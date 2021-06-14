天價的音樂噴泉，應該播甚麼音樂？

觀塘海濱長廊的音樂噴泉，啟用兩日就故障，急需維修，以一件藝術品的角度來告訴大家：生命精彩就可以，不需長命。

香港人生活匆忙，晚間有個去處暫時清空思緒，看海、聽樂，本是美事，但現場耳聞其播放的音樂後，不禁驚歎：如此選曲、鋪排、音響，豈不教人此時此夜難為情？

圖片由作者提供 觀塘海濱長廊的音樂噴泉，耗資港幣五千萬。

之於一場音樂表演，選曲與鋪排攸關重要，這並不是說囊括世界名曲就能顯高尚品味，或劍走偏鋒地選些小品然後就能以一副「你估我唔到」的心態自居。

得先簡單說明一下這音樂噴泉的曲單，清一色管弦樂，乍看還好。開首是韓德爾（Georg Handel，1685——1759）《水上音樂》D大調第二組曲（Water Music Suite in F major, HMV 349）中的〈號笛舞曲〉，此曲遐邇聞名，香港觀眾不會陌生，前年香港小交響樂團就曾奏過，我躬逢其會。緊接的是柴可夫斯基（Pyotr Tchaikovsky, 1840——1893）〈花之圓舞曲〉（Valse des fleurs），選自芭蕾舞劇《胡桃夾子》（The Nutcracker），為香港管弦樂團每年聖誕合家歡音樂會必不可少的一首，然後音樂倏地平靜，乃是久石讓的《天空之城》，最後以希臘裔美籍作曲家雅尼（"Yanni" Yiannis Chryssomallis）大氣磅礡的《聖托里尼》（Santorini）作結，也就是香港電台已停播的評論節目「五稜鏡」之開場曲。

這個看似四平八穩的曲單，實則將世界名曲東拼西湊，無甚鋪排。聆聽這類非流行樂表演——也就是純器樂——通常會有一個約定俗成的編排，一開始是作開場音樂的序曲，跟著是大樂隊作品，層層鋪張，方能令聽眾感受迭起。《水上音樂》明明有一首序曲，似乎更適合放在表演的開首。當然，這不是在音樂廳裏的演出，不按流程並無可不可，但問題是，這個在海邊的噴泉現在缺少的，是更多呼應周遭環境的音樂。

圖片由作者提供 或許出於是方便施工的需要，四個在燈柱上的的擴音器都是同一方向（此為其一），音量充足，但聲效則不夠平衡及立體，面向及背靠噴泉，聽到的音色迥異。

音樂之美，並非單靠震撼聲效折服觀眾，也不能只扣着一個主題便借題發揮，而是在於令觀眾既享受眼前環境，耳邊傳來的樂聲也能切合，這通感的效果能營造「聲境」，妙不可言。同一首樂曲，盡管主題都是「水」，在星光大道海旁和大埔海濱公園，都有不同的效果；好比在船灣淡水湖，你不會期待聽到《鋼鐵洪流進行曲》。

我詰問「應該播甚麼音樂」並非是以自己的審美偏好出發，如果我說應該播貝多芬，馬上就會有人跳出來：「為何不播放莫札特？一首中國作曲家作品也沒有，是否不愛國？」我想帶出的是樂曲內容——或稱「樂思」——須符合周遭環境，才能令這音樂噴泉稍增內涵，營造聲境，不然它只是一座能發出聲音的機器。現在的《天空之城》、《聖托里尼》，雖是妙韻，卻頗格格不入。

這海濱長廊是休憩用地，遠離熙來攘往的觀塘市中心，面靠維多利亞港。音樂噴泉只有在晚間上演，曲終人散後，對著寂靜的夜景，我腦中卻浮起法國印象樂派大師德布西（Claude Debussy, 1862——1918）的管弦樂交響素描《大海》（La mer）第二樂章〈浪的遊戲〉（Jeux de vagues），尤其是作曲家親自改編的四手聯彈版本，那如浪花般零碎的音型及若隱若現的長樂句，如夢如幻。

噴泉旁嬉水的稚童，則宛若浪漫主義大師李斯特（Liszt Ferenc, 1811——1886）《艾斯特山莊的噴泉》（Les jeux d'eaux à la Villa d'Este）或另一位印象樂派作曲家拉威爾（1875——1937）（Joseph-Maurice Ravel）《水之嬉戲》（Jeux d'eaux）中的光景，更不用說鋼琴詩人舒曼（Robert Schumann，1810——1856）《童年即景》（Kinderszenen, Op. 15）第七曲〈夢幻曲〉（Traumerei）。隨便枚舉幾首，似乎都比〈花之圓舞曲〉及《天空之城》過之而無不及。這些小品，不但有著更呼應觀塘海濱長廊的樂思，還令表演曲目更為豐富——總不能每每是氣派恢宏的管弦樂。

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責任編輯：Alex

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