《藝術顧問寫給職場工作者的「邏輯式藝術鑑賞法」》：從工作與生活等現實面來看，藝術有三個用處

文:堀越啓

藝術鑑賞能得到什麼?

本書主要分析的是文藝復興到二十世紀的「西洋藝術」,看到現在,你有什麼感想呢?若還加上當代藝術,就大略掌握了這六百年來的藝術發展過程,可分析的範圍更廣,解讀起來也會更有樂趣。本書採用的是我原創的方法,若能讓大家知道「用立體的方式來鑑賞,將更能享受藝術!」對大家日後欣賞藝術盡一份力量,那就太好了。

為何現在需要藝術?

最後這一章要討論為何我們需要藝術。另外,可以想見今後藝術將愈來愈重要,我也會為大家說明原因。從工作與日常生活等現實面來看,藝術有三個用處:

增加創造價值的「觀點」 形成判斷事物時的「內在羅盤」 補充心靈維他命的能量來源

讓我們一項項討論吧!

1. 增加創造價值的「觀點」

本書介紹了幾種藝術鑑賞方法,應該有很多人在使用這些方法後,被一件作品龐大的資訊量嚇到吧!鑑賞藝術時,如果只看題材、用色等「表象」,觀賞角度太過狹隘,也沒有樂趣可言。去緬懷、想像與推測作品的背景,然後從所得到的假設,亦即自己的觀點中,找到有助於自己人生之處,這段過程才是藝術鑑賞的醍醐味。

深入探究繪畫,能讓你得到多方面的看法、學會靈活運用觀點。例如,若你能考慮到作品的創作者,甚至購買者,就能一探作品的時代背景與來龍去脈。

相較於只能看見表象的時期,有更多觀點後,所謂的領域、界限之分,在你眼中將漸漸消失,分界線會愈來愈模糊。換言之,因為你的眼界開闊了,所以能發現任何事物的價值。

職場為了創造新價值,通常會鼓勵創新。克雷頓.克里斯汀生(Clayton M. Christensen)的《創新的兩難》(The Innovator's Dilemma,譯注:繁體中文版由商周出版)中提到「創新的發生,需要把看似無關的事物聯想在一起」。另外,熊彼得(Joseph Alois Schumpeter)在《經濟發展理論》(The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle,譯注:繁體中文版由商周出版)中,以「新組合」(New Combination)這個詞來表達「創新」,認為創新就是「結合既存事物,創造新價值」。

Photo Credit: 漫遊者文化提供

事實上,透過藝術鑑賞而得到更多觀點,就能在既存事物中發現新價值,也能從看似無關的事物間找到關聯性。也就是說,經由藝術鑑賞而學習到的新觀點,會成為發現關聯性、創造新價值的起點。這正是「有更多觀點」與「改變觀點」後所能得到的最重要價值之一。

尤其藝術是世間所有事物中,性質最獨特、形態最多樣的事物之一。作品則是以藝術家的觀點,將多方面的態度與表現方法可視化。因此,藉由藝術鑑賞,可讓新觀點信手拈來,思考範圍會更廣闊,也就容易產生「不一樣的點子」了。

被稱為全能天才的達文西,就是因擁有多樣觀點而發現價值的代表人物。會產生這樣的全才,也許跟當時尚未專業化、分工化有關;但能進行各種跨領域研究,生產種種可稱為發明品的藝術作品,則是他擁有多樣觀點的成果。

今後的時代,正是像達文西這種擁有多樣觀點、能從多種事物中發現價值的人才,能引發社會的創新,如同「文藝復興思想家」般的全才會愈來愈活躍。我想,隨著對事物觀點的增加,會有愈來愈多人發現所有事物彼此息息相關,社會上就會不斷生產出更有價值的東西。

Photo Credit: 漫遊者文化提供

2. 形成判斷事物時的「內在羅盤」

藝術的這項用處,使我產生開發藝術相關課程的想法。我在二〇一七年看到《美意識:為什麼商界菁英都在培養「美感」?》(『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』,譯注:繁體中文版由三采文化出版)這本書,書中提到的「美感」,我想用「內在羅盤」這個比較狹義的詞來表達。

稍微離題一下,我認為現代藝術家必備的條件之一,就是透過藝術作品,為社會潛在的、尚未浮出檯面的問題,敲響警示之鐘。現代有許多藝術家扮演這樣的角色,而我們可以透過藝術鑑賞,看出社會有哪些尚未被察覺的問題,各自思考解決之道。也就是說,藝術是在今後這個時代求生存的終極方向。

本書開頭也提過,我們生活的二十一世紀,是充滿不確定性的VUCA世界。要在這樣的世界掙扎求生,必須以自己的感受詮釋所處環境,由自己判斷解決問題的方向,並起而行動。「內在羅盤」(感受)則是我們的方向感,藝術能夠使它更敏銳。

如果把我們生存的時代與過去重疊來看,現代可說是來到新工業革命的時期。這個世紀,科技突飛猛進,經濟、社會正發生巨大革新;藝術也來到興盛期,新文化正在開花結果;人工智慧、機器人等技術革新急速推動世界的變化。活在二十一世紀的我們,似乎不得不重新思考「身為人類的存在意義」,就像十九世紀時,許多藝術家因為相機等新技術的出現而被迫思考自己的存在意義一般。

「未來會消失的職業」成為熱門話題,我們也會為自己的現在與未來感到不安。在這樣的時代,像藝術家般獨立思考與創造、表現自我的人,會愈來愈受矚目。讓我們用經由藝術鑑賞而學到的多樣觀點與連結事物的能力,站在自己的立足點,在這個時代堅強地活下去吧!

3. 補充心靈維他命的能量來源

第三個理由是,藝術可做為能量的補給來源。美術館、展覽會能滋潤我的心靈,帶給我靈感;對我來說,是可以充電,像加油站般重要的地方。藝術家傾盡全力創作作品,用作品與大家分享自己的生命;藝術鑑賞則是與這樣的作品面對面,感受作品的能量。

我們對作品的感受愈敏銳,就愈能吸收這樣的能量。如此一來,日常的各種煩惱都會變得微不足道,還會「疑惑自己為何會為這種小事而困擾」。每當我有這種體驗,心中總會想起一段話。這段話直截了當地說出藝術的必要性:

Photo Credit: 漫遊者文化提供

致學藝術的人 佐藤忠良

學習藝術前,我想告訴大家一些話,這些話是我平時經常思考的。(中略)生活中,我們不只需要知道事實,還需要一顆能感受好惡、分辨美醜的心。 每個人對好惡或美醜的感覺都不同,但有這種感覺的心,對人類生活是非常重要的。每個人都重視知識,但同樣地,有感覺的心也是不可或缺的。(中略)藝術跟科學技術不同,並不能改變環境。不過,藝術能改變心對環境的感受。(中略) 也許有些人認為,藝術既無法改變事物,就是無用的東西。藝術雖然並非直接發揮作用,但它就像心靈的維他命一樣,在不知不覺中,累積在我們心裡,培養出對萬事萬物的感觸。(中略)請認真學習藝術。若不認真學習,心靈的觸動是無法有所成長的。 ──引自《少年的藝術》(現代藝術社)

佐藤忠良是戰後的代表性雕刻家。宮城縣美術館、札幌藝術之森美術館、滋賀縣佐川美術館都設有他的紀念廳,日本全國各地的室外空間都可以看到他的雕刻作品。

不過,知道他雕刻家身分的人現在倒比較少。多數人對他的印象是創作繪本《大顆蕪菁》(『おおきなかぶ』)的藝術家。他的身分還包括教育家,曾參與藝術大學──東京造形大學的設立工作。

另外,我的名字其實是他取的。我認為,忠良先生(宮城人總這麼親暱地稱呼他)的〈致學藝術的人〉,是最簡單明瞭又準確地表達出藝術必要性的文章。他的文章若用我的話來詮釋,就是「學習藝術,就會明白如何感受。了解各式各樣的感受之後,若能從中選擇,那麼,無論環境如何改變,你都能勇敢積極地向前走。所以,藝術如同心靈的維他命」。

日常生活中,總有大大小小的問題與令人煩心的事,如「跟公司的上司合不來」、「跟伴侶相處不順利」、「自己的夢想難以實現」等。人們常因為這些障礙而意志消沉,有時會感到前途茫茫,寸步難行。此時,若能選擇對事物的感受,就能以正面積極的心態看待這些問題。

如「跟上司不合,可以把他當做理想上司形象的負面教材」、「跟伴侶相處不順利,是因為我把討厭自己的部分投射在對方身上」、「夢想無法實現,我應該更大膽一點,改變做法,尋找機會」等。

在任何時刻,尤其心情低落時,藝術就是能改變感受的維他命。藝術或許不是效果立見的特效藥,但它會隨著時間的經過,慢慢改變我們的心,讓我們對事物產生新感受,然後,對社會的感覺也會有所改變。

Photo Credit: 漫遊者文化提供

透過藝術,讓人活得像人

以上是我個人對藝術必要性的看法,最後,我還要加上一點──「人類有創作的根本需求」。

本書逐步介紹了繪畫作品的鑑賞方法,鑑賞的作品愈多,心中就會湧出更多感受,那就是「我也想創作」的心情。或許有人覺得自己並沒有這種想法,但除了畫畫、雕刻或演奏音樂等創作行為,你可能還會想建立新事業或公司,或者企畫活動。接觸藝術,面對一件件作品,是否激起了你的「創作欲」呢?也許這是觀看作品後湧現的「靈感」吧!亦即作品激發了你的想像,讓你產生想創造的心情。

德國偉大的藝術家波依斯(Joseph Beuys)曾說:「人人都是藝術家」。因為有「想創造」的心情,我們創造新的未來,也能活得多采多姿。一件作品在世間生產出另一件「創作物」,未來就是這樣逐漸形成的。如同在這個創造的連鎖中,藝術作品能夠扮演突出的角色,我想,我也能盡一份力量。

你是否躍躍欲試,想著:「現在開始去美術館吧!」如果是的話,我就心滿意足了。第八章介紹過,全國各地有非常多美術館。希望大家能到附近的美術館鑑賞常設展的作品,而非只參觀特展。讓你家附近的美術館成為你的親密好友,為你「補充能量」吧!

書籍介紹

本文摘錄自《藝術顧問寫給職場工作者的「邏輯式藝術鑑賞法」:運用五種思考架構,看懂藝術,以理性鍛鍊感性》,漫遊者文化出版

作者:堀越啓

譯者:林雯

【作者介紹】

堀越啓,SD藝術股份公司代表董事從小,家中便常與雕刻家往來交流,名字是雕刻家佐藤忠良取的。上智大學畢業後,任職於大型大市公司企畫領域,主要負責國外的案子。2012年進入SD藝術股份公司,2015年就任代表董事。曾企畫「胡利奧‧岡薩雷茲展」「新宮晉太空船展」等全國美術館展覽會、富山縣美術館的三澤厚彥作品設置,企畫、舉辦「真鶴町石雕祭」,並發展地方自治體與企業的諮詢事業。2018年開始舉辦藝術鑑賞研討會──「從零開始!向世界級大師學習藝術入門計畫」,深獲好評,目前仍持續進行中。

【本書特色】

日本頂尖策展人、法國羅丹美術館指定代理商

教你運用商業分析的邏輯,導入資訊與知識的藝術鑑賞法

從古典名作到當代作品都能理性解析,

找出觀看的脈絡,提升美學意識與感性能力

Photo Credit: 漫遊者文化

責任編輯:王祖鵬

核稿編輯:翁世航