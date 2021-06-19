《好好：給女同志身體、性愛與親密關係的指導》：性、愛可以分離嗎？

文：呂欣潔

性愛可以分離嗎？

前面討論了許多關於自己的身體、情慾、感受等議題，我們挑戰了一些傳統價值文化對女性的壓迫，也討論了情慾資源和慾望。或許妳對前面所提的情境想像，多數是存在一段「一對一」的穩定交往伴侶關係中，但，想想身邊朋友們的例子，以現實的狀況來說，人與人相愛，就一定會愛上彼此的身體、心靈、個性、所有全部的全部嗎？

雖然在過去的文化歷史中，一對一相愛、永誌不渝的劇情，似乎是典型的理想劇本，但其實這是在很晚期才建立的社會制度。早期的一夫多妻，或是某些傳統部落的走婚制【註】，一直都存在我們的真實社會之中。

我們從小學習的愛情劇本，其實常常一點也不真實。想想看，白雪公主被白馬王子吻醒之後，怎麼一起處理柴米油鹽醬醋茶？牛郎和織女分開之後，難道真的能一直心無罣礙地思念對方嗎？我們被建立了對於完美愛情的期待與想像，卻從來沒有被教導怎麼處理愛情當中的爭執、對別人產生感情、相愛但性不合、性合但難以相愛等類似的狀況。

面對感情的「失敗」，我們時常安慰自己或別人「下一個會更好」，或「妳還沒遇到命中注定的那個人」，但期待被真命天女或白馬王子救贖之後人生就一路順遂的心態，往往會讓我們無法真實面對在感情中所遇到的困境和狀況。

耶魯大學心理學教授史登堡（Sternberg）在一九八六年提出「愛的三角理論」（圖3-1），一般被認為是目前對愛情研究最完整的理論。他認為，愛情由三個元素組成：激情（Passion）、親密感（Intimacy）與承諾（Commitment）。「激情」在愛情中是關於情緒和動機的部分，包含吸引力、性的慾望或其他感覺層面的情緒；而「親密」是關於兩個人是否願意從「我」成為「我們」，包含彼此溝通了解、分享生活等。至於「承諾」，則可能有短期和長期的部分，不單指長期關係的承諾，短期的「我決定要跟她在一起」亦為對於關係的承諾。

Photo Credit: 寶瓶文化提供

這三個元素有可能分別出現，且在關係中，三角形的三個邊也會有不同的拉扯。當然，如果三個部分等比存在，的確會是一個很美好的狀態，但實際上人與人的關係相當多元多變，自然每個人與他人互動的過程中，激情、親密感、承諾的比例成分也都不同。

可能A對B的性吸引力相當強烈（很想跟她上床），但不想與B產生親密感的連結（不想一起生活、分享彼此的喜怒哀樂）；也有可能C對D有相當深厚的親密感連結（可能同居、同進同出、共享生活喜怒哀樂），也發展到對彼此有承諾（希望長期交往，甚至結婚），但在激情上就缺少了一些（性生活頻率不甚高，或沒有性生活）。

兩個人彼此產生火花，進而發展到交往，不論性傾向為何，幾乎都不脫這三個面向。如果妳也認同性和每日吃飯喝水一般，是我們生命中重要但平常之事，不妨和我一起思考一下：為什麼我們的社會花了許多力氣在強調「親密感」與「承諾」的重要性，但卻往往對於「激情」這個部分避而不談？

這三個元素在人的生命中其實都同等重要，經驗美好的性，愛與親密，或承諾關係，都會讓人如沐春風，並從中學習成長。不同的人在人生的不同階段，或許會有不同的重點追求目標，這些都沒有對錯，端看妳想要的是什麼。釐清自己的想要與追求，才是人生中要持續努力的功課。

許多人想到性愛分離，常很快聯想到「每晚和不同的人睡」、「常常出軌」或是「有百八十個性伴侶」，其實這都是許多媒體的加油添醋形塑了我們對此的想像。性愛分離的主軸是「對自己情感、慾望與身體的自主權」：妳可以和不同的人發展性關係，不代表妳要和每一個人都發展性關係，也不代表妳要背著另一半和別人發展性關係，更不代表妳不愛護自己的身體，不實行安全性行為。

姑且不論在有伴侶的狀況下實行性愛分離的關係，這比較牽涉到兩個人是否知情、同意進行「多重／開放的伴侶關係」，也有許多在開放或多重伴侶關係下的人，只跟有感情的人發展關係，其實無法性愛分離的。

如果妳從來沒想過性與愛是否能夠分離，剛好趁此機會想一下吧！因為每個人的狀況都不太一樣，就算妳不那麼相信性與愛可以完全分離，應該也能夠理解，性愛之間的關係並非一與零的切割，而是如光譜般有著不同比例的組合（如：七分瘋狂投入的愛與一分淡定的性；零分完全不存在的愛或七分瘋狂的性）。一夜情或多夜情或許也不過是一個人在人生某個階段，因種種原因而不想進入穩定的親密關係——但人之所以為人，就是依舊有著心理的親密感、生理的性需求，以及與他人連結之需求——所產生的關係選項。

畢竟要遇到一個可以穩定發展的親密關係，還要能維持一定程度的性活動實在太困難了。多數人其實都在愛情中彼此傷害，然後害怕和裹足不前，而在一夜情的氛圍裡，我們享受著類戀愛的感覺，也感覺著給予和被需要，當然感官上的刺激也是人生之必須。

多數人想到「性愛分離」，常常還會出現很多迷思，如：陌生人很髒、危險，以及這樣好像我很隨便。認真想想，這件事情還是回到性和身體對我們來說應該是私密的（媽媽說「那裡」不能隨便給別人看）、給予的（我愛妳／你，所以我跟妳／你做愛），以及難以言說的，所以不知道怎麼樣和對方溝通（請妳／你剪好指甲、洗手和戴保險套或指險套），不知道怎麼說要與不要（喜歡的上不了，不喜歡的拒絕不了）。而在現今的社會中，擁有多名性伴侶與非伴侶之間的性關係，好像也常被視為一件容易被道德批判的事情，因此讓許多人對於嘗試新的性愛關係感到卻步。

看了這本書後，請試著拋掉那些無謂的道德批判與自我譴責的想法吧。其實「性」和「慾望」不過如同吃飯喝水一般自然正常，是人生來就擁有的需求，要全然地接受自己，就必須要真實地看見、理解自己的狀態。性是身體的慾望，愛是心理的吸引，兩個方面都很美好，但就現實面來說，時常難以僵硬地把兩者硬綁在一起，或是強力分離。

記得常給自己多一些時間和自己相處，在沒有外界干擾的狀態下，問問自己內心的聲音，如果出現「這樣是不是不太好？」等類似批判對錯的想法，先不要管「好不好」，而是問自己「想要什麼」。慢慢釐清之後，可以再問自己「為什麼想要」，相信每個人都可以逐漸練習去傾聽自己內心的聲音。

再回到性愛是否可以分離的這個問題，我的答案會是：在某些人身上，性愛的確是可以分離的，但某些人則是很清楚自己的性愛必須要合一。我也聽說過有些朋友是性愛可以分離，但她比較喜歡性愛合一的感覺，反之亦然。在「二○二一拉子性愛百問」的一千七百二十五位受訪者中，有百分之二十四點八的人認為性愛可以分離，百分之三十九的人認為不可以分離，另外有百分之三十二點七的人覺得要視情況而定（表7）。

所以，如果你慢慢發現自己其實是性與愛不一定要全然綁在一起的，接下來要練習的便是了解自己在發展性伴侶關係上的底線，以及自己覺得比較舒服也身心安全的關係模式，這個部分我們會在下個段落仔細討論。

Photo Credit: 寶瓶文化提供

註釋：走婚是中國雲南摩梭人的一種婚姻模式。摩梭人是母系社會，日間男女少單獨相處，只以舞蹈、歌唱的方式對意中人表達心意。男子若對女子傾心，在日間約好女子後，會在半夜到女子的房間，但不能於正門進入花樓，而要爬窗，再把帽子之類的物品掛在門外，表示兩人正在約會，叫其他人不要打擾，且必須於天亮之前離開，可由正門離開。若於天亮或女方家長輩起床後才離開，會被視為無禮。走婚的男女，主要是由愛情來維繫關係，不是一般婚姻制度下的經濟互助關係，一旦發生感情轉淡或發現性格不合，隨時可以切斷，因此感情自由度較婚姻關係更純粹，男女關係也較為平等，不似其他民族的婚姻關係中，牽繫極為複雜的經濟社會網絡。

書籍介紹

本文摘錄自《好好：給女同志身體、性愛與親密關係的指導（2021修訂版）》，寶瓶文化出版

作者：呂欣潔

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作者呂欣潔長年投入台灣同志運動，她以其親身經驗、長期研究與調查，有數據、有根據地全面探討女同志的性愛與認同議題，增進女同志對身體、情慾的理解，幫助拉子們在親密關係中更舒服自在。

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Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航