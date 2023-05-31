2023/05/31,
司法

殯葬業貪污弊案連環爆，前副處長王文秀每月卡費30萬，北市殯葬處弊案起訴8人

殯葬業貪污弊案連環爆，前副處長王文秀每月卡費30萬，北市殯葬處弊案起訴8人
Photo Credit: 中央社

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王文秀任職殯葬處期間，於2019年至2021年的年薪差不多是120萬元，然而她的銀行帳戶竟提領出931萬4383元；此外王另以現金支付醫美、SPA、供養法師還有繳貸款等開銷，總計這3年內花了969萬元。

前台北市政府殯葬處副處長王文秀先前因涉嫌圖利廠商取得標案遭約談，日前又被查出涉及兩弊案，收受業者行賄共計數十萬元。台北地檢署去年11月約談包含王女在內共7人，今（31）日依違反貪污治罪條例等罪，將王文秀、涉案廠商陳永傑、寶相閣負責人詹坤霖、易真公司負責人張簡鼎晉、白手套陳紫皓、業者張景森、洪鉦皓、曾任議員助理的北市府顧問許志成等8人起訴。

護航廠商取得標案

檢廉在前年間發現台北市殯葬管理處一殯與二殯六名基層公務技術員、技工，向殯葬業者收紅包，以便加速進館、入殮、挑選冰櫃位置等。

而王文秀則在去年3月，因涉嫌在2020年到2021年間，將殯儀館的「奠祭禮廳布置」、「電子輓聯設備」等採購資訊洩漏給特定廠商，護航廠商取得標案，也曾經遭檢察官搜索約談。

專案小組進一步分析扣得手機，發現王文秀在經手台北市二殯停車場標案時，疑似透過中間人收取泰翔公司的業者賄賂。另外，寶相閣公司申請興建生命紀念館時，因緊鄰道路寬度不足等問題卡關，也涉嫌以現金行賄的方式，希望王女協助解決審核問題。

去年廉政署偵訊弊案時，業者坦承在停車場標案行賄王「前金」30萬、「後謝」20萬元，另納骨塔案行賄10至20萬元，雖然王否認索賄，北檢訊後在去年11月30日聲押禁見王女獲准。

檢方後續也在偵辦過程查出，王文秀任職殯葬處期間，於2019年至2021年的年薪，分別為121萬6748元、127萬3240元、123萬6837元，3年的年薪總計372萬6825元，頂多每月還會從先生帳戶獲得轉帳1萬8000元。

然而這段期間，她名下的銀行帳戶竟提領出931萬4383元；此外，王另以現金支付醫美、SPA、供養法師還有繳貸款等開銷，總計於這3年內，花了969萬7483元，每個月信用卡的帳單，花費20萬到30萬元不等。倘若銀行帳戶的餘額不足時，當月她就從不明管道，將來源不明的現金存入帳戶，對於帳戶內的不明存款，她也無法提出合理的說明。

檢方認犯後態度不佳，請法院從重量刑

起訴書指出，王文秀任職北市殯葬處副處長，經手喪葬人生大事的業務，本應奉公守法，服務人群，讓民眾人生最後一哩路得以順利完成，卻利用職務與廠商勾結，操控北市殯葬處相關採購案，多次利用職權，以洩密、影響評選委員、影響北市殯葬處人員等不法、不當方式，護航其屬意的廠商得標，再藉此謀取私利，惡性重大，且王女犯後態度不佳，顯不知悔改，建請法院從重量刑。

許志成則多次配合王文秀，非法圖利、洩密給王文秀屬意的廠商，檢方考量許志成承認部分犯行，建請法院量處適當之刑。至於涉案廠商陳永傑、詹坤霖、張簡鼎晉、白手套陳紫皓等4人，均於偵查中認罪，承認犯行，檢方認定4人的犯後態度良好，建請法院從輕量刑。

另捲入此案的時任北市殯葬處課長歐陽更生、業者蕭德銘、林（人百）宗、林震雨以職員等人，因罪證不足獲不起訴。

歐陽更生、技工孫佩仁，之前也因違法包庇業者違法修墓掘骨回葬，一審被依法分別被判1年2個月及1年4個月徒刑。

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核稿編輯：翁世航


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