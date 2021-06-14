打疫苗前要吃飽或空腹嗎？75歲以上高齡長者明起疫苗開打，接種須知一次看

國內COVID-19疫苗陸續開始施打，依據中央流行疫情指揮中心規劃順序，一般民眾先從75歲以上高齡長者開始接種。哪些人不宜打疫苗？癌症患者、有慢性病的長輩可以打嗎？打完疫苗出現哪些副作用是正常的、哪些狀況需要送醫？網路上流傳許多打疫苗前建議事項要照做嗎？以下整理指揮中心及各縣市政府相關說明，供您參考。

若您有任何疑慮，最好先與醫師討論，評估相關風險後再接種。即使完成COVID-19疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險，確保自身健康。

哪些人不能接種？

對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或對先前接種的疫苗劑次發生嚴重過敏反應者，不能接種。

哪些人應先暫緩接種？

發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱（尚無免疫低下者或正在接受免疫抑制治療者的數據) ，建議先不要接種。

血液癌病人（例如白血病、骨髓瘤、淋巴癌等）因可能接受較高強度化療及白血球增生劑，建議先暫緩疫苗接種，並諮詢醫師。

癌症患者可以接種疫苗嗎？接受化療期間可以打嗎？

可以。台北醫學大學癌症中心副院長李冠德表示，研究證實癌症病人發生COVID-19相關併發症的風險和死亡率很高，癌症病人屬於免疫力低的族群，一旦感染，病毒脫落的時間較長、產生變種病毒的機率也較一般人大，建議優先接種。

李冠德指出，實體腫瘤病人（例如乳癌，大腸癌，肺癌等）化療期間均可接種疫苗，不必為了疫苗而停止化療或標靶，若能選擇在白血球上升時接種疫苗會更好。

血液癌病人（例如白血病、骨髓瘤、淋巴癌等）通常會接受較高強度化療及白血球增生劑，建議延遲接種，直到中性白血球數目恢復。若接受造血幹細胞移植（異體或自體）者，建議至少要3個月後再接種。

有心臟病以及三高可以打AZ疫苗嗎？

心血管疾病及三高（高血壓、高血糖、高血脂肪）且長期服藥的患者，感染COVID-19的嚴重性和死亡率比一般人高，醫師評估臨床效益大於風險，建議施打。

慢性病長者打疫苗前要停藥嗎？

不用。台大醫院北護分院院長黃國晉提醒，接種疫苗前，原本就規律服藥的慢性病長者，不需特別停藥；若患有自體免疫或血小板疾病，可現場詢問醫師，也可攜帶目前服用的藥品，輔助醫師評估。另外，黃國晉提醒，接種疫苗前不需事前服用普拿疼等止痛藥。

打疫苗前要吃飽、喝250CC溫水，以減少副作用？

不用。專家表示，接種疫苗前是否空腹、喝溫開水，與避免產生不良反應無直接因果關聯性。

專家表示，吃飯、喝溫水、正常睡眠都是維持健康狀態的方式。民眾放鬆心情，在健康身體狀態下，應能減緩暈針、輕微不適症狀發生的風險。

打疫苗前禁止攝取澱粉、吃保肝產品，以減少副作用？

不用。台大醫院家醫部主治醫師、COVID-19門診醫師張皓翔表示，無論是施打COVID疫苗或是其他疫苗，都沒有「不能吃澱粉」的禁忌。

林口長庚醫院中醫部醫師陳俊良指出，中醫說「疏肝解鬱」指的是調節自律神經，有些人可能因疫情而緊張、焦慮，但這與打疫苗沒有直接關係，不建議民眾自行服用中藥。

目前沒有研究建議民眾接種疫苗前要吃什麼，建議民眾放鬆心情、維持正常作息、正常飲食。

為避免群聚，打完疫苗可以馬上離開嗎？

不行。接種後15至30分鐘，應在接種單位或附近稍作休息停留觀察15分鐘，若先前曾因接種疫苗發生急性過敏反應，應停留觀察30分鐘。如果不適症狀未改善，請就醫診治。

打疫苗可能出現哪些副作用？出現什麼狀況需要立即送醫？

接種後可能會出現注射部位疼痛或紅腫、疲倦、頭痛、肌肉痠痛、輕微發燒（超過38度，但會在一兩天內消退）、畏寒、關節痛等情況，有民眾形容就像是小感冒。台大醫院副院長張上淳、台北市長柯文哲打完疫苗也都有發燒，這時可服用退燒藥、普拿疼緩解，並且多休息、多喝水。

如果局部出現紅腫、紅疹、疼痛，請勿搓揉注射部位，可局部適度冰敷並觀察。

但若不適症狀持續超過2天，甚至更嚴重，或出現過敏反應、呼吸困難、暈眩、心跳加速，應趕快就醫。就診時也要主動告知醫師曾接種疫苗，協助醫師診斷。

指揮中心提醒，打完疫苗後28天內，若出現以下任一症狀，請立即就醫並說明疫苗接種史：

嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇

嚴重且持續腹痛超過24小時以上

嚴重胸痛或呼吸困難

下肢腫脹或疼痛皮膚

出現自發性出血點、瘀青、紅或紫斑等

打完疫苗後多久會產生保護力？

疫苗注射後，身體需要時間產生保護性抗體，一般約2週後開始產生保護力。完成COVID-19疫苗所有劑次接種，才能確保疫苗保護力持續較久。

需要注意的是，接種疫苗後，仍有可能罹患COVID-19。因此即使完成疫苗接種，還是要遵守防疫規範。

若我曾感染COVID-19，還需要接種疫苗嗎？

無論先前是有症狀或無症狀的COVID-19感染者，都應接種疫苗。不過，確診個案建議自發病日起至少間隔6個月，並且符合終止隔離或治療標準後，再接種疫苗。

疫苗要接種2劑，這2劑要是同廠牌嗎？可以混打嗎？

依目前實證，疾管署不建議2劑施打不同廠牌疫苗；只有第1劑施打後出現嚴重過敏反應者，第2劑才可以更換廠牌。如果不小心使用了2劑不同廠牌的COVID-19疫苗，也不建議再補接種。

COVID-19疫苗可以和其他疫苗同時接種嗎？

不行。疾管署表示，目前尚無足夠資訊確認COVID-19疫苗和其他疫苗同時接種是否會影響疫苗的有效性或安全性，因此不建議與其他疫苗同時接種。

疾管署建議接種COVID-19疫苗前後，至少與其他疫苗間隔14天。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航