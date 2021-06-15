傳菲律賓洽購高端疫苗，菲總統府、台灣食藥署皆否認

對於有媒體報導菲律賓政府有意採購台灣的國產COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，菲律賓政府已否認此傳聞。

台灣《鏡週刊》15日報導，菲律賓衛生部食品藥物管理局已來函向台灣政府表明，若高端、聯亞等任一國產疫苗成功申請緊急使用授權（EUA），菲律賓將直接採認，毋須三期臨床試驗即可直接在菲律賓施打。

不過藥署署長吳秀梅接受《中央社》訪問時表示，食藥署都沒有收到菲律賓的來函，會再向國產疫苗業者了解是否收到東南亞國家函件。

接著菲律賓媒體《ABS-CBN》也向菲律賓政府求證此事，菲律賓總統府發言人羅奎（Harry Roque）回應說：「我否認此事」；負責疫苗採購的菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯（Carlito Galvez Jr.）表示，該國已使用了來自中國、俄羅斯、英國和美國的疫苗，沒有想要從台灣取得更多疫苗，加維斯說：「我不知道有任何捐贈的要求，而且不是在我們食藥局EUA名單內的疫苗」；而菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）則尚未回覆《ABS-CBN》的訪問。

不過《鏡週刊》的報導也提到，還有越南、印尼、馬來西亞及泰國等國，也與高端接洽疫苗的臨床試驗與採購，其中越南衛生部轄下的國家衛生暨流行病學研究所（NIHE）已和高端簽署合作備忘錄（MOU），越南、印尼傾向允許高端在當地展開數百至千人規模的小型試驗，再採取「免疫橋接」（immuno-bridging）方式驗證效力。

對於上述市場傳聞，《中央社》報導，高端執行副總經理李思賢表示，該公司一直以來都和一些東南亞國家洽談，包括直接採認台灣EUA，讓台灣國產疫苗可在當地免做三期臨床直接施打，或者合作進行三期臨床實驗，由於每個國家的法規單位要求的都不一樣，因此都還在談。此外，高端疫苗15日下午發表公告回應《鏡週刊》的報導，表示確實已與越南國家衛生暨流行病學研究所（NIHE）及巴拉圭亞松森大學醫學院簽署合作備忘錄，準備在當地合作執行高端疫苗臨床試驗，至於和其他東南亞國家的洽談研發及業務合作情緒，未來將依相關規定公告揭露。

至截稿前，除菲律賓外，尚未能證實越南、印尼、馬來西亞及泰國等東南亞國家是否和高端疫苗進行洽購，不過在高端疫苗曾有望談成第一筆出口到東南亞的國產疫苗訂單，但最終該筆訂單宣告取消。《鉅亨網》曾經報導，在去年11月13日，高端疫苗與馬來西亞公司Metronic Global Bhd （MGB）簽下300萬劑COVID-19疫苗採購的備忘協議（MOA），同年12月31日高端疫苗與MGB公告雙方終止備忘協議，因為MGB未完成150萬美元（約新台幣4147萬元）的訂金交付。隨著日前高端疫苗宣布解盲成功，未來該公司能否有機會再得到來自馬來西亞的訂單，仍有待觀察。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範