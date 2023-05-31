殯葬業貪污弊案連環爆，前副處長王文秀每月卡費30萬，北市殯葬處弊案起訴8人
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王文秀任職殯葬處期間，於2019年至2021年的年薪差不多是120萬元，然而她的銀行帳戶竟提領出931萬4383元；此外王另以現金支付醫美、SPA、供養法師還有繳貸款等開銷，總計這3年內花了969萬元。
前台北市政府殯葬處副處長王文秀先前因涉嫌圖利廠商取得標案遭約談，日前又被查出涉及兩弊案，收受業者行賄共計數十萬元。台北地檢署去年11月約談包含王女在內共7人，今（31）日依違反貪污治罪條例等罪，將王文秀、涉案廠商陳永傑、寶相閣負責人詹坤霖、易真公司負責人張簡鼎晉、白手套陳紫皓、業者張景森、洪鉦皓、曾任議員助理的北市府顧問許志成等8人起訴。
護航廠商取得標案
檢廉在前年間發現台北市殯葬管理處一殯與二殯六名基層公務技術員、技工，向殯葬業者收紅包，以便加速進館、入殮、挑選冰櫃位置等。
而王文秀則在去年3月，因涉嫌在2020年到2021年間，將殯儀館的「奠祭禮廳布置」、「電子輓聯設備」等採購資訊洩漏給特定廠商，護航廠商取得標案，也曾經遭檢察官搜索約談。
專案小組進一步分析扣得手機，發現王文秀在經手台北市二殯停車場標案時，疑似透過中間人收取泰翔公司的業者賄賂。另外，寶相閣公司申請興建生命紀念館時，因緊鄰道路寬度不足等問題卡關，也涉嫌以現金行賄的方式，希望王女協助解決審核問題。
去年廉政署偵訊弊案時，業者坦承在停車場標案行賄王「前金」30萬、「後謝」20萬元，另納骨塔案行賄10至20萬元，雖然王否認索賄，北檢訊後在去年11月30日聲押禁見王女獲准。
檢方後續也在偵辦過程查出，王文秀任職殯葬處期間，於2019年至2021年的年薪，分別為121萬6748元、127萬3240元、123萬6837元，3年的年薪總計372萬6825元，頂多每月還會從先生帳戶獲得轉帳1萬8000元。
然而這段期間，她名下的銀行帳戶竟提領出931萬4383元；此外，王另以現金支付醫美、SPA、供養法師還有繳貸款等開銷，總計於這3年內，花了969萬7483元，每個月信用卡的帳單，花費20萬到30萬元不等。倘若銀行帳戶的餘額不足時，當月她就從不明管道，將來源不明的現金存入帳戶，對於帳戶內的不明存款，她也無法提出合理的說明。
檢方認犯後態度不佳，請法院從重量刑
起訴書指出，王文秀任職北市殯葬處副處長，經手喪葬人生大事的業務，本應奉公守法，服務人群，讓民眾人生最後一哩路得以順利完成，卻利用職務與廠商勾結，操控北市殯葬處相關採購案，多次利用職權，以洩密、影響評選委員、影響北市殯葬處人員等不法、不當方式，護航其屬意的廠商得標，再藉此謀取私利，惡性重大，且王女犯後態度不佳，顯不知悔改，建請法院從重量刑。
許志成則多次配合王文秀，非法圖利、洩密給王文秀屬意的廠商，檢方考量許志成承認部分犯行，建請法院量處適當之刑。至於涉案廠商陳永傑、詹坤霖、張簡鼎晉、白手套陳紫皓等4人，均於偵查中認罪，承認犯行，檢方認定4人的犯後態度良好，建請法院從輕量刑。
另捲入此案的時任北市殯葬處課長歐陽更生、業者蕭德銘、林（人百）宗、林震雨以職員等人，因罪證不足獲不起訴。
歐陽更生、技工孫佩仁，之前也因違法包庇業者違法修墓掘骨回葬，一審被依法分別被判1年2個月及1年4個月徒刑。
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核稿編輯：翁世航
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10大南投農會伴手禮【上篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的前5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
1. 信義鄉農會
推薦人氣伴手禮：雙金迎百紀念酒禮盒
紀念酒堅守台灣工藝核心價值，兩個鄰近的台灣在地產因為價值觀的結合，終於開花結果。其酸甜適口，不徐不燥的特性像是氣質美少女。是梅子夢工廠產品中擁有信義鄉婦女溫柔特性的代表酒品。信義鄉地處偏遠，物質生活不便讓許多外鄉女子不敢下嫁信義鄉，所以勇敢嫁到信義鄉的女性多半擁有著過人的毅力、溫柔與感性。不拘泥於形而外的物質，只為與伴侶長相廝守、共同奮鬥。酒液的酸甜口感，像極了堅毅愛情的前段；果肉香甜的溫暖後勁，則有如長相廝守努力下生命中所產生的心靈富足。金牌的狂野與柔水透過堅守台灣在地工藝的「添興窯」陶藝，創作結合，讓百年的歡慶更加具台灣精神，與看見台灣工藝的核心價值。
成分：金牌柔水釀造酒、黃梅、砂糖
容量：375毫升
售價：1580元
2. 魚池鄉農會
推薦人氣伴手禮：典藏紅茶禮盒
典藏禮盒的設計係以茶業改良場魚池分場為發想，以一棟帶著濃厚英國風的錫蘭式建築物為主體。外圍分別由紅茶之父「新井耕吉郎」揭開魚池鄉紅茶的製程和發展歷史；象徵了921之後魚池紅茶產業復甦的橄欖樹；以及年輕茶農遠眺日月潭，呈現出將魚池鄉紅茶帶入新頁的意象。盒內採用紙漿塑糢將本會產品撐起，整體形象磅然大氣又不失環保之本意。
「台茶18號－紅玉」茶業改良場以台灣山茶與緬甸大葉種Burma選育，歷經五十餘年育種試驗，所選育適作紅茶之優良品種。茶湯水色艷紅上層戴著黃金環，散發出淡淡之薄荷加肉桂香，滋味醇厚。夏茶具收斂性，茶湯入口後，會有些微澀的感覺，但會逐漸化開而回甘，且會持續一段時間。此乃茶多酚含量高，經全發酵後，轉化成茶黃質及茶紅質，有豐富內涵之呈現。此種迷人之香氣及滋味，即源自於原生種台灣山茶，曾被紅茶專家讚譽為「台灣紅」、「台灣香」，足可代表台灣紅茶與眾多世界知名紅茶爭鋒，是極為獨特之品種。
「阿薩姆紅茶」1936年，日本人在魚池鄉日月潭畔之貓囒山設立「魚池紅茶試驗支所」，並自印度引進阿薩姆茶種，發展紅茶產業 ，亦曾在倫敦拍賣會中名列頂級，也是日本天皇的御用珍品，民國四十年至六十年間，更是台灣農產品外銷主力。茶湯水色深紅，滋味濃郁甘醇帶有天然的麥芽香；除單獨飲用外，亦適合加入鮮奶調製成奶茶，茶湯轉成琥珀色，茶香中伴隨著奶香，「色」「香」「味」俱佳，且冷、熱飲用各有不同之風味。
成分：紅玉茶葉、阿薩姆紅茶茶葉
容量：75g*2罐
售價：1600元
3. 水里鄉農會
推薦人氣伴手禮：佐梅香三入組
水里鄉隸屬南投三大青梅產區之一，知名度雖不如信義鄉，但因鄉內梅樹大多改良為矮樹品種以便採收，也因此更方便遊客近距離欣賞拍照，故成為部落客所熱愛的「賞梅秘境」。
水里鄉內擁有上安、郡坑、新山、興隆、永興、玉峰、車埕、新興等八大梅園社區。由於青梅擁有「一月賞梅、四月採梅」的特質，梅樹在不同季節展現不同的風情。產季初期的青梅熟度較低，適合做脆梅；清明之後青梅熟度較高、風味鮮明，適合做Q梅、梅酒或梅醋。產期初期青梅梅果小顏色較青，後期果實大但顏色些微轉黃。水里鄉農會依據青梅不同產期之特性推出系列商品，讓您品味不同的酸甜與青澀的滋味。
成分：熟梅藏香酒+烏梅魯醬+蜂蜜梅醋
容量：250ml*3瓶
售價：690元
4. 竹山鎮農會
推薦人氣伴手禮：杉林溪烏龍組（參等獎）
竹山鎮，舊稱「林圯埔」，隸屬於中華民國臺灣南投縣，位於該縣西南隅，地處濁水溪南岸、清水溪東岸，因清代曾為雲林縣縣治，而有「前山第一城」之稱，並因地理位置與歷史文化等因素，至今仍與斗六市關係密切，是臺灣僅次於花蓮縣玉里鎮的面積第二大鎮，亦為南投縣之觀光旅遊聖地。位於竹山鎮的杉林溪烏龍茶，因受高海拔自然環境條件之賜，日夜溫差大，茶菁平均生長期超過五十五天以上，故其葉片肥厚、柔軟、內涵豐富，經茶農精心研製，控制適當發酵，所製成之成茶，呈現獨特之高山茶特色風味，外觀勻整富有光澤，茶湯金黃、透明度佳、香氣幽雅、滋味甘醇。
成分：茶葉
容量：600公克／盒
售價：2500元
5. 中寮鄉農會
推薦人氣伴手禮：中寮肉桂茶
中寮鄉為傳統農村形態，早年因香蕉輸日而盛極一時，現今農田零星分佈，以栽種龍眼、竹筍、香蕉、柑桔等作物為主。中寮鄉所產龍眼肉質飽含水份屬於上品，每當八月生產期枝繁葉茂、結果纍纍，待產季過後將生過剩的龍眼烘焙製成龍眼乾，滋補養頻，廣受消費者喜愛。近來，中寮鄉農會更積極投入藥用植物的栽種及藥膳食補的推行，並多次舉辦藥膳料理品嚐 、促銷及講習等，致力為農民尋得另一個農業新機，而「 農特產展售中心」的成立，提供農民更多元的銷售管道，其中龍眼加工品、肉桂茶、桂圓紅棗茶、明日葉茶包等，為目前積極推廣之農特產品。中寮肉桂茶，由南投的好山好水所孕育，生長在無環境污染的肉桂森林，天然養成、健康、安全、優質，其茶湯入喉甘潤甜美，香味濃郁。是來中寮遊客，必買之伴手禮。
成分：肉桂茶包
容量：3公克*20入／盒
售價：280元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。