2021/06/15,
藝文

「台灣圖書館之母」國家文藝獎得主王秋華辭世，引起藝文界齊聲哀悼

「台灣圖書館之母」國家文藝獎得主王秋華辭世，引起藝文界齊聲哀悼
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

「台灣圖書館之母」美譽的女性建築師王秋華，於昨（14）日下午2時因心臟衰竭辭世，享耆壽96歲。

第21屆國家文藝獎建築類得主，有「台灣圖書館之母」美譽、台灣戰後第一代建築師的女性建築師王秋華，昨（14）日下午2時因心臟衰竭，於台北仁愛醫院辭世，享耆壽96歲。此消息一出，也引起建築界、藝文界的齊聲哀悼。

國家文藝獎得主公布　女建築師王秋華獲獎
Photo Credit: 國藝會提供
王秋華

王秋華於1925年8月8日出生於中國北平，1937年因中日戰爭跟隨家人遷移至重慶，就讀南開中學。1942年則以第一名之姿考取重慶中央大學建築工程系，1946年畢業之後旋即前往美國進修，就讀於西雅圖華盛頓大學建築系、紐約哥倫比亞大學建築與都市設計研究所，而後為普西沃．古德曼（Percival Goodman）建築師工作。

古德曼的建築理念深深影響王秋華，王秋華也在2009年出版了第一本譯著《看見理想國：一位建築師的夢想國度遊記》，原著正是普西沃．古德曼。

王秋華1979年返台定居，並任教於國立台北工專（今國立台北科技大學）及私立淡江大學建築系。王秋華於1983年至1985，在台灣設計的第一間大學圖書館——中原大學張靜愚紀念圖書館，此建築也是台灣第一座現代圖書館。

而後30年間，王秋華操刀設計的建築項目不勝枚舉，其中包含中央研究院美國研究中心（今歐美研究所）、彰化師範大學圖書館、台灣海洋大學圖書館、國立故宮博物院圖書館及臨時展示廳、中正大學圖書館、文化大學創辦人紀念圖書館及體育館等等。至於王秋華位於台北仁愛醫院後方巷弄的自宅「雪舍」，更是台灣集合住宅的經典代表作，備受讚譽。

王秋華打造自宅「雪舍」　成建築師必訪之地
Photo Credit: 中央社
王秋華設計的自宅「雪舍」，打造與環境結合的建築，「雪舍」也成為許多建築師必定造訪之地。

2003年，王秋華獲頒第6屆中華民國傑出建築師規劃設計貢獻獎；2020年則獲得第21屆國家文藝獎，更是第一名獲得國家文藝獎建築類的女建築師。

國家文化藝術基金會指出，王秋華的設計強調美學與工藝必須建立於人性關懷的基礎，作品富含人文價值，對周遭環境敏感且尊重自然，呈現出率真樸實的建築美學，尤以圖書館建築對台灣貢獻卓著。

而王秋華獲得國家文藝獎給的得獎理由為：「建築師王秋華女士具社會關懷，在教育、文化的推廣傳播上不遺餘力，更強調美學與工藝必須建立在環境與人性關懷的基礎上來從事設計，其中以圖書館建築對台灣貢獻最大。在探究建築的價值上，增加了現代意義的『公共』觀念。」

國家文藝獎頒獎　高齡95歲建築師王秋華獲獎
Photo Credit: 中央社
台灣元智大學教授阮慶岳（左）頒獎給王秋華（右）。

王秋華辭世也引起藝文界的好友齊聲哀悼，擁有藝評人、策展人等多重身份的謝佩霓就在臉書表示：「王秋華的逝去，不只代表女性建築史的民初世代告終，也代表我們再也無緣近身見證，第一代女性從事建築何其不易。 一生堅定、低調、優雅，王秋華樹立了立功也立德的典範。敬悼一代建築女傑 。」

作家、建築師阮慶岳則在臉書上表示與與王秋華似親似遠的交遊，並貼上與王秋華相知相識的互動文章，以表致意。

而根據《中央社》報導，文化部長李永得深表哀悼，表示將呈請總統頒褒揚令，向這名台灣戰後第一代女性建築師致上敬意。李永得更表示，王秋華投身建築界近60年，具高度社會關懷，貫徹以人為本設計理念，相信建築應為促進社會福祉盡一分力量，強調美學與工藝須建立在環境與人性關懷基礎上從事設計。

197550490_4041437422602830_9171694664066
Photo Credit: 文化部

新聞來源：

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。