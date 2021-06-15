變種病毒Delta肆虐英國、媒體稱「近3成死者已打2劑疫苗」，真的是這樣嗎？

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情再傳新變數，英國媒體13日報導，指出該國境內感染印度變種病毒（以下稱Delta變異株）的新病例正迅速增加， 過去一周就激增了109%，更令人擔憂的是，在 42名因感染Delta變異株而身亡的英國民眾中，有近三成的人已經施打了2劑疫苗。面對猛烈的 第三波 COVID-19 疫情，英國政府也作出宣布，將封鎖限制再延長一個月。

不過台灣醫師葉庭瑜，上午也在臉書指出，Delta變異株的數據解讀，其實還有需要注意的重點。

Delta病毒傳染力更快！媒體報導有3成民眾施打2劑疫苗仍身亡

（中央社）英國首相強森（Boris Johnson）14日宣布，鑒於Delta變異株確診率暴增，防疫解封日期將延後一個月，至7月19日。

《路透社》報導，根據強森政府今年2月勾勒的路線圖，當局指出，所有社交限制措施都是為了防止疫情擴散，而解封日期「不會早於」6月21日，那天之後酒吧、夜店等服務才可全面開放。

然而，近幾週來，境內確診案例又快速成長，禍首就是最先在印度發現的Delta變異株。衛生官員認為，Delta變異株的傳染力可能比先前的主要病毒株高60%；醫學專家也已警告，恐引發第3波大流行。

英國《每日郵報》（Daily Mail）同時報導，根據英格蘭公共衛生署（PHE）最新報告，目前為止，42名因感染Delta變異株而身亡的英國民眾當中，有近1/3（29%）的人已經施打了2劑的疫苗。

雪上加霜的是，這份報告認為，Delta變異株的家庭傳播風險比最早在英國流行的Alpha變異株高6成4，在室外的傳播力又高出4成。

英國13日新增確診7490例，死亡8例。6月7日至13日的確診病例增加幅度，幾乎比前一週高50%；而6月2日至8日的住院人數，又比前7天升高了15%。英國政府已強調，任何的防疫限制鬆綁都是不可逆的，意味著要做就必須謹慎。

打了2劑疫苗還是過世？台灣醫師揭3成死亡率真相

當「3成死者接種過2劑疫苗」的消息一出，震撼外界，網路上也有許多人轉發相關消息，不過，人在英國的台灣醫師葉庭瑜指出，不要看到這樣驚悚的標題就誤會疫苗沒有保護力，他指出，6/11日公佈的變異株相關數據中，感染Delta變異株死亡的人數為42人，但期間感染總個案數為3萬3207人，這樣算起來病例死亡率僅有0.1%，而這主要歸功於大規模的疫苗覆蓋，提供年長脆弱族群絕佳的保護。

他也指出，雖然印度株具有高傳播力與較高的重症率，但初步結果顯示疫苗效力有些許降低，目前的疫苗仍可有效預防住院，根據英格蘭公共衛生署最新數據，完整打完2劑疫苗可以有效預防住院—Pfizer/BNT疫苗預防率達96%，Oxford/AZ疫苗達92%；若只單打1劑，Pfizer/BNT疫苗仍有94%的預防率，Oxford/AZ也有71%，可見大規模的2劑疫苗覆蓋是面對疫情最好的解法。另外，未完成高比例疫苗覆蓋的地區將會相當危險。

英國為什麼展開「第3劑」臨床試驗？

隨著病毒變種不斷出現，英國也在6月開始了一項被稱為「加強針」（CoV-Boost）的臨床實驗，要查明是否有注射第3劑疫苗的必要，將測試7種不同的疫苗，包括AZ、輝瑞、莫德納、Novavax、 Valneva、Janssen and Curevac等疫苗，其中一些疫苗將以半劑量進行注射。

英國媒體《BBC》也特別分析，為什麼英國需要展開第3劑的臨床試驗。報導指出COVID-19出現的時間很短，人們仍不確定在接種疫苗後人體免疫力能持續多久？有可能未來，與流感疫苗一樣，人們每年都要接種COVID-19疫苗。

加上疫情爆發以來，已經有過很多變種，在英國、南非、印度等地都出現變種病毒，各地也都傳出疫情反撲的例子，科學家也還在試驗，透過什麼組合的疫苗混打，是對抗病毒最有效的，可以提供持續的保護力。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範