們，沒有共產黨就沒有新中國，就沒有中國特色社會主義，就沒有『一國兩制』，也就沒有香港的順利回歸和回歸後的繁榮穩定。」並以此推論「推進『一國兩制』事業，必須堅持和維護中國共產黨的領導。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 支聯會惟一不在獄中的副主席鄒幸彤

他強調：「那些叫囂『結束一黨專政』、否定黨對『一國兩制』事業領導的人，那些企圖把香港作為地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透內地橋頭堡的人，是在毀壞『一國兩制』制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。」「事實將繼續證明，維護中國共產黨的領導，就是維護『一國兩制』，就是維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，就是維護香港的光明前途和香港同胞的根本福祉。」

準備取締支聯會？

駱惠寧的此次發言，被認為劍指堅持「結束一黨專政」三十餘年的香港支聯會。一段時間以來，圍繞「結束一黨專政」是否觸犯香港《國安法》之討論，也並無明確的定論。支聯會秘書蔡耀昌現在表示，支聯會要按中聯辦主任駱惠寧的言論及目前嚴峻的政治形勢，全面討論及評估情況。支聯會惟一不在獄中的副主席鄒幸彤則在接受《明報》採訪時說，駱惠寧的說法是「恐嚇」，並重申支聯會綱領不會因此調整；支聯會是追求民主的組織，而「結束一黨專政」是追求民主。鄒幸彤認為，現在不是「結束一黨專政」口號的問題，而是政權想將追求民主的組織定義為犯罪，「相信會有不同行動針對各民間團體。」她反指香港繁榮穩定的大敵是政權的濫權。

香港民主黨主席羅健熙也強調，「一國兩制」的設計允許香港在社會制度、意識形態上與國家有差異，「一國兩制」的重要組成部分是開放、多元、尊重差異。

而建制派政治人物、港區全國人大代表譚耀宗則說，駱惠寧講清楚什麼口號有問題是好事，「希望大家不要再用」；他認為，「有些人利用一句口號，背後有其政治目的。」至於支聯會是否會被取締，譚耀宗說「任何組織都要遵守《港區國安法》和香港法律」，犯法便要承擔責任。

另一名建制派政治人物、立法會議員葉劉淑儀則說，「如果你真要推翻一黨專政、打倒國家，這當然有問題啦。」她奉勸民眾不要嘗試叫這些口號。

不過，香港大學法律學者在接受《明報》訪問時指出，官員對法律的理解值得關注，但這只是觀點而非法律，因此對法院無約束力、無法律效力，最終具備約束力的還是法律判決。

值得一提的是，中國內地媒體在引述駱惠寧發言時，都刪除了「那些叫囂『結束一黨專政』的人」這半句話。而香港中聯辦網站上刊登的演講稿則並未刪減此句。

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