【台山核洩】CNN報導法國合營商向美國求援，中國廣核稱檢測指標正常

（中央社）美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國政府上週在評估一份關於中國廣東省台山核電廠氣體外洩的報告，因為持有電廠部分所有權的法國企業警告有「迫切的輻射威脅」。

CNN引述美國官員說法，並檢視一些文件後做出獨家報導。根據法國原子能公司（Framatome）寫給美國能源部的信，這家公司提出的警告指稱中國安全當局放寬了台山核電廠外的輻射檢測合格標準，以避免關廠。

一名消息人士說，即便法國原子能公司示警，美國總統拜登政府仍認為這座核電廠的問題還不到「危機程度」。

美國官員評估，現況對核電廠員工及中國民眾尚未構成嚴重安全威脅，但一家外國公司在合作的中國國營企業尚未承認問題時就單方面向美國政府求援，仍然非比尋常。

若核電廠外洩情況持續，或演變成更嚴重的問題，都有可能讓美國陷入複雜的處境。

美國官員透露，美國國家安全會議（NSC）上週在監控狀況的同時也數度召開會議，兩場是副主管層級，還有一場是11日的助理部長層級，由國安會議的中國事務資深主任Laura Rosenberger和軍備控管資深主任Mallory Stewart主導。

消息人士說，拜登政府與法國政府討論過這次狀況，也請教過美國能源部的專家，還曾聯繫中國政府，但不清楚聯繫的程度。

美國政府不願說明事態評估，但國安會議、國務院和能源部官員都堅稱，若中國民眾蒙受任何風險，美國在現行核子事故相關條約下，會被要求如實告知。

法國原子能公司先是於5月底聯繫美國能源部，告知台山核電廠有潛在問題，接著在本月3日提出營運安全協助請求，正式要求允許他們分享美國技術援助以解決緊急安全事態，同時告知美國官員，反應爐正在外洩裂變氣體。

之後，根據CNN取得的備忘錄，法國原子能公司於本月8日進一步聯繫能源部，要求加速審查這項請求，內文提到：「現況對廠址和大眾而言是迫切的輻射威脅，法國原子能公司緊急要求技術資料轉移和協助的許可，好讓電廠恢復正常運作。」

CNN報導，文件還顯示，法國原子能公司向美國能源部求援，是因為中國政府機關持續提高這座電廠在不關閉的條件下可安全釋出氣體的上限。美國能源部並未直接回應相關說法。

美國國務院官員則說，國務院收到6月8日的信之後，立即開始與跨部會夥伴和法國政府聯繫。

核子科學家Cheryl Rofer說：「法國會求援，這點並不令人意外。一般而言，這種事不算特別，尤其如果他們認為所聯繫的國家能提供某種特殊協助。」

她補充道：「但中國一向喜歡表現得一切一直都很順利。」

Cheryl Rofer於2001年自美國洛薩拉摩斯國家實驗所（Los Alamos National Laboratory）退休。她指出，氣體外洩可能顯示更糟的狀況，「如果真的有氣體外洩，就意味有些圍阻體破損了，也可能有些燃料組件損毀，這會是更嚴重的問題」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像

CNN取得的文件顯示，美國可以允許法國原子能公司提供技術援助或幫忙解決問題，但仍要由中國政府決定是否必須完全關廠。

CNN聯繫了北京、廣東省當局和中國駐華府大使館，以及與法國原子能公司共同營運台山核電廠的中國國有能源集團，均未獲回應。

CNN於11日首度聯繫法國原子能公司，數小時後，這家企業透過聲明承認「正在支援解決中國廣東省台山核電廠的性能問題」。

聲明提到：「根據現有資料，這座核電廠正在安全參數範圍內運作。我們的團隊正與相關專家合作評估狀況並提出解決方案，以處理任何潛在問題。」法國原子能公司並未直接回答CNN有關致信美國能源部的提問。

知情人士說，美國官員目前不認為這次外洩達到「危機程度」，但承認外洩量正在增加，需要密切監控。

對於法馬通為何要就台山核電站疑似事故與美國能源部聯繫，《BBC》報導，香港能源策略顧問公司The Lantau Group經理David Fishman推測，這有可能因為中廣核在美國「實體清單」榜上有名，而法馬通需要應用來自美國的技術、數據甚至是文獻，幫助中廣核解決台山核電站的麻煩。

中國廣核集團：檢測指標正常

《中央社》報導，中國廣東台山核電廠傳出氣體外洩，法國原子能公司已就此事向美國政府示警。但中國廣核集團對此聲稱，台山核電廠及周邊環境經連續檢測指標正常，機組運行指標均滿足法規和技術規範要求。

綜合媒體報導，負責管理台山核電廠的中國廣核集團宣稱，台山核電廠1號機組目前處於滿功率運行狀態，2號機組按計劃完成大修，並於10日成功併網發電。

中國廣核集團聲稱，台山核電廠2台機組各項運行指標「均滿足核安全法規和電廠技術規範要求」。而連續監測環境數據顯示，「（台山）核電站及周邊環境指標正常」。

《BBC》報導，台山核電合營公司昨（14）日在微信上發文，稱留守台山核電基地的員工在端午節享用了粽子餐，又有員工與家屬從宿舍樓前的芒果樹採摘芒果食用，似乎有意說明園區內沒有發生核污染事件。

港府：向廣東省政府了解

台山核電廠位於香港以西僅130公里。《立場新聞》報導，保安局指今年僅在２月及４月接獲台山核電站通報，均對公眾和環境並沒有影響，香港的環境輻射水平在過去一年一直維持正常。

香港特首林鄭月娥表示高度重視事件，截至昨日香港環境輻射和水塘等一切指標正常，而粵港兩地有恆常機制探討兩地輻射標準，政府今天將主動聯絡廣東省相關部門，並會向市民公布最新發展。

一個月2次事故

《蘋果》報導，環團綠色和平稱，對報道提到放射性物質水平上升表示擔憂，但現階段資訊不足以判斷事件性質及影響，僅呼籲各方提高透明度，盡快公開相關信息。

《蘋果》另一報導指，台山核電廠2019年在一個月內發生兩次「0」級事故。該核電廠2019年曾傳出事故，香港保安局9月初接報，指1號機組原來在8月20日維修工作安排配置通風系統運行狀態時，安全廠房兩個送風風門，不能進行遠端控制，與運行技術規格書要求不一致，運行人員立即糾正，系統功能1小時內恢復正常。同月，保安局再接獲通報，指該電廠1號機組，因為電網出現電路，引發反應堆自動停運。

中法合營核電廠

根據資料，台山核電站位於廣東省台山市赤溪鎮，是台山核電合營有限公司合資公司擁有，其中中國廣核集團（CGNPC）佔70%，法馬通所屬的法國電力公司（EDF）佔30%，法馬通負責建造和營運該核電廠。台山核電站的兩台核電機組中，1號機組於2018年12月13日營運；2號機組則在2010年開工建設，2019年4月12日開始裝置核燃料，官方聲明指2號機組於2019年9月7日起營運。

核能約佔中國總發電量的5%，中國核能協會數據顯示，截至今年3月中國有16座核電站正運作。

新聞來源：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex