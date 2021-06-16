高齡長者施打疫苗不是萬靈丹，如何落實長照機構「感染控制」才是關鍵

大多數75歲以上高齡者及長照機構住民終於在6月13日端午假期開始接受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗施打，雖然剛開始有些縣市準備不及，有些手忙腳亂，至少經過輿論的呼籲，許多縣市已將長照機構施打順序向前提，讓高風險區的長照機構得以獲得一層保護，但要能保護多重共病的長者仍必須提共多重保護，從感染管控、政府開放居家快篩、分區分流等防疫措施，無法掉以輕心。

長照機構多半照護高齡且伴有慢性病的患者，平時須仰賴護理與照服員來照護，對防止感染管控程序雖因有SARS事件的教訓，衛生主管機構早將感染管控列為評鑑項目，但長照機構無論防疫資源、人力、專業度等不像大型醫院平常熟悉演練步驟，一旦遇上急性傳染病時，群聚感染的可能性就非常大，加上長者抵抗力差，對於COVID-19幾乎都沒有抵抗力，即使經過疫苗施打，仍需要提高警覺與加強防範意識。

日本捐贈近124萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）疫苗6月11日起陸續配送，開放疫苗接種順序一至七類族群施打，其中以75歲以上長者（含65歲以上具原住民身分者）人數最多。

各地方政府根據人口資料及所分配得到的疫苗數量，規劃出疫苗施打計畫，接種對象分為第一到三類未接種第一劑人員、長照機構、洗腎患者、75歲以上長者及65歲以上原住民，有些縣市因高齡人口較多，譬如雙北、台南、高雄、雲林等縣市，只能規劃85歲以上長者優先施打。

有縣市針對長期臥床長者提供到宅接種居家護理，也有安排車隊到府接送，當然也有縣市僅以網路登記，對不熟悉電腦的長者產生不便性，或是僅有預約的號碼，長者不知何時該前往，更有台北市診所抱怨，衛生局網路系統與診所系統不一致，支援接種的診所會把時段給北市府，沒想到預約系統中的時間根本和他們給的不同，屆時民眾的抱怨將排山倒海而來，加上名單系統也不完善，恐怕在15日開打那天，混亂是難避免，造成許多怨言。

機構群聚感染最為嚴重，經常由工作人員染疫而傳開

回顧台灣從疫情開始至今的狀況，過去一年似乎都在隔岸觀火，當他國發生疫情時，各國手忙腳亂，看到的是確診與死亡人數不斷飆升，危機就是轉機！（Crisis is an Opportunity！）聰明人則是眼見他人危機發生時，能模擬當危機出現在自己身上時，該如何因應，且更進一步規劃危機預防，防堵危機源，避免危機發生，台灣是否如此準備？

自今年4月29日華航貨機機師在桃園諾富特飯店群聚感染事件後，就開始出現感染源頭不明的個案，台灣立即從防疫的模範生掉入疫情的泥沼中，中央疫情指揮中心難以抑制緩慢擴散開來的疫情，衍生出萬華茶室、長照機構、移工等群聚感染事件。從5月15日雙北的三級警戒，後續擴大到全國，延長警戒時間，事實已證明，台灣過於自滿與疏忽，看不到事先的危機預防措施，遑論對他國危機處理的分析與研究。

去年年初，當疫情開始出現，許多國家首當其衝的受害者是具有多重共病的高齡者，尤以長照機構的群聚感染最為嚴重，從中國、日本、南韓、澳洲、美國、加拿大、西班牙、義大利、法國、英國等，幾乎所有國家的長照機構都是重災區，無一倖免，台灣則是於3月22日出現第一個長照機構護理師確診。

由於中國的訊息長期受到封鎖，無法明確得知詳細情況，直到去年2月24日網路流傳一條影片，稱位於武漢西馬街社區的長照機構爆發集體感染，後經官方部門已針對機構長者進行篩檢，有8位結果呈陽性。

值得重視的應該是發生於去年2月22日，日本東京都一家長照機構中，一名60多歲養老機構男性員工確診COVID-19，他先前曾前往印尼旅遊。為何說這一案例值得重視，因為此一案例說明，長照機構的感染源是以來自工作人員為主，絕大多數長者除家屬拜訪，少與外界接觸，倘若疫情階段，機構暫停家屬探訪，唯一的破口是工作人員，其實，隨後發生於全球長照機構的群聚感染，絕大多數都是經由此一破口產生。

台灣確診的第156名個案就是一名長照機構護理師，他於3月12日發現自己發燒但未就醫，16日就醫並返家，20日再次就醫與採檢，最終於22日確診。

再看美國2月22日在華盛頓州柯克蘭市的一間長照機構「人生照護中心」（Life Care Center），出現美國首位因疫情死亡的病例，潛伏的院內感染危機立即爆發，機構的住民與員工陸續出現疑似症狀；機構與當地社區的緊密連結，機構住民親友、學生志工，以及醫護、消防人員等往來十分頻繁，卻反而成為病毒擴散的潛藏危機。

接著在去年3-4月間，各國長照機構群聚感染事件處處開花，死亡人數多到已成為黑數，無法查明，甚至人間悲劇莫過於當時西班牙長照機構至少1307名長者死於COVID-19，許多醫院已無力對長者提供醫療服務，只好將他們留置於原本的機構，機構內已經往生的長者也無處可送，造成「活的與死的」長者共處一室的場面。

法國媒體直接以標題「新冠病毒對長照機構的屠殺：死於饑渴」報導，一家名為Residenza La Fontanella的機構日前爆發COVID-19疫情，然而照護人員集體逃離，造成長者至少兩天無人看護與食物的提供。

COVID-19在美國爆發以來，病毒從社區傳播到長照機構，導致群聚性感染，長照機構已累計超過18萬人死亡，占所有染疫死亡病例的40%。多重共病的長者是這場病毒戰爭中的高風險群，一旦染疫如同骨牌效應，從心肺影響到已退化的各個器官與系統。

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疫苗接種不等於杜絕感染，感染控制是最重要的基本面

台灣實施三級警戒即將滿月，疫情已出現緩解跡象，公衛界認為，當下疫情難以有效控制，除了施打疫苗，檢測做得不夠也是主因，接下來要避免封城、甚至回歸正常生活的唯一途徑，就是擴大檢測、提高檢測頻率。

許多國家經過疫情一年多的影響，當然有人期望回歸疫情前的正常生活，但比較實際的思維應走向：一個新台灣，如何面對與病毒共同生活在一起的新防疫生活，首要是全面接種疫苗，超過60%的人口接種，就能達到群體免疫。

目前機構防疫解決方案是放在施打疫苗，政府也從善如流，從這個月13日開始提供疫苗給長照機構與高齡者，但打疫苗不等於杜絕感染，必須回歸基本面，落實感染管制才是最重要的，正如細菌與抗生素間的戰爭，永無止境，除出現變種的新冠病毒，還有可能發生抗藥性，因此，病毒在進化，防疫的手段跟工具也要進化才行。

尤其是12日，台灣染疫致死率已達3.2%，高於新加坡、日本及美國等，65歲以下染疫死亡率低於2%，但80歲以上染疫死亡率就高達15-20%。全球平均5%死亡來自70歲以上老人，台灣死者有8%超過70歲，高於全球；不過，有些國家70歲長者佔比更高，致死率卻低於台灣。

專家認為，多重共病高齡患者、通報及醫療體系不足，導致患者未及時接受適當醫療，恐怕是台灣致死率高升的主因。所以，當政府開放民間進行快篩之後，用快篩搭配快速的PCR檢測，用快篩來快速篩檢出最可能的帶原者，再用PCR，等於兩層次的篩檢，減少醫療資源浪費，成功控制及防止機構內傳染，並可及時接受適當醫療。

高雄市政府防疫快篩對象已於6月1日開始，擴增了長照機構、社區醫院等相關人員可申請至23家採檢醫院或10處社區快篩站進行快篩，全面對機構人員進行快篩檢測。許多地方政府也要求機構：限制訪客探視，禁止院際間工作人員支援與交流，每日稽核防疫作為，新住民入住機構、出院轉入及返回機構均須核酸檢測陰性，長照機構人員全面快篩檢測等。

感染控制的落實，機構內部應落實分艙分流與隔離照顧，包括清潔區、緩衝區，人員在穿越各區時，無論有沒有戴手套，都要在酒精洗手點消毒雙手，落實清潔區分艙設計、落實節點洗手、杜絕環境媒介傳播等感控措施。

此外，機構內定期洗腎的長者需要進出醫療機構，清潔人員等進出機構，都是值得重視感染管控的重點。機構入口要設置檢查點，根據旅遊史、職業史、接觸史及群聚史（TOCC）和症狀將人員分流，允許入內者都要在此處戴好口罩、用酒精洗手。

同時，不能忽視長者心理支持與慰藉，一方面，協助長者固定與家人視訊，得到家人對長者的關懷，另一方面，可安排不同的網路活動課程，充實長者疫情階段生活的內容，讓長者從心裡到生理均能得到支持，避免孤獨比病毒還兇。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航