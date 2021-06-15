「台灣圖書館之母」國家文藝獎得主王秋華辭世，引起藝文界齊聲哀悼

第21屆國家文藝獎建築類得主，有「台灣圖書館之母」美譽、台灣戰後第一代建築師的女性建築師王秋華，昨（14）日下午2時因心臟衰竭，於台北仁愛醫院辭世，享耆壽96歲。此消息一出，也引起建築界、藝文界的齊聲哀悼。

Photo Credit: 國藝會提供 王秋華

王秋華於1925年8月8日出生於中國北平，1937年因中日戰爭跟隨家人遷移至重慶，就讀南開中學。1942年則以第一名之姿考取重慶中央大學建築工程系，1946年畢業之後旋即前往美國進修，就讀於西雅圖華盛頓大學建築系、紐約哥倫比亞大學建築與都市設計研究所，而後為普西沃．古德曼（Percival Goodman）建築師工作。

古德曼的建築理念深深影響王秋華，王秋華也在2009年出版了第一本譯著《看見理想國：一位建築師的夢想國度遊記》，原著正是普西沃．古德曼。

王秋華1979年返台定居，並任教於國立台北工專（今國立台北科技大學）及私立淡江大學建築系。王秋華於1983年至1985，在台灣設計的第一間大學圖書館——中原大學張靜愚紀念圖書館，此建築也是台灣第一座現代圖書館。

而後30年間，王秋華操刀設計的建築項目不勝枚舉，其中包含中央研究院美國研究中心（今歐美研究所）、彰化師範大學圖書館、台灣海洋大學圖書館、國立故宮博物院圖書館及臨時展示廳、中正大學圖書館、文化大學創辦人紀念圖書館及體育館等等。至於王秋華位於台北仁愛醫院後方巷弄的自宅「雪舍」，更是台灣集合住宅的經典代表作，備受讚譽。

Photo Credit: 中央社 王秋華設計的自宅「雪舍」，打造與環境結合的建築，「雪舍」也成為許多建築師必定造訪之地。

2003年，王秋華獲頒第6屆中華民國傑出建築師規劃設計貢獻獎；2020年則獲得第21屆國家文藝獎，更是第一名獲得國家文藝獎建築類的女建築師。

國家文化藝術基金會指出，王秋華的設計強調美學與工藝必須建立於人性關懷的基礎，作品富含人文價值，對周遭環境敏感且尊重自然，呈現出率真樸實的建築美學，尤以圖書館建築對台灣貢獻卓著。

而王秋華獲得國家文藝獎給的得獎理由為：「建築師王秋華女士具社會關懷，在教育、文化的推廣傳播上不遺餘力，更強調美學與工藝必須建立在環境與人性關懷的基礎上來從事設計，其中以圖書館建築對台灣貢獻最大。在探究建築的價值上，增加了現代意義的『公共』觀念。」

Photo Credit: 中央社 台灣元智大學教授阮慶岳（左）頒獎給王秋華（右）。

王秋華辭世也引起藝文界的好友齊聲哀悼，擁有藝評人、策展人等多重身份的謝佩霓就在臉書表示：「王秋華的逝去，不只代表女性建築史的民初世代告終，也代表我們再也無緣近身見證，第一代女性從事建築何其不易。 一生堅定、低調、優雅，王秋華樹立了立功也立德的典範。敬悼一代建築女傑 。」

作家、建築師阮慶岳則在臉書上表示與與王秋華似親似遠的交遊，並貼上與王秋華相知相識的互動文章，以表致意。

而根據《中央社》報導，文化部長李永得深表哀悼，表示將呈請總統頒褒揚令，向這名台灣戰後第一代女性建築師致上敬意。李永得更表示，王秋華投身建築界近60年，具高度社會關懷，貫徹以人為本設計理念，相信建築應為促進社會福祉盡一分力量，強調美學與工藝須建立在環境與人性關懷基礎上從事設計。

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