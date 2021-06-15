本土新增132例、死亡8例，指揮中心：目標全台75歲以上接種率提升到53%

中央流行疫情指揮中心今（15）日召開記者會，公布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增132例確診病例、8例境外移入，確診個案中有8例死亡。陳時中表示，整體疫情的趨勢是緩坡下降，有往比較好的方向走，但要提醒大家不能就此放鬆。另外因為各地方針對高齡長者開打疫苗看起來效率都不錯，中央將提前加發疫苗，目標是讓75歲以上長者接種率從26%提升到53%。

疫情降溫？陳時中：趨勢有緩降，但還是要注意

指揮中心表示，今日新增之132例本土病例，為62例男性、70例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2021）年6月1日至6月14日。個案分佈以新北市65例最多，其次為台北市26例，苗栗縣18例，桃園市12例，基隆市3例，台南市、台中市及花蓮縣各2例，嘉義縣及彰化縣各1例。其中雙北地區以外縣市41例中，33例為已知感染源、6例關聯不明、2例調查中；相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增8例死亡個案，共計為男性3位、女性5位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月15日至6月2日，確診日介於5月17日至6月8日，死亡日介於6月6日至6月12日。

另外陳時中也指出，5月11日至6月13日累計公布1萬1722位確診個案中，已有6188人解除隔離，解隔離人數達確診人數52.8%，這顯示醫療量能的壓力有減輕。

指揮中心統計，截至目前國內累計90萬3676例相關通報（含88萬1495例排除），其中1萬3241例確診，分別為1158例境外移入，1萬2030例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中460例死亡。

陳時中表示，確診個案數下降，這是一個好現象，從個案發病日及採檢日分析，尤其雙北疫情確實有往下降趨勢。整體發展也朝向好的方向，是這段時間大家的努力，但不要鬆懈，要大家一起撐住才行。另外在死亡個案中，中高齡、有慢性病的人佔多數，因此還是要特別多注意。

苗栗將針對被隔離的高風險族群篩檢，預計確診率10%-15%

針對各縣市的確診狀況，陳時中也表示，值得注意的是苗栗。前進指揮所進去之後，預計在這兩天15、16日會對之前6月5日到6日間，被認為是高風險，外送到集中檢疫所的外籍移工，會進行第一次採檢。要採檢的總人數約1400人，估計確診率會高達10-15%，確診人數會有150到200人間。

不過陳時中也表示，這些被匡列隔離的高風險者，都已經被隔離10天到7天左右，第一批的京元電子移工，有2/3都在快篩陰性後備隔離；第二批宿舍有多間電子廠的移工，也都在快刪陰性被隔離，所以這一波，雖然裡面可能會有比較多確診的人，但他們已經隔離多日，對社區沒有造成威脅。

另外勞動部也和地方政府清查1118家的製造業宿舍，符合防疫指引的約有8成，待改善的則約有2成，有200多家的製造業宿舍還要改善，最主要的項目則是工作場所的班別未分流，會持續督導改善。

各縣市開打，中央將提前加配疫苗提升長者施打率

另外各個縣市今天也都陸續開打疫苗。對此，指揮中心說明，自6月12日起，已陸續撥配68.8萬劑（含高風險縣市及中高風險縣市額外撥配2.49萬劑）至各地方政府衛生局，提供第一類至第六類優先對象（包括「第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」）接種。

陳時中表示，今天早上比較熱，施打比較辛苦，但看到各縣市都非常努力，有些縣市有些狀況比較混亂，沒有注意接種站的分流問題，已經有改善，整體來看效率都蠻高的，因此第二批疫苗會提早發送，將於6月17日起，依各縣市75歲以上人口比率，進行第二次疫苗撥配，預計配送39萬4800劑。這也能讓各縣市知道自己手上還有多少量，要怎麼規劃和分配。

陳時中說明，本次疫苗配送量是以各縣市75歲以上長者人口數之26%核估，同時考量疫情風險程度，高風險縣市（台北市、新北市）增配10%，中高風險縣市（桃園市、台中市、基隆市、苗栗縣及彰化縣）增配5%，合計配送 38萬5800劑。加上前次疫苗撥配量，預估可讓全台75歲以上長者接種率至少達53%。



指揮中心指出，另考量部分縣市及離島縣市交通不便、疫苗配送不易且醫療資源相較不足，指揮中心規劃「離島-偏遠地區擴大接種計畫」，額外撥補台東縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣及連江縣共9000劑疫苗，提供縣市依轄內接種需求規劃疫苗接種作業，其中連江縣撥配量將提前於6月16日配送。陳時中表示，離島人口不密集，多點準備打起來會效率比較好，比較不會有浪費的情況。

另外有些縣市表示要「有設籍優先」，讓某些長者可能面臨要去「其他縣市找疫苗打」的狀況，對此陳時中也再次強調，疫苗施打不受戶籍地限制，就是希望民眾可以就近施打，請地方政府要以居住地為主，依序完成民眾預約接種作業。

社區廣篩PCR結果可以20分鐘內知道

陳時中今天也表示，大概1到2週的時間，會有相關的居家採檢醫材會進來，目前社區和企業都有快篩的規劃，透過快速篩檢的策略，讓確診者的親密接處者染疫可能性降低，加快等待確診結果的時間，提升安置的效率，縮短空窗期。

指揮中心制定的處理SOP為，基本上經過快篩後，陰性的就自我健康偵測，陽性就送PCR核酸檢測，如果PCR被確認（即為確診），嚴重症狀者送到醫療院所治療，沒症狀或輕症的就送到加強版的防疫旅館，或是集中檢疫所，避免在家隔離。

陳時中回應媒體提問時表示，PCR量能會提升，重點是速度會加快，因為之前在快篩陽性後，做PCR要送到實驗室，這些要花費的時間包括運送的交通，都要至少要半天到一天，很多人在等待確診時，增加感染風險。如果現場就可以快速PCR，機器本身做的時間只需要20分鐘，加上前後處理行政作業，還是可以縮短很多。前幾天榮總在陽明院區進行大規模的快篩試驗後發現效果很好，因此決定把儀器送到到部分社區快篩站來用。

Photo Credit:指揮中心提供

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核稿編輯：翁世航