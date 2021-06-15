孩童家庭防疫補貼請領方式一次看，網路申請首日中午近48萬人完成登記

（中央社）行政院推動「孩童家庭防疫補貼」，補助國小以下孩童及國高中身心障礙生每人新台幣1萬元，今（15）天上午10時先開放網路申請；若要選擇實體ATM領取，則要等到6月18日。

為減輕COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情造成的家庭負擔，行政院紓困4.0提出「孩童家庭防疫補貼」，針對家有國小以下孩童、國高中和五專前3年身心障礙學生的家庭，每人發放1萬元，預計250萬人受惠，其中0至2歲嬰幼兒由衛生福利部直接發放。

提供「網路申請」和「實體ATM領取」兩種方式，免支付手續費

2歲以上符合資格者，由教育部規劃發放，提供「網路申請與領取」與「實體ATM領取」2種方式，由孩童父母或監護人的其中1人領取，2種方式都不用支付手續費，領取時間截止日為9月30日。

網路申請今天上午10時在「行政院孩童家庭防疫補貼網」（10000.gov.tw）開放，可透過手機、平板、電腦等多種載具，上網登錄孩童的健保卡號、監護人身分證號及金融機構帳戶號碼等，經核驗確認後，補貼於次營業日匯入帳戶（最快6月18日），查詢功能自6月18日起開放。

第二種方式是實體ATM領取，本月18日起可到國泰世華銀行、中國信託銀行、台新銀行的ATM（不一定要這三家的提款卡），輸入孩童健保卡卡號、監護人身分證號、提款卡密碼等資訊，即可領取現金。

教育部主任秘書廖興國日前接受媒體聯訪表示，目前全國都還在疫情三級警戒期間，呼籲民眾減少外出，優先以網路申請，盡量不要到實體ATM。

部分弱勢孩童，可能家長沒有金融帳戶，或是監護人不是實際照顧者等情況，難以用上述兩種方式申請。教育部將針對特殊個案規劃實體請領的方式。

今日中午已有近48萬人完成登記，民眾回饋網站設計易懂

行政院推動「孩童家庭防疫補貼」，補助國小以下孩童及國高中身心障礙生每人新台幣一萬元，今天上午10時先開放網路申請，至中午12時，已有近48萬人完成登記。

為減輕COVID-19疫情造成的家庭負擔，行政院紓困4.0提出「孩童家庭防疫補貼」，針對家有國小以下孩童、國高中和五專前3年身心障礙學生的家庭，每人發放一萬元，預計250萬人受惠，其中0至2歲嬰幼兒由衛生福利部直接發放。

今天上午10時首先開放網路申請，根據教育部初步統計，到中午12時，已有47萬8103人完成登記，其中第一個小時（上午10時到11時）就有30.2萬人。

一名住在新北市的黃姓家長接受《中央社》電訪表示，上午10時就準時坐在電腦前，一開始可能太多人都搶著申請，她填完資訊後，網站一度告知需要「排隊」一下，但沒多久就跳畫面了，比預期還要迅速一些，網站設計也算清楚好懂。

住在台北市、育有2子女的陳姓職業婦女說，原本打算等18日再到銀行ATM領取，直接拿到錢感覺比較實在，但上午聽到同事分享網路申請還算便利，她打算下班後嘗試看看。

教育部告訴《中央社》記者，開放一開始的10分鐘，考量申請人數眾多，為讓民眾都能在網路平台上快速完成登錄，採用了逐步開放等候室的功能，民眾稍有等候，之後就一路順暢。

今天上午10時先開放網路申請；若要選擇實體ATM領取，則要等到6月18日。教育部多次呼籲，防疫期間民眾減少外出，建議優先以網路申請。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範