「疫情相挺，我們一起！」助餐助菜計畫：連結餐飲品牌與生鮮蔬果箱，為醫護營養打氣

疫情持續延燒，第一線醫事人員不僅在醫療現場承受龐大壓力，就連每天基本餐食都得煩惱，部分熱區醫院更面臨訂餐與外送問題，或是家中生鮮食材短缺卻又無力採買的困境。於此同時，餐飲從業人員也在面對經營困難的窘境，無不想方設法突破重圍，期待疫情解封之日早日到來。

由生鮮配送平台「鄰家鮮生」協同群眾集資平台「WaBay挖貝」與線上點餐系統「快一點」發起計畫，並與社會企業「好事交易所」共同策動，連結多家餐飲品牌、醫事單位、計程車隊品牌共同發起「疫情相挺，我們一起」助餐助菜計畫，藉由群眾集資的方式，希望邀請社會大眾一起相挺。只要點選計畫中的各項方案，便可媒合餐飲店家與生鮮蔬果平台，並由台灣大車隊將每日當餐配送餐點至參與計畫之醫療院所，以及配送蔬果箱至醫事人員家中，提供醫事人員每日營養所需之餘，也讓餐飲業者、計程車司機在疫情衝擊下獲得穩定的支持。專案上線至今已累積超過七千份待用餐點與近千盒待用蔬果箱，群眾集資網站請上：https://backme.tw/ref/qQgzO

串聯餐飲店家與生鮮蔬果箱，計程車將營養與愛心送至醫療第一線

Photo Credit: 挖貝 WaBay

本次助餐助菜計畫，由全台最大的點餐系統平台「快一點」媒合疫情熱區的醫院和餐廳，合作開發營養美味的餐點。目前已有超過十餘家知名餐飲品牌加入，提供葷、素各種美味餐盒，讓醫事人員透過「快一點」專區免費快速取用，再由服務遍布全台的合作物流夥伴台灣大車隊溫暖直送第一線。首波合作餐飲店家包含：了凡燒臘、鹹酥李、上海鄉村、豊賀大酒家、善菓屋、真芳、Mia Cucina、上善豆家、永心鳳茶、瑞記海南雞飯、Vegan Amore蔬慕、心潮飯店、添好運、京星港式飲茶、奇力愛，歡迎更多店家持續加入。

為了不讓好意變成負擔，本次計畫已事先與第一階段院區的主責人員確認實際需求和配送方式，並在院區建立直接聯繫窗口和分送路徑，免除接收、派發餐盒的困擾，確保每份餐點在進入院區後都能妥善送達給醫事人員，預計每天可提供1,200份餐點。首波合作醫事單位包含：國立臺灣大學醫學院附設醫院、臺北榮民總醫院、臺北市立聯合醫院和平院區、臺北市立聯合醫院中興院區，並將陸續增加中。

「疫情相挺， 我們一起」助餐助菜計畫希望所有的醫事人員在回家後也能享用營養均衡的餐點，因此藉由全台首創自選蔬果箱組合的生鮮平台「鄰家鮮生」提供最實惠豐富的蔬食品項，讓醫事家屬也能選擇最喜歡的蔬果直送到府，提供最均衡方便的營養補給。

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群眾集資即時呈現累積數據，透明妥善運用每一分善款

每一份資源，透過「WaBay 挖貝」集資平台，都將轉化為最直接明確的餐食和蔬食箱，計畫累積的待用餐食、蔬果箱的數量以及已送達的心意都可以快速檢視。贊助者所響應的每一塊錢，都會直接用於餐點製作和蔬果箱的購買。隨著資源媒合的進度，本計畫也將持續增開合作院區與合作單位，匯集越多力量，就能送得越多、越久、越遠。

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若計畫執行累積款項超過實際所需資源，結案後的剩餘款項，將全數捐至第一線醫事人員相關的夥伴單位，包含：臺北市醫師職業工會、臺大醫院企業工會、臺灣護理產業工會、臺灣醫事檢驗產業工會、新北市職能治療師職業工會、社團法人中華民國消防員工作權益促進會，以及涵蓋北中南東各區域的第一線社會服務組織。

上線迴響熱烈，期待更多單位共同響應

「疫情相挺，我們一起」助餐助菜計畫自6月9日上線以來，已累積超過七千份待用餐點與近千盒待用蔬果箱，若有單位願意參與資源提供、或希望申請資源挹注，請至https://backme.tw/ref/inEC6填寫表單，希望邀請更多社會大眾共同支持，一同挺過疫情難關、創造社會的正向連結。群眾集資網站請上：https://backme.tw/ref/qQgzO

本文章內容由「挖貝 WaBay」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。