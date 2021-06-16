拜登與艾爾多安的「撞拳之誼」，難以化解美土之間的重大歧見

文：何宏儒（中央社記者）

土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、美國總統拜登（Joe Biden）14日在北大西洋公約組織（NATO）高峰會「撞拳」熱切互動。但是45分鐘會談後，是否擱置雙邊關係中的諸多麻煩事，兩邊都沒有這麼說。

土耳其的電視台晚間都不斷播放北大西洋公約組織高峰會期間會場中一段20幾秒畫面：峰會進行到段落時，戴著黑色口罩的拜登，隻身走向當時坐在座位上的艾爾多安。對方還來不及起身，拜登就傾身伸出緊握的右拳向對方打招呼。艾爾多安一邊起身一邊舉拳回禮，笑容全寫在他沒有戴口罩的臉上。

從國營土耳其廣播電視公司新聞台（TRT Haber）播出的畫面可以看到，沒有傳譯在身旁的拜登透過艾爾多安幕僚進行翻譯，兩人寒暄時肢體互動不少。他們幾乎沒有保持距離面向對方站立，拜登右手輕拍艾爾多安腰際，艾爾多安則順勢用左手拍了拍對方右臂。土耳其外交部長和國防部長站在艾爾多安後方仔細聆聽拜登談話。

北約軍事兩強間的棘手議題不勝枚舉，與艾爾多安私交不錯的美國前總統川普（Donald Trump）卸任後，這可能是土、美高層互動時難得一見的輕鬆場面。「撞拳」之誼就發生在拜登上任後與艾爾多安首場面對面會談前一刻。拜登突如其來之舉是為會談暖場，還是先禮後兵？

拜登先禮後兵已有前例。

他上任三個月後，艾爾多安於4月23日終於跟他通上電話，沒想到卻是拜登預告，隔天亞美尼亞大屠殺106週年紀念聲明中會定調事件為「種族滅絕」，直接踩土耳其痛腳。

這件事讓艾爾多安耿耿於懷。「艾拜會」之前約兩週，他終於在專訪中一吐怨氣說：「兩國緊張原因何在，就是所謂亞美尼亞種族滅絕……擁護亞美尼亞之外，你們都沒有其他問題要處理了嗎？」

艾爾多安啟程赴布魯塞爾前在國內公開表明，會談時將就拜登承認亞美尼亞大屠殺為種族滅絕一事，向對方表達反對之意。

45分鐘「艾拜會」結束後，艾爾多安說他跟拜登進行了「成果豐碩而且真誠的」會談；拜登則用「非常好的會談」來形容。

不過在會後記者會中，艾爾多安坦言，兩位領導人沒有找出克服S-400防空飛彈系統這項兩國重大歧見的辦法。

土耳其採購俄羅斯S-400防空飛彈系統而遭華府制裁，甚至因此被踢出F-35匿蹤戰鬥機開發計畫。

艾爾多安說：「我們對S-400的想法跟之前一樣，我向拜登先生重申了相同的想法。」

艾爾多安說他也向拜登表達，希望美國結束支持敘利亞庫德族民兵團體的要求。

另外，土耳其已經提出在北約從阿富汗撤軍後，由安卡拉營運喀布爾機場並且負責維安。艾爾多安說他向拜登表達了希望華府支持的立場。

艾爾多安和拜登在國際舞臺上多次交手，但是兩人過去關係不算和睦。2020年初美國民主黨總統候選人拜登批評土耳其人權紀錄時，還稱艾爾多安為「獨裁者」，甚至矢言支持土耳其反對陣營推翻艾爾多安。

拜登過去賞的排頭讓艾爾多安「點滴在心頭」，但是對華府關係必須突破卻是政治現實。不管面對國內反對人士或全球投資人的時候，艾爾多安都必須證明土、美關係正在改善。

里拉兌美元匯價在峰會前一個交易日挺升近2％，創逾一個月最佳匯價，「艾拜會」所受矚目可見一斑。艾爾多安赴布魯塞爾前就說了，安卡拉和華府必須把麻煩事「放下」，讓關係繼續前進，這話想必也是有感而發。

新聞來源：艾爾段拜登會談45分鐘 麻煩事還是麻煩事（中央社）

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