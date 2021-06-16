2021/06/16,
生活

【TNL沙龍本週議題】疫情衝擊下，你滿意這次的「紓困 4.0」嗎？

【TNL沙龍本週議題】疫情衝擊下，你滿意這次的「紓困 4.0」嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

疫情蔓延，全國升至三級警戒，導致許多產業受到嚴重衝擊，影響生計，而「紓困4.0」方案隨之出爐，但卻仍有很多「紓困孤兒」。目前行政院提出的各種紓困方案，是否讓大家滿意？或是還有哪些值得嘗試的做法？

編按：

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本週熱議話題：疫情衝擊下，政府研擬的紓困方案是否完善？

5月中本土案例遽增，疫情從雙北蔓延，全國升級三級警戒後，不只是休閒產業如電影院、酒吧等營業場所受到影響，原本可以內用的餐飲業，紛紛開始主打外帶、外送；許多公司為了因應疫情的變化，也跟著改變習慣已久的工作型態，造成許多產業的挑戰。

為了紓困這次衝擊，行政院提出「紓困 4.0」，首波發出2600億元，預估將有730萬人受惠。不過，現行的所有紓困方案中，不論是經濟部的「艱困企業員工薪資補貼」，還是勞動部的「安心就業計畫」「充電再出發訓練計畫」都是以月薪制的全職勞工作為基礎要件，導致有些紓困「孤兒」仍然無法申請補助，如主要收入為打工、接案等等的非典型勞工。

另外，也有一些說法建議政府應參考國外案例，在基本排富之後，一次性發放現金，幫助有需要的人撐過目前的經濟困境。

以下哪一個觀點，比較接近你的想法呢？歡迎分享你的見解，在文章下方留言與大家討論：

  1. 疫情爆發導致原本工作收入的來源變得不穩定，但因為是自己接案的工作室，好像都不符合申請補助的標準，希望政府能思考其他方法來補足這次紓困方案的不足。
  2. 雖然紓困立意良善，相較於去年整體規劃也完善許多；但由於很多人可能是在面臨相當急迫的問題（如沒有收入且難以求職，但必須按月繳交房租）因此，我認為直接發放現金是現階段比較好的做法。
  3. 紓困方案難以讓所有人都滿意，但羊毛出在羊身上，與其不斷調整方案，盡快良好執行完畢紓困企劃並且滾動式檢討才是重點。

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核稿編輯：楊士範


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